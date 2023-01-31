Як міфи про секс і дітей впливають на наше життя: від лелек до капусти

Ізабель Геррецен

BBC Future

31 січня 2023

Автор фото, Emmanuel Lafont

Коли мені було п'ять, моя бабуся подарувала нам з молодшою сестрою книжку з картинками, у якій було детально описано, як чоловік і жінка займаються сексом, щоб народити дитину.

Ми були в захваті. До цього моменту нашим єдиним орієнтиром щодо того, звідки беруться діти, був діснеївський Дамбо, якого його матері приніс лелека.

Моя збентежена мама поставила книгу на високу полицю, сподіваючись, що на цьому все закінчиться. Ми з сестрою, звичайно, залазили на стілець, щоб її дістати, і продовжували розглядати фотографії, хихикаючи та недовірливо показуючи на оголені тіла, а мої батьки незграбно намагалися ухилитися від наших запитань.

Мої батьки "мали серйозну розмову" зі мною через кілька років, коли вони вирішили, що я досягла відповідного віку, щоб дізнатися правду про секс, пологи та статеве дозрівання. Статеве виховання також було частиною навчальної програми голландської та англійської початкових шкіл, які я відвідувала. Але багатьом дітям у всьому світі не розповідають належним чином про секс, поки вони не потраплять до середньої школи - якщо взагалі розповідають.

"Безперечно, багато дітей досі чують фольклорні історії або міфічні оповіді про те, звідки беруться діти", - каже Люсі Еммерсон, виконавча директорка Форуму статевої освіти у Великій Британії.

Чи можуть такі міфи та евфемізми - чи то класичні казки про немовлят, яких принесли лелеки чи знайшли в капусті, чи більш сучасні, спонтанні вигадки - справді вплинути на наше ставлення до сексу в довгостроковій перспективі? Як вони взагалі з'явилися і чому люди досі продовжують їх розповідати?

Автор фото, Emmanuel Lafont

Журавель, що краде дітей

Коли я росла, я часто стикалася з казкою про лелеку. Фільми Діснея, мультфільми та книжки з картинками розповідали мені, що новонароджених немовлят знаходили й доставляли батькам ці елегантні довгоногі птахи. Однак оригінальний міф має більш похмурий відтінок: птах викрадає - або рятує, залежно від вашої точки зору - дитину.

Цей міф можна простежити аж до Стародавньої Греції, де журавлі, які мають багато спільного з лелеками, асоціювалися з крадіжкою немовлят. У грецькій міфології Гера, богиня пологів, перетворила свою суперницю Герану на журавля з витягнутою шиєю через те, що вона мала роман з її чоловіком Зевсом. Не бажаючи розлучатися з новонародженою дитиною, Герана підняла дитину, загорнула в ковдру і полетіла з немовлям у дзьобі.

Згодом журавля зрівняли з лелекою, каже Пол Квінн, старший викладач англійської літератури в Університеті Чичестера у Британії.

"Тут є зв'язок із домівкою, бо лелеки гніздяться на дахах будинків, де живуть люди", - каже він.

Ще один міфологічний пласт до історії додав пелікан, який у європейській середньовічній літературі був символом Діви Марії та матері-годувальниці, каже Квінн. За його словами, пелікана також асоціювали з грудним вигодовуванням, оскільки в літературі описано, що цей птах колупається в грудях, щоб годувати своїх пташенят.

На початку 19 століття лелека почав з'являтися у казках. Знову ж таки, він мав тенденцію з'являтися як символ дому та сім'ї.

"Лелеки завжди асоціювалися з сімейним життям, тому що можна було побачити, як вони годували своїх дитинчат", - каже Марина Ворнер, професорка англійської мови та творчого письма в коледжі Біркбек Лондонського університету.

У казках вони часто приходять на допомогу людським немовлятам. "Лелека знаходить малюків у колодязях, ставках чи болотах і своїм дзьобом витягує малюків і зв'язує їх у слінг", - каже Ворнер.

