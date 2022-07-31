У багатьох людей до народження був близнюк. Як з'ясувати, чи був у вас

Джессіка Маддітт

BBC Future

1 година тому

Автор фото, Josie Gealer/Getty Images

Багато людей починали своє життя як однояйцеві близнюки. Чому їхні брат чи сестра згодом "зникли" і як це впливає на їхнє подальше життя та здоров'я?

У дитинстві Джеффрі Крейгу часто снилися сни про те, що в нього був однояйцевий близнюк.

"Це був один і той самий сон, який постійно повторювався. Мені снилося, що в мене є двійник і він лежить поруч зі мною у ліжку. Це не був незнайомець: я знав, що це інша версія мене самого. Це було трохи дивно, але не лякало, насправді навіть заспокоювало".

Коли Крейг виріс і почав працювати у науково-дослідному інституті дитинства при Університеті Мердока в Австралії, він дізнався про так званий "синдром близнюків, які зникають". Так називають випадки, коли один близнюк помирає на ранніх термінах вагітності.

Залишки цього близнюка можуть залишитися в утробі матері або його тканини розчиняються, а клітини поглинає інший близнюк або плацента. Дізнавшись про це, Крейг почав замислюватися, чи може його сон означати дещо більше, ніж дивну фантазію.

"Я почав замислюватися, чи не був той сон віддаленими спогадами про моє життя в утробі матері з моїм близнюком", - розповідає Крейг, який викладає епігенетику та клітинну біологію у Медичній школі Університету Дікіна, а також є заступником директора в Австралійському інституті дослідження близнюків.

Нещодавнє дослідження про зниклих близнюків, у якому сам Крейг не брав участі, але виступив рецензентом, може допомогти розкрити його таємницю.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Міжнародна група науковців знайшла спосіб з'ясувати, чи був у людини колись однояйцевий близнюк - незалежно від того, живий він чи загинув ще до народження. Точність методу становить близько 60-80%.

Крейг вважає це великим прогресом у цій галузі, і він також особисто глибоко зацікавлений у цій темі.

Шанс, що у вас колись був близнюк, набагато вищий, ніж уявляє собі більшість людей. Зачаті природним способом і народжені живими близнюки становлять у середньому 1,3%.

Але згідно з одним дослідженням, близько 12% усіх вагітностей, зачатих природним шляхом, можуть спочатку розвиватися як двоплідні. Приблизно у кожній восьмій з таких вагітностей один із близнюків зникає, і в результаті народжується одна дитина.

У шульг вірогідність мати такого близнюка - ще вища, адже близнюки частіше бувають ліворукими. 9% усіх людей - шульги, але серед однояйцевих близнюків їх 15%, а серед різнояйцевих - 12%.

Можливість з'ясувати, чи був у вас близнюк до народження, може мати важливі наслідки для здоров'я, кажуть вчені. Це також допоможе краще зрозуміти природу однояйцевих близнюків та їхнього раннього розвитку, які досі у багатьох питаннях оповиті таємницею.

Автор фото, Josie Gealer/Getty Images Підпис до фото, Однояйцеві близнючки на фестивалі Twins Days у штаті Огайо. Ідентичні близнюки утворюються, коли одна яйцеклітина, запліднена одним сперматозоїдом, ділиться на два плоди

Таємничий близнюк

Однояйцеві (або монозиготні) близнюки утворюються, коли одна яйцеклітина, запліднена одним сперматозоїдом, ділиться на ранній стадії. Чому це відбувається, досі невідомо.

Вважають, що це стається випадково. Ідентичні близнюки трапляються у кількох видів: у людей, собак, великої рогатої худоби, коней і свиней.

З еволюційної точки зору це не має особливого сенсу, адже потомство з генетичною різноманітністю забезпечує кращі шанси на виживання.

"Ми багато знаємо про людське тіло, але попри багаторічні дослідження, досі не маємо уявлення про те, звідки беруться однояйцеві близнюки. Це одна із загадок людської біології", - каже Дженні ван Донген, експертка з дослідження близнюків і епігенетики з Вільного університету Амстердама.

Донген очолила дослідження, яке мало відповісти на це питання. Науковці намагалися зʼясувати, яку роль у формуванні близнюків відіграють хімічні маркери, розташовані поверх генів.

Ці маркери - вчені називають їх епігенетичними - можуть виникати або зникати з генів в організмі людини у відповідь на зміни у довкіллі або способі життя людини.

Їхня роль також виявилася важливою на ранній стадії формування ембріона.

