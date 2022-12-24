Чи може певна їжа надовго вгамувати апетит

Джессіка Бредлі

BBC Future

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Yiu Yu Hoi/Getty Images

Чи дійсно деякі продукти здатні надовго вгамувати відчуття голоду і приборкати апетит?

Деякі продукти можуть давати довше відчуття ситості, вони повільніше перетравлюються і є кориснішими, але чи справді певна їжа здатна пригнічувати апетит?

Наукові дослідження з цього приводу - суперечливі. Деякі з них показують, споживання гострої їжі, як-от перець чилі та імбир, може зменшити відчуття голоду. Однак ці дослідження проводили на тваринах, а не на людях, до того ж порції їжі в ході експериментів були досить великими.

В інших дослідженнях, які також вивчали вплив капсаїцину, речовини у перці чилі, на апетит, порції були природними для людини.

Американська дослідниця Мері-Джон Луді спочатку експериментувала вдома, додаючи перець чилі до своїх страв. Таким чином вона визначила, яка кількість приправи є приємною та реальною для людини, що мешкає на Середньому Заході США.

Потім вона шість разів запрошувала групу з 25 людей до своєї лабораторії і годувала їх томатним супом. Після цього вони залишалися в лабораторії ще чотири з половиною години. Дослідники вимірювали їхній апетит і витрати енергії.

Після цього учасникам експерименту подавали другу страву і казали, що вони можуть зʼїсти її, скільки хочуть.

Коли учасники споживали суп, який містив 1 г чилі, вони спалювали додаткові 10 калорій за чотири з половиною години після їжі. Учасники експерименту також менше думали про їжу та споживали на 70 калорій менше, коли їли другу страву.

Утім, цей ефект був помітний лише при споживанні томатного супу з чилі, а також у тих учасників експерименту, які у звичайному житті їли чилі не частіше одного разу на місяць.

Автор фото, Rakesh Picholiya/Getty Images Підпис до фото, Споживання гострої їжі, як-от каррі з перцем чилі, може допомогти приборкати апетит

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Утім, спалювання 10 зайвих калорій не матиме жодних довгострокових наслідків. На думку науковця Гері Фроста з Імперського коледжу Лондона, такі дослідження не змогли продемонструвати жодного тривалого ефекту.

Ще одним базовим продуктом у нашому раціоні, який, за чутками, зменшує почуття голоду, є кава. Метью Шуберт, доцент кафедри кінезіології Каліфорнійського університету проаналізував усі відомі дослідження, щоб з'ясувати, чи є в каві щось, що пригнічує наш апетит.

Проте жодне дослідження не показало якогось суттєвого фізіологічного впливу кави на процес перетравлення їжі.

Окрім певних видів їжі, дослідники також вивчали макроелементи та те, як вони можуть впливати на наш апетит.

Відомо, що клітковина дає довше почуття ситості, і деякі дослідження дійсно свідчать, що більше споживання клітковини уповільнює набір ваги. Щоправда, за умови, що клітковини споживається багато.

"Рекомендується споживати 30 г харчових волокон на день, але багато людей у Великій Британії споживають близько 15 г. Якщо збільшити дозу до 30 г, ви отримаєте вплив на апетит, але через деякий час він зникає", - каже Фрост.

Ще одне невелике дослідження показало, що споживання більшої кількості білків може також знизити апетит, але цей ефект також був незначним.

Автор фото, George Clerk/Getty Images Підпис до фото, Зелений чай давно вважали засобом, який пригнічує апетит, але вчені не мають чітких доказів цього

Замість конкретних продуктів зменшити апетит на певний час здатна вода, вважає професор дієтології із США Мартін Кольмаєр.

Дослідження показали, що люди, які випивають дві склянки води перед їжею, зрештою їдять менше.

Утім, будь-які зміни в нашому апетиті на фізіологічному рівні будуть незначними і короткочасними, каже Фрост. Адже не має сенсу в існуванні їжі, яка змушувала б нас їсти менше.

"Надлишки їжі з'явились у нашому західному суспільстві зовсім нещодавно, — каже Фрост. Протягом усієї еволюції люди не мали достатньо харчів, і вони не були доступні регулярно. Наш організм налаштований на те, щоб спонукати нас їсти".

"Якби існував компонент їжі, який пригнічував би апетит, щоб вижити, його потрібно було б його повністю уникати".

Ще одна причина того, що жодна їжа чи напій не можуть суттєво зменшити апетит у довгостроковій перспективі, полягає в тому, що наш організм створений підтримувати постійну вагу, каже Кольмаєр.

"Тіло має механізми, які жорстко захищають вагу. З точки зору еволюції, найбільшою небезпекою для людства завжди було голодування, не лише тому, що воно вбиває, але й тому, що воно послаблює організм і робить його вразливішим до інфекційних хвороб", - каже він.

Автор фото, Dulin/Getty Images Підпис до фото, Замість того, щоб шукати їжу для приборкання апетиту, важливо переконатися, що ми п'ємо достатньо води

Система, яка регулює, скільки ми споживаємо, є однією з найскладніших систем в організмі, додає Кольмаєр.

Є кілька поживних речовин, які стимулюють наш апетит, якщо організм відчуває їхній дефіцит, додає він.

Таким чином, найкращий спосіб контролювати апетит - це мати збалансоване харчування, щоб організм не був змушений їсти більше, щоб заповнити будь-які дефіцити, каже Кольмаєр.

Лазівка полягає у тому, як психологічно можна вплинути на апетит, і це вже давно цікавить дослідників. Ще у статті 1987 року пояснювалося, що споглядання та нюхання їжі посилає сигнали організму, щоб підготувати його до перетравлення.

Їжа найбільше впливає на апетит, коли ми очікуємо, що вона нас наситить, йшлося у дослідженні.

Голод обумовлений переконаннями, очікуваннями та пам'яттю, каже Корніл, насамперед тим, чи пам'ятаєте ви, що поїли. Це означає, що ми їмо менше, якщо вважаємо, що з'їли багато їжі під час попереднього обіду. І навпаки, можемо з'їсти більше, якщо відчуваємо, що минулого разу поїли недостатньо.

Одне дослідження показало, що якщо їжа позначена як "ситна", ми з'їмо її менше, ніж якщо вважаємо її "легкою".

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