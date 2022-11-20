Як розробляли летючий танк

Стівен Доулінг

BBC Future

1 година тому

Автор фото, Public domain

Під час Другої світової війни Радянський Союз розробив танк, який міг перелітати на місце бою. Що сталося з цією геніальною, хоча й досить незвичною концепцією?

Швидкий розвиток бронетехніки у роки після Першої світової змінив спосіб ведення війни.

Західний фронт швидко перетворився на статичні лінії окопів, тисячі людей гинули в атаках, які могли призвести лише до завоювання кількох сотень метрів території.

Колючий дріт, артилерія та кулемети зробили просування фронту надзвичайно коштовним. Змінила ситуацію поява перших броньованих танків у 1917 році. Танки могли проїхати крізь колючий дріт і були майже невразливими для кулеметного вогню.

Військова тактика почала знову базуватися на захопленні величезних ділянок землі у ході великих битв, як за часи давніх кавалерійських кампаній.

Інша сучасна зброя - авіація - ще більше розширила площу завоювань. Військовим стратегам тепер доводилося враховувати можливості наступу бронетехніки, яка долала десятки кілометрів за один день - немислима швидкість якихось кілька десятиліть тому.

У 1930-х роках командування кількох армій почали міркувати про те, як швидко доставити бронетехніку військам, які опинилися в ізоляції, або підрозділам, що спустилися у тил ворога на парашутах.

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Найкращим способом вважали доставити танки за допомогою великих бомбардувальників. Крім того, військові, зокрема у Радянському Союзі, проводили експерименти.

Однією з ідей було підвісити невеликі легкоброньовані танки, озброєні кулеметами, під крила бомбардувальника, який приземлявся, розвантажував танки і знову вилітав. Технічно це було можливо, але був один серйозний недолік - для того, щоб такий великий літак змін приземлитися, була потрібна рівна територія.

Інша ідея була більш оригінальною - навіщо саджати літак, якщо танк може і сам приземлитися? Так зʼявилась ідея "летючого" або "планерного танку".

У першій половині XX століття планери розробляли переважно для військових цілей. Німеччина, СРСР, Велика Британія і США доклали багато зусиль для створення планерів, які могли б перекидати піхоту і вантажі у бій.

Планери буксирували транспортні літаки - подібно до того, як сучасні спортивні планери буксируються позаду легких літаків - і випускалися поблизу цілі, щоб продовжити рух. Хоча для ефективності планерам потрібен був вільний простір для посадки (що обмежувало, де їх можна було використовувати), вони виявилися вирішальною зброєю у Другій світовій війні.

На початку 1930-х років танки стали меншими, тому що військові стратеги планувальники усе частіше робили ставку на мобільність. Американський інженер Дж. Волтер Крісті, який винайшов інноваційну систему підвіски, що використовувалася у багатьох танках Другої світової війни, вперше замислився про концепцію летючого танка на початку 1930-х років.

Дизайн Cкрісті був більш амбітним, ніж наступні. Він передбачав кріплення до танка пари біпланових крил, а також гвинта, якого приводив у дію двигун танка.

За словами Крісті, танк міг піднятися у повітря на висоту трохи більше 100 метрів і продовжити рух до місця приземлення власним ходом.

Автор фото, Sergey Ryzhov/Getty Images Підпис до фото, Танк Т-60 ліг в основу амбітного проєкту Олега Антонова

"Крім того, пілоту летючого танка не потрібна рівна поверхня, необхідна для зльоту літака-бомбардувальника, — цитував Крісті журнал Popular Mechanics у 1932 році. — Він може злітати з багнюки, вибоїн та ґрунту, що неможливо для звичайного літака".

Американські військові були менш переконані в успіху проєкту, ніж Крісті, і інноваційну ідею не сприйняли. Але за декілька років інший не менш амбітний проєктувальник у СРСР зняв концепцію з креслярської дошки - і підняв її у повітря.

Олег Антонов з дитинства захоплювався авіацією. Ще підлітком він сконструював власний планер. Його здібності до дизайну зрештою привели його до посади головного конструктора Московського планерного заводу, де він сконструював понад 30 різних планерів.

Радянські військові стратеги починали розуміти, що десантним підрозділам може знадобитися важче озброєння, щоби вижити в ізольованих осередках, далеко від дружніх сил.