Порівнявши ДНК понад 3 000 однояйцевих і різнояйцевих близнюків, вчені виявили характерний хімічний патерн - молекулярний або епігенетичний підпис, який не зникає протягом усього життя людини.

Точна роль цієї хімічної ознаки у формуванні однояйцевих близнюків не зовсім зрозуміла. Це може бути свого роду хімічний шрам, який залишився під час розщеплення яйцеклітини; або, навпаки, це й є причина її розщеплення.

Втім, дослідження мало несподіваний побічний результат. Оскільки однояйцеві близнюки зберігають цей епігенетичний підпис усе своє життя, за допомогою нього можна дізнатися, чи був у людини колись ідентичний близнюк.

Автор фото, Claire Chow Підпис до фото, Різниця між однояйцевими та різнояйцевими близнюками не завжди чітка. Немовлят Медді та Мію вважали двійнятами, але виявилося, що вони ідентичні близнючки

Тест застосовують тільки до однояйцевих близнюків. Різнояйцеві близнюки зʼявляються, коли у жінки виробляється дві яйцеклітини, кожну з яких запліднюють різні сперматозоїди. Генетично вони схожі, так само як і звичайні брати та сестри.

Фактори, які впливають на ймовірність народження двійнят, відомі набагато краще. Вони частіше народжуються у матерів старшого віку, а також у жінок, в чиїх сімʼях були неідентичні близнюки. Має значення й етнічна приналежність.

Шанси народження неідентичних близнюків найвищі серед нігерійців, вони становлять 40,2 на 1000 пологів. І найнижчі серед японців - 10,45 на 1000 пологів.

Втрачені близнюки?

Тест з виявлення близнюка може пролити світло на багато наукових питань. Але водночас він може допомогти людям, які багато років болісно намагаються зʼясувати свою особистість.

На думку Ненсі Л. Сігал, професорки психології з Університету штату Каліфорнія, яка спеціалізується на дослідженні близнюків, цей тест є серйозним науковим проривом.

"Він пропонує нове уявлення про біологічні процеси в основі утворення ідентичних близнюків, а також допомагає зрозуміти, чому одні з них виживають, а інші - гинуть", - каже дослідниця.

Вона регулярно отримує електронні листи від людей, які шукають свого втраченого близнюка.

"Дехто розповідає, що проходили терапію, і зрозуміли, що корінь їхніх проблем у тому, що їхній однояйцевий близнюк помер. Вони відчувають втрату й іноді справді зациклені на цьому".

Джудіт Голл, почесна професорка Університету Британської Колумбії, вивчає близнюків протягом 50 років, її вважають світовим авторитетом у генетиці та педіатрії. Донька Голл впевнена, що була однояйцевим близнюком, хоча сама Голл не мала жодних ознак такої вагітності.

"Вона знає, що у неї був близнюк. Вона бачить про це сни", - каже науковиця.

Утім, інші дослідники скептично ставляться до спогадів про втраченого близнюка.

"Це романтична ідея, - каже Сігал. - Поки що я не бачила жодних доказів того, що це можливо".

Коли двоє стають одним

Існують різні гіпотези того, чому близнюк зникає.

За словами Сігал, причина може бути у патології одного плоду або просто у тому, що йому не вистачає місця в утробі матері. Це корекція природи, щоби забезпечити здоров'я близнюка, який виживе.

Якщо близнюк зникає до 12 тижнів, мама навряд чи про це дізнається, адже УЗД мало коли проводять так рано.

"У медицині це називається "синдромом близнюка, що зникає". На ранніх термінах під час УЗД є два серцебиття, але пізніше одне з них наче зникає", - каже ван Донген.

"Однак іноді ті, хто втратив близнюка, воліють називати це завмерлою вагітністю".

У деяких випадків рештки другого близнюка залишаються видимими. Їх називають fetus papyraceus або "плід-паперова лялька", який зберігається між живим близнюком і стінкою матки. Таке буває один раз на 12 тисяч вагітностей.

"Він схожий на маленький шматочок пергаменту, але в ньому можна роздивитися дитину", - каже Крейг.

Ще більш рідкісне явище називається плід у плоді або "паразитичний близнюк", коли загиблого близнюка поглинає живий.

"Досить часто можна побачити структуру, яка нагадує хребет, може навіть зберегтися волосся та частина кінцівки", - каже ван Донген.

Таке явище трапляється вкрай рідко, в одного на 500 тисяч живонароджених немовлят. В усьому світі зареєстровано лише 200 таких випадків.