Цю версію популяризувало оповідання Ганса Крістіана Андерсена "Лелеки", яке було опубліковано на початку 19 століття. У казці Андерсена білі птахи шукають ставок, у якому лежать усі маленькі діти, чекаючи, поки прилетять лелеки, щоб забрати їх до батьків.

Але в історії Андерсена є жорстокий поворот: погано вихованим дітям лелека дає мертвого брата чи сестру як покарання, щоб вони плакали над ними.

Попри цей жахливий фінал, казка Андерсена швидко поширилася в англомовному світі. У вікторіанській Британії лелека став у пригоді сором'язливим батькам, щоб приховувати реальність сексу та пологів, каже Ворнер.

У своєму доброму вигляді міф про лелеку все ще зберігається в масовій культурі. Подекуди звичайну родимку на шкірі новонародженого, спричинену вадами розвитку кровоносних судин, досі називають "укусом лелеки".

Подібне злиття стародавніх вірувань і батьківської сором'язливості лежить в основі ще одного барвистого міфу про те, як народжуються немовлята - нібито вони ростуть на грядках капусти.

Міф про капусту, ймовірно, походить від різних вірувань і практик, пов'язаних із рослинами та родючістю.

У Шотландії діти зазвичай клали капустяне листя біля своїх будинків, щоб феї принести їм братика чи сестричку, каже Квінн. За його словами, жінки також їли капусту, щоб підвищити свою фертильність і забезпечити успішну вагітність.

Так само, як дитину, яку врятував лелека, дитину з капусти "знаходять у природному середовищі як частину природного світу", каже Ворнер. Французькою на маленьку дитину кажуть "mon petit chou" ("моя маленька капуста"), зазначає вона.

Цю історію також легко оформити приємними та зручним для дітей ілюстраціям. Наприклад, у серії поштових листівок, створених у 1906 році трьома сестрами в Новій Зеландії, зображений садівник, який доглядає поле з немовлятами, що ростуть на грядках з капустою. Добре одягнені пари блукають між полями, розглядаючи немовлят, які там ростуть. Садівник зриває обрану дитину-капусту і дарує її подружжю.

Подібні казки про дітей, які ростуть у садах і городах, існують у всьому світі - наприклад, у Японії люблять народний міф про хлопчика, який народжується з персика.

Для вікторіанських батьків казки про немовлят, яких приносять лелеки та знаходять у капусті, давали "можливість пояснити своїм дітям речі, які вони не могли б пояснити їм інакше", каже Квінн.

"Вони не знали, як жіноче тіло виглядає всередині… вони просто уявляли, що це перевернуте чоловіче тіло, - каже він. - То як це пояснити? Природний світ - очевидна модель, на яку слід орієнтуватися".

Автор фото, Emmanuel Lafont

Ворнер погоджується: "Багато батьків не розуміли власної анатомії і їм було б дуже важко пояснити ці факти життя своїм дітям". Казки дали зручну відповідь. Але батьки також використовували їх для передачі закодованих повідомлень про секс і стосунки, каже вона.

Візьмемо "Червону Шапочку", європейську казку про дівчинку, яка йде відвідати свою бабусю, а дорогою зупиняється, щоб поговорити зі, здавалося б, доброзичливим вовком. У вікторіанську епоху батьки розповідали своїм дочкам цю казку, щоб застерегти їх від спілкування з незнайомими людьми, каже Ворнер. Це було до того, як жінки отримали доступ до будь-якої контрацепції, тому, коли йшлося про романи та дошлюбний секс, "небезпека була дуже велика", каже вона. Існував також "справжній соціальний сором", пов'язаний з незаміжньою вагітністю, додає Ворнер.

Шкідливі міфи?

Хоча лелека, який приносить дітей, залишається популярним мотивом на вітальних листівках і подарунках, мабуть, важко уявити, що батьки 21-го століття серйозно намагаються переконати своїх дітей, що саме так народжуються діти.