Одним із досліджуваних варіантів було скидання малих танків з великих бомбардувальників за допомогою парашутів, але, як пояснює Стюарт Вілер, куратор танкового музею Бовінгтона у Великій Битанії, це не обійшлося без проблем.

Головна - з екіпажем танка. Його також скидали на парашуті, але він міг приземлитися далеко й бути змушеним долати кілометри до свого танка.

Автор фото, Kaboldy/CC BY-SA 3.0 Підпис до фото, Т-60 довелося значно модифікувати, щоб він був достатньо легким для польоту

"Рішенням проблеми могли бути танкетки, підвішені до літака "Туполєв", — ідея, схожу на ту, яку використовували у США в 1960-х роках, коли під вертольоти Сікорського підвішували машини". Але в 1930-х роках таку ідею було складно реалізувати.

У 1940 році, всього за рік до вторгнення Німеччини в СРСР, Антонова залучили до роботи над планером, який міг переносити невеликі танки.

Але конструкція Крісті зацікавила його, і замість цього він взявся за розробку летючого танка під назвою A-40. Він взяв за основу танк Т-60 - невеликий, швидкий танк, який використовували для розвідки - і прикріпив до нього крила біпланової форми та довгу хвостову стрілу.

Компроміс не був ідеальним, каже Вілер. "Єдиною моделлю танка, яку вони могли використати, була машина зразка 1937 року з тонкою бронею і маленькою гарматою".

З іншого боку, у нього були й плюси. Летючий танк не наражав на ризик наземного вогню великі, повільні літаки. Танк мали випустити на відстані від зони приземлення, і він планував би до зупинки.

Збільшена модель A-40, створена кілька років тому нідерландським музеєм, демонструє величезний масштаб цього геніального, хоча й неортодоксального транспортного засобу (на зображенні вище).

"Танк важить близько шести тонн, і він досить малий", - розповідає BBC Future журналіст з питань авіації Джим Вінчестер.

"Але розмах у нього такий же, як у невеликого бомбардувальника, а площа крила навіть вдвічі більша". Дві пари крил, розташовані одна над одною, необхідні для створення достатньої підйомної сили, щоб утримувати танк у повітрі.

Проте модель Антонова залишалася на креслярській дошці ще довго після вторгнення Німеччини в СРСР у 1941 році. Антонов зрозумів, як важко може бути втілити ідею з паперу в реальність. Лише в 1942 році прототип фактично побудували.

2 вересня 1942 року льотчик-випробувач (або в цьому випадку водій-випробувач) Сергій Анохін взяв на себе управління танком, з'єднаним з бомбардувальником ТБ-3 довгим буксирним тросом. А-40 мав здійснити свій перший політ.

"Під час тестового польоту боєприпаси та більшу частину палива прибрали, щоб полегшити конструкцію, — каже Вінчестер. - Ідея полягала в тому, щоби поворотом башти танка керувати крилами, тобто рухати дулом ліворуч або праворуч". Але танк був таким важким, що башту також довелося зняти.

"Туполєв" злетів із причепленим до нього А-40, але йому довелося скинути танк раніше, щоб уникнути аварії - громіздка конструкція була надто важкою. Анохіну вдалося повільно посадити танк. Після приземлення він зміг демонтувати крила і хвіст, а потім відвезти танк назад на базу. Аеродинаміка А-40 була надійною, але перший - і, як виявиться, єдиний - політ показав труднощі підйому такої важкої машини в повітря.

"Його називають летючим танком, але якщо ви так скажете, люди уявлять щось, що летить і стріляє з гармати, насправді це не так, - каже Вінчестер.

Автор фото, The Tank Museum, Bovington Підпис до фото, Ця зменшена модель A-40 демонструє величезний розмір крил і хвоста у порівняння з маленьким танком

Радянські військові зрештою хотіли, щоб концепція А-40 використовувалася з набагато важчим і ефективнішим танком Т-34. Але невдалий перший політ показав, що літака, достатньо потужного, щоб підняти з землі Т-34, у чотири рази важчий за мініатюрний Т-60, немає.

Маленький танк міг допомогти партизанським загонам, які діяли далеко у тилу ворога, але у великій битві він був менш корисним.