"У людини в тілі може бути якась шишка, яку перевіряють лише у дорослому віці. Ви можете собі уявити, яке це диво, коли на рентгенівському знімку у вашій черевній порожнині виявляють близнюка", - каже Крейг.

У випадку неідентичних близнюків частина генетичного матеріалу померлого близнюка може потрапити в організм його живого брата або сестри.

У 2015 році у чоловіка, який проходив лікування від безпліддя, виявилося, що 10% ДНК у його спермі належало його ненародженому різнояйцевому близнюку. Поки він і його близнюк жили в одній утробі, він поглинув деякі клітини свого близнюка, фактично ставши сумішшю себе та свого брата.

Передача клітин між близнюками або у трійні на ранніх стадіях розвитку колись вважалася рідкістю, але насправді це не так. Близько 8% неідентичних близнюків і 21% трійнят мають дві групи крові: фактично це робить їх химерами - злиттям двох організмів.

Однояйцеві чи ні?

Навіть відмінність між ідентичними та неідентичними близнюками може бути не такою чіткою, як вважалося раніше. Наприклад, колись вважали, що однояйцеві близнюки завжди мають одну плаценту, тоді як двійнята мають дві окремі плаценти.

Коли цифровий маркетолог із Сіднея Клер Чоу зробила ультразвукове дослідження на 10-му тижні вагітності, їй сказали, що у неї два амніотичні міхури й дві плаценти, і отже, у неї будуть двійнята.

Але коли її доньки Медлін (Медді) і Мія народилися, жінка помітила, що вони абсолютно схожі. Пізніше це помічали всі знайомі родини. У віці чотирьох років близнючкам зробили ДНК-тест. Вони виявилися на 99,99% ідентичними.

Автор фото, Claire Chow Підпис до фото, Близнючки Медді та Міа пройшли ДНК-тест у віці чотирьох років і виявилися ідентичними на 99,99%

"Дівчата мають ластовиння у тому самому місці, але на протилежному боці обличчя. Їхні очі мають однакову форму у дзеркальному відбитті. Вони обидві правші, але Медді користувалася лівою рукою, коли була молодшою", - каже Чоу.

Ознаки дзеркального відбиття трапляються у 25% однояйцевих близнюків. Дзеркальні близнюки мають родимі плями, органи та домінуючі руки з протилежних боків тіла, таким чином один із них може бути шульгою, а інший - ні.

Однояйцеві близнюки мають ще одну ознаку, здатну рятувати життя: їм можна пересаджувати органи одне одного без потреби штучно пригнічувати імунну систему. Їхні тіла легко приймають частини одне одного.

Тестування при народженні?

З огляду на такі важливі особливості ідентичних близнюків, дослідники Крейг і Сігал виступають за тести ДНК усіх близнюків при народженні, щоб перевірити, чи є вони однояйцевими чи різнояйцевими.

"Хтось вважає, що це не має значення, але я впевнена, що вони помиляються. Це дуже важлива інформація про вашу особу", - каже Сігал.

Однак і для тих, хто народився одинаком, можливість пізніше перевірити, чи мала людина близнюка, відкриває цілу нову галузь досліджень і догляду за здоров'ям.

Джудіт Голл намагається отримати фінансування для використання нового тесту на дітях, які народилися з вродженими аномаліями. Такі захворювання, як дефекти нервової трубки, артрогрипоз або церебральний параліч найчастіше трапляються саме в ідентичних близнюків. Може виявитися, що немовлята з такими відхиленнями почали своє життя як однояйцеві близнюки, хоча й народилися самими.

"Ми не зовсім розуміємо причину церебрального паралічу, - каже ван Донген. - "Якщо ми зможемо визначити, що значна кількість пацієнтів з церебральним паралічем раніше мали монозиготних близнюків, ми можемо розробити кращі методи лікування".

Крейг, який раніше бачив уві сні втраченого близнюка, планує пройти тест, коли його точність збільшиться. Зараз вона складає 60-80%.

"Мені здається, я хотів би мати близнюка, - каже чоловік. - Я був старшою дитиною в сім'ї та не був дуже товариським. Я пам'ятаю, як ховався за маленьким будиночком, коли був у дитсадку. Можливо, я був би сміливішим, якби у мене був брат, близнюки вчать комунікабельності".

Проте він все ще неоднозначно ставиться до ідеї нарешті отримати відповідь: "Питання в тому, що це означатиме для мене? І для моїх батьків? Чи буде нам від цього боляче? Я маю добре подумати, чи дійсно мені потрібна ця інформація. З іншого боку, вона певним чином допоможе закрити це питання".