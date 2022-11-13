"Кров є не завжди: міфи і факти про дівочу пліву"

Софія Сміт Гейлер

BBC Future

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Prashanti Aswani

Дівоча пліва або, як іноді її називають, вагінальна корона століттями була об'єктом пильної уваги й оповита безліччю міфів.

Тож спробуймо розібрати та розвіяти деякі з них їх за допомогою науки.

"Я незаймана?" — запитала незнайомка в Абір Саррас. Саррас не знала, що відповісти. Це був перший випадок, коли до неї звернулись з таким запитанням і надіслали "селфі вагіни".

Тоді Саррас була адміністратором фейсбук-сторінки Love Matters Arabic, першої соціальної мережі, що об'єднує мільйони молодих людей на Близькому Сході та у Північній Африці. Там розповідали про стосунки і статеве виховання арабською мовою.

"Дівчина сказала, що мала стосунки, але нещодавно заручилася і хоче переконатися, що незаймана", - згадує Саррас.

Незнайомка запитала, чи може Саррас побачити на надісланому фото її дівочу пліву і визначити, "чи вона не пошкоджена" - адже їхня громада вимагає від жінок невинності до шлюбу, а чоловік має отримати докази у вигляді крові.

У багатьох країнах значення цноти залишається величезним. Щонайменше у 20 країнах світу досі діє перевірка на незайманість - медична процедура, яку проводять родичі, медики або навіть поліцейські, зазвичай, на вимогу батьків чи потенційного нареченого, щоб переконатися, що дівчина не мала сексуальних контактів та зберігає цноту.

Такі тести можуть набувати різних форм: від фізичних оглядів до ритуалів шлюбної ночі, коли білизну зі слідами крові показують сім'ям нареченого і нареченої.

У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я назвала таке тестування жінок і дівчат порушенням прав людини.

Однак, попри те, що це не має під собою наукової основи, а поняття "цноти" радше соціальне й культурне, ніж біологічне, мільйони людей у всьому світі продовжують вірити, що сексуальна історія жінки якимось чином вписана в її анатомію, і що у всіх жінок перший статевий акт супроводжується кровотечею.

Автор фото, Prashanti Aswani

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Дівоча пліва (гімен) - це тонка плівка сполучної тканини, розташована на вході в піхву. По суті, це перегородка між зовнішніми та внутрішніми статевими органами жінки.

Серед науковців точаться дискусії про те, для чого взагалі існує дівоча пліва. Як еволюційно пояснити її походження?

Ми отримали її у спадок від доісторичних ссавців? Чи вона існує для того, щоб фекальні бактерії не потрапили у піхву в дитинстві? Ніхто насправді не знає.

Вона також зустрічається у наших найближчих родичів - шимпанзе та у деяких інших тварин.

Впродовж життя жінки структура дівочої пліви постійно змінюється й може мати різні види. Якщо в дитинстві гімен зазвичай - щільний і м'ясистий, то під час статевого дозрівання він витончується. Після 23-25 років починається зворотний процес.

Існує близько двох десятків форм пліви. Найчастіше зустрічається кільцеподібна форма. Вона має круглий або овальний отвір у центрі. Є пліва у вигляді півмісяця. Для решітчастої форми характерно багато дрібних отворів, а для перегородчастої - отвір, який розділений перегородкою.

Мало кому з нас казали, що пліва може змінюватися з віком, що деякі з нас не народжуються з нею, що вона може повністю зникнути до статевої зрілості. Або що найрізноманітніші дії можуть розтягнути чи розірвати її: від фізичних вправ, мастурбації до, так, проникливого сексу.

Науково не доведено, що сексуальну активність можна визначити за допомогою огляду дівочої пліви.

Наприклад, одне невелике дослідження 36 вагітних підлітків, опубліковане у 2004 році, виявило, що медичний персонал міг зробити "остаточні висновки про проникнення" лише у двох випадках. Інше дослідження 2004 року показало, що 52% опитаних сексуально активних дівчат-підлітків не мали "жодних помітних змін тканини пліви".

Кров на простирадлі - тип тесту на цноту, який використовують в усьому світі, - також не має наукового підґрунтя.

Наявність крові не свідчить про втрату цноти, оскільки дівоча пліва буває дуже різною за своєю формою і за своєю еластичністю. У когось вона може розірватися, спровокувавши кров'яні виділення, а у когось просто розтягнутися - ніяк не проявившись.

Кровотеча під час першого статевого акту може бути, а може і не бути, як під час будь-якого статевого акту.

Насправді кров значно частіше з'являється внаслідок насильницького сексу, через сухість піхви, неповне збудження або наявність інфекцій.