Конструкція Антонова більше ніколи не здіймалась у повітря, але історія літючого танку на цьому не завершилась.

Ідею Крісті також досліджували японці під час Другої світової війни. Спеціально для цього вони розробили легкий танк № 3 Ку-Ро. Як і А-40, його планували прикріпити до потужного літака і переміщати на поле бою.

Конструктори виявили, що навантаження під час зльоту на високій швидкості може розірвати гусениці танка, і прикріпили до нього лижі. Як і крила та хвіст, лижі можна було швидко демонтувати після приземлення, і маленький 2,9-тонний танк міг йти у бій.

Але через два роки проєкт скасували, Японія вела оборонну війну, а збільшення переваги США у повітрі зробило надто небезпечним піднімати у повітря такі неповороткі та вразливі літаки. Проєкт так і не вийшов за межі стадії прототипу, а сам танк ніколи і не літав.

Британія також зробила деякі кроки у цьому напрямку під час війни. Її конструкція була простішою, але не менш дивовижною - і британський летючий танк навіть здіймався у повітря.

Планер Baynes Bat був більшим за розміром, щоби підняти у повітря танк. На відміну від A-40, він мав лише одну пару крил.

Автор фото, Public Domain Підпис до фото, Зменшена версія Baynes Bat встигла побувати у повітрі, але проєкт скасували до того, як повнорозмірний прототип зміг полетіти

Якби Bat ("Кажан") пішов у виробництво, він мав би особливо великий розмах крил — понад 30 метрів. Крила також були відведені назад - така конструкція зʼявилась у надзвукових реактивних винищувачах тільки за кілька десятиліть потому, для часів Другої світової це було справжнім проривом.

У "Кажана" не було хвоста, замість нього на кінці кожного крила був вертикальний стабілізатор. Прототип Baynes фактично не мав танка - пілот сидів у крихітному в порівнянні з гігантським крилом фюзеляжі.

Пілот "Кажана" Роберт Кронфельд пізніше сказав: "Попри свою дивну конструкцію, літаком було легко керувати, як і іншими планерами, які зазвичай дуже чутливі до керування".

Однак враження Еріка "Вінкла" Брауна, британського пілота-тестувальника, який сідав за кермо більшості літаків, ніж будь-хто в історії, були дещо іншими. Він сказав, що під час польоту йому бракувало контролю над машиною, а поганий огляд з кабіни пілота робив дуже незручним приземлення в обмеженому просторі.

Повнорозмірна версія Bat так і не була створена. Британія відмовилася від ідеї летючого танка. А замість цього побудувала вантажний планер "Гамількар", достатньо великий для десантування танка.

Наказ виготовити такий планер віддав сам Вінстон Черчілль. Громіздкий "Гамількар" міг транспортувати двомісний танк "Тетрарх", який виїжджав через відкриті передні двері планера після його посадки.

"Тетрарх" використовували під час висадки у Нормандії, але він мав такі ж проблеми, як і Т-60 - був досить важким для підняття у повітря, але водночас мав недостатньо міцну броню та менш потужне озброєння для протистояння з німецькими танками.

Розроблений американцями схожий танк Locust ("Саранча") також міг поміститися всередину "Гамількара", але мав такі самі недоліки.

Автор фото, Sergey Ryzhov/Getty Images Підпис до фото, Британський танк "Тетрарх" був достатньо малим, щоб поміститися у планер Гамількар"

Поява великих гелікоптерів і спеціальних військових транспортних засобів після закінчення Другої світової війни зробила ідею летючого танка зайвою.

Під час Холодної війни Радянський Союз розробив кілька транспортних засобів, які можна було десантувати на землю на парашуті разом з екіпажем усередині. Транспортні засоби завантажували на піддони з парашутами, а спеціальна реактивна система стріляла, коли піддон наближався до землі. Ракети значно сповільнювали спуск і дозволяли машинам миттєво рушити в бій.

У США один невеликий танк вдалося доставити ще більш оригінальним способом. M551 Sheridan завантажили на металевий піддон з парашутами, які розкривалися ще всередині літака. Силою відкриття парашута піддон виштовхувало з літака, він також слугував амортизатором під час приземлення. Однак екіпажу доводилося все одно десантуватися на землю окремо з іншого літака. (Тут ви можна переглянути відео драматичної посадки "Шерідана")