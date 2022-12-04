Чому і як наші очі змінюють колір протягом життя

Марта Енрікес

BBC Future

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Колір наших очей дивовижним чином змінюється протягом життя. Іноді причиною може стати хвороба або травма, іноді зміни відбуваються самі собою. У чому причина?

На перших фото новонародженого малюка, які з'явилися в нашому сімейному чаті, було чарівне личко з широко розкритими сірими очима, схожими за формою на карі очі його батька, але ближчі за кольором до зелених його матері.

Втім, вже до другого дня народження фотографії свідчили, що хлопчик успадкував темно-карий відтінок очей свого батька. Від глибокого сірого кольору на перших знімках не лишилося й сліду.

Ми вважаємо, що колір наших очей є однією з визначальних фізичних рис, такою ж особистою, як форма носа або вух. Колір очей людини завжди привертає нашу увагу, іноді він навіть впливає на те, чи готові ми довіряти людині.

Утім, колір наших очей не завжди залишається незмінним протягом усього життя - він може змінюватися через нещасний випадок, інфекцію або сонячні промені. А іноді зміни відбуваються без всяких видимих причин.

Дослідження показали, що відповідь на питання, чи зміниться колір очей немовля з віком, залежить від самого кольору.

Зі 148 немовлят, за якими спостерігали стенфордські науковці, майже дві третини народилися з карими очима, а одна п'ята - з блакитними.

Через два роки із 40 блакитнооких немовлят до дворічного віку 11 мали темно-карі очі, троє світло-карі, а двоє - зелені. З 77 карооких новонароджених майже всі (73) мали карі очі у віці двох років. Таким чином, блакитний колір при народженні змінюється набагато частіше, ніж темний. Але чому?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зазвичай світлі при народженні очі стають темнішими у ранньому дитинстві, але у рідкісних випадках буває і навпаки

Чому змінюється колір

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Найпоширеніша зміна кольору очей немовлят - від світлого до темнішого. Ці зміни, як правило, відбуваються у ранньому дитинстві. І, як свідчать спостереження, колір очей припиняє змінюватися до шести років.

У неідентичних близнюків колір очей частіше відрізнявся у подальшому житті, ніж у однояйцевих близнят. Це свідчить про те, що тенденція до зміни кольору є частково генетичною, зазначає Девід Маккі, професор офтальмології в інституті Lions Eye при університеті Західної Австралії.

Попри те, що цей феномен багато не досліджували, зміна кольору очей, як виявляється, найбільш поширена серед мешканців північної Європи, жителів тихоокеанських островів або представників змішаних рас.

Існують паралелі зі змінами кольору волосся, які іноді спостерігають у цих популяціях протягом дитинства. "Ви побачите фото дітей, які були блондинами в дитинстві, а потім у них стало темно-каштанове волосся, коли вони підросли", - каже Маккі.

"Пігмент у нашому волоссі з часом може поступово збільшуватися, і це, мабуть, тому, що клітини, які виробляють пігмент, фактично накопичуються і мігрують у цю область".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У північного оленя в залежності від сезону помітно змінюється колір очей, але залежить це від структури і його очах, якої немає у людини

Так само і в очах малюка з часом накопичується більше пігменту.

"Основним пігментом в очах є меланін, і те, як саме він розподіляється в очах, і дає різний колір", - каже дослідник.

"Коли люди говорять колір очей, вони вирізняють блакитний та сірий, але насправді сірий - також варіант блакитного, також є комбінації світло-карого та зеленого, а коричневі очі можуть мати відтінки від світлого до дуже темного. Усе це пов'язано з кількістю меланіну".

Більша кількість меланіну може мати корисну функцію під час інтенсивного сонячного світла - як і у шкірі, пігмент забезпечує захист від пошкодження сонцем.

У райдужних оболонок з невеликим вмістом меланіну блакитний колір походить від того, як волокна колагену на задній частині райдужної оболонки розсіюють світло. Такий само здається блакитним небо - через те, як світло розсіюється в атмосфері.

Чому очі деяких дітей з часом виділяють більше меланіну, залишається загадкою, каже Маккі.

"Насправді ми не знаємо, що впливає на ці зміни кольору, - твердить науковець, але цілком можливо, що свою роль відіграє навколишнє середовище. Але що саме, сказати теж важко.

Люди - не єдині живі істоти, чиї очі змінюють колір. Мабуть, найбільш драматичною є сезонна зміна кольору очей у північного оленя: від золотисто-бірюзового влітку до темно-блакитного взимку.

Ця зміна відбувається не у райдужній оболонці, а у дзеркальній структурі позаду сітківки, яка відбиває світло, щоб сітківка могла повторно вловити його. (У людей така структура в очах відсутня, тому що вона притаманна тваринам, які активні вночі та повинні бачити у темряві.

Попри те, що зміна кольору очей у більшості випадків є цілком природною, іноді вона може бути ознакою хвороби, травми або пошкодження сонцем.

Найвідомішим прикладом зміни кольору через травму було ліве око Девіда Боуї. Разюча різниця між його темним лівим оком і блідо-блакитним правим оком була результатом удару кулаком по голові, внаслідок якого його ліва зіниця назавжди розширилася.

Цей стан називають анізокорія. Травма не змінила кольору райдужної оболонки Боуї, але через збільшену зіницю око виглядало темнішим.

Утім, бувають ситуації, коли через пошкодження змінюється колір саме райдужної оболонки, каже Маккі. "Якщо в око потрапляє багато крові, вона може забарвити райдужну оболонку або пігмент може розмішатися і осісти".

Але найчастіше причиною стає інфекція. Відомий випадок справжньої гетерохромії, коли колір райдужних оболонок відрізняється, є акторка Міла Куніс, у якої праве око каре, а ліве зелене. Гетерохромія Куніс стала результатом інфекції райдужної оболонки, яка зруйнувала частину пігменту в її лівому оці.

"Деякі інфекційні захворювання можуть спричинити зникнення пігменту", - каже Маккі. Одним із них є гетерохромний цикліт Фуха, який може виникнути після краснухи (кору).

"Вірус часто залишається в очах, і інфекція може спалахнути пізніше, спричинивши втрату пігментації".

Інші віруси також можуть жити всередині ока та іноді впливати на його пігментацію. В одному надзвичайно рідкісному випадку у людини, яка перенесла лихоманку Ебола, колір очей змінився з блакитного на зелений. Лікарі виявили, що вірус залишався в його очній рідині після того, як був очищений з інших частин тіла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Різний колір очей у Девіда Боуї був через перенесену ним травму у підлітковому віці

Іноді колір змінюється не у всій райдужній оболонці, а лише у деяких її частинах. Поява блідих цяток, відомих як плями Брушфілда, може з'явитися на райдужній оболонці у людей із синдромом Дауна.

А коричневі цятки, які називають вузликами Ліша, є ознакою генетичного захворювання - нейрофіброматозу 1 типу.

Як і на шкірі, веснянки та родимки можуть з'явитися на райдужній оболонці та в інших місцях ока.

"У вас може бути веснянка, яка не завдає шкоди, - каже Маккі. - Але у деяких людей вона може перерости у пухлину, і це стає серйозною проблемою".

Отже, хоча зміни кольору очей зазвичай викливають захоплення і подив, дослідники застерігають уважно за ними стежити, щоби не пропустити серйозні причини.