Одна акушерка провела невелике опитування: запитала у 41 колеги, чи мали вони кровотечу під час першого сексу. 63% відповіли, що ні.

Автор фото, Prashanti Aswani

Але в країнах, де поняттю "цноти" продовжують надавати великого значення та контролюють жіночу сексуальність, анатомії жіночого організму лишається мало місця.

Дослідження, проведене у 2011 році в Університеті Дікле в Туреччині, показало, що 72,1% дівчат та 74,2% хлопців вважають, що дівоча пліва символізує незайманість; 30,1% чоловіків заявили, що "закривавлене простирадло" необхідно показувати сім'ї в день весілля.

Такий підхід загрожує психологічному й сексуальному здоров'ю жінок, не дозволяє їм досліджувати свою сексуальну ідентичність й викликає занепокоєння щодо сексу.

Соціальне дослідження в Гізі (Єгипет) показало, що через уявлення про цноту більшість опитаних жінок відчували тривогу і страх перед шлюбною ніччю, а також біль і паніку під час та після неї.

Опитування, проведене у ліванських університетах у 2013 році, виявило, що майже 43% дівчат не мали сексу до шлюбу через страх бути покараними. Інше дослідження в Лівані 2017 року показало, що з 416 опитаних жінок близько 40% займалися анальним або оральним сексом, щоб захистити свою дівочу пліву.

Я також отримала безліч онлайн-повідомлень від жінок, які боялися, що могли пошкодити пліву під час мастурбації, або тих, що настільки боялися доторкнутися до себе, що ніколи цього не робили.

Міф про дівочу пліву впливає не лише на сексуальне здоров'я жінок, але й на їхні права й доступу до правосуддя. Приміром, Пакистан лише нещодавно заборонив тести на цноту для тих, хто пережив сексуальне насильство. А в деяких країнах Азії, Близького Сходу та північної й південної Африки ця норма досі діє.

Ба більше - багато лікарів у всьому світі пропонують послуги з відновлення дівочої пліви жінкам, що мали дошлюбний секс.

У Великій Британії такі операції заборонили в 2022 році. Раніше ж ця процедура коштувала 5 400 фунтів стерлінгів (7 000 доларів США). Тож недивно, чому деякі хірурги стверджують, що відновлення дівочої пліви може бути "корисним для жінок, які, можливо, зазнали пошкодження піхви внаслідок статевого акту або важких фізичних навантажень".

Брехня буйно квітне на сайтах клінік по всьому світу. "Гіменопластика поверне пацієнтці її цноту", - заявляє один ліванський хірург. "Гіменопластика - це відновлення цноти до первісного "незайманого" стану", - вторить колезі лікар з Нью-Йорка.

То як назавжди розвіяти міфи про цноту? Для початку потрібно пояснювати людям біологічні особливості жіночого організму, привертати увагу до останніх наукових досліджень у цій галузі, а також на законодавчому рівні заборонити тести на незайманість та навмисне введення людей в оману медичними працівниками.

Автор фото, Prashanti Aswani

Дехто вважає, що один із способів покінчити з міфами раз і назавжди — повністю відмовитися від самого поняття "незаймана пліва".

У 2013 році Шведська асоціація сексуальної освіти запропонувала термін "вагінальна корона". Вони почали використовувати його всюди: в брошурах служб сексуального здоров'я, газетах та у всіх дописах асоціації.

Майже 10 років по тому дослідниця Карін Міллес з'ясувала, що 86% опитаних медичних працівників Швеції вживали слово "вагінальна корона" у клініках й навчальних закладах. І хоча нове слово знали лише 22% опитаних молодих людей, ще менше демонстрували традиційно патріархальне ставлення до цноти. Багато з тих, хто не вживав вираз "вагінальна корона", повторювали інформацію з брошур асоціації. А чимало тих, хто знав нове слово, називали дівочу пліву міфом. Інші просто заявили, що її немає. Деякі стверджували, що це застаріле поняття, або щось, у що вони вірили у дитинстві, чи до того, як хтось сказав їм, що це міф.

Мовні зрушення не відбуваються швидко, але це лише початок. У чому шведи досягли успіху, то це в тому, що не просто змінили слово, а пояснили молоді й медичним працівникам, чому вони це зробили.

Оскільки уряди в усьому світі, схоже, виявляють інтерес до заборони таких практик, як перевірка і відновлення цноти, було б розумно врахувати, що причини, які стоять за їхніми заборонами, мають почути у класах та лекційних залах. Це, можливо, допоможе попрощатися з небезпечними міфами назавжди.