Але інші міфи та евфемізми досі напрочуд поширені, каже Спрінг Ченоа Купер, доцентка кафедри сексуального здоров'я Школи громадської охорони здоров'я Міського університету Нью-Йорка. Однією з причин є те, що багато батьків досі не знають, коли і як говорити про ці факти.

"Багато людей не знають реальних наукових фактів, про які вони повинні говорити, і вони не знають, як пояснити своїм дітям секс ", - каже вона.

Однак евфемізми, які здаються зручними та безпечними для батьків, насправді можуть збентежити дітей, каже Люсі Еммерсон. Батькам може бути важко скоригувати свою історію пізніше і визнати, що вони збрехали.

Вона розповідає, як 18-річна дівчина прийшла до клініки сексуального здоров'я, щоб запитати, чи може вона завагітніти після того, як сперма потрапила у її пупок.

"Вона мала стосунки, але не розуміла сексуального здоров'я чи власної анатомії", - каже Еммерсон.

Купер погоджується, що "коли люди роблять припущення, засновані на міфах і дезінформації, це може мати шкідливі наслідки".

В Австралії вакцину проти ВПЛ, яку вводять молодим людям для профілактики раку шийки матки, зазвичай називають "вакциною сексу". Це змусило деяких дівчат помилково вважати, що вона захищатиме їх від захворювань, що передаються статевим шляхом, тож їм та їхнім партнерам не потрібно використовувати презервативи, каже Купер.

Ще одна небезпека використання евфемізмів полягає в тому, що воно може запровадити практику відсутності відкритого обговорення сексу, кажуть експерти, що ускладнює дітям і підліткам відверті розмови із батьками.

"Вони можуть зазнати насильства та відчувати, що не можуть про це говорити, завагітніти й нікому не сказати про це, або заразитися венеричним захворюванням і не лікувати його, - каже Купер. - Страх говорити про ці речі може мати наслідки на все їхнє життя".

Від лелек до чаю

Школа не обов'язково виправляє такі прогалини та непорозуміння. У США лише 29 із 50 штатів мають обов'язкове статеве виховання. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, менше половини старших шкіл і менше однієї п'ятої середніх шкіл викладають ключові теми статевого виховання. У Великій Британії дітям розповідають про стосунки у початковій школі, але в початкових школах не є обов'язковим проведення уроків статевого виховання - вони стають обов'язковими лише в середній школі.

Але Еммерсон каже, що у Великій Британії не завжди можуть належним чином розповідати дітям про секс.

Одним із прикладів є відео "Згода - це просто, як чай", яке широко демонструється в школах, каже вона. Відео порівнює початок сексу з пропозицією приготувати комусь чашку чаю та нагадує молодим людям, що те, що хтось хоче чаю (або сексу) одного дня, не означає автоматично, що вони хотітимуть цього в інший день.

Еммерсон каже, що вона отримувала скарги від молодих людей, що відео є "надто евфемістичним і взагалі не стосується сексу".

"Тож якщо батьки думають: "Якщо я нічого не скажу, вони зрозуміють це, коли прийдуть до школи" - то це, скоріш за все, не так", - каже Еммерсон.

Здається, моя бабуся мала рацію, коли дала мені книжку з картинками про секс і дітей. Але для батьків, які не можуть уявити собі такий рівень відкритості та фактичних деталей, дослідники пропонують почати з малого - з коротких, простих обговорень, а не з великої розмови.

Наприклад, якщо маленька дитина запитує, як народжуються діти, "досить сказати, що дитина росте в животику матері і виходить із піхви", каже Еммерсон. "Це не пояснення статевого акту. Йдеться лише про надання фактичної відповіді, яка не є вигадкою", - додає вона.

"Щоразу, коли дитина ставить вам запитання про секс, відповідайте дуже просто й прямо, - каже Купер. - Вам не потрібно садити їх і читати їм лекцію протягом години… це може відлякати їх від подальших запитань про це".

Таких життєво важливих понять, як згода та межі, можна навчати з самого початку. Наприклад, ви можете казати малюкам, щоб вони запитували, перш ніж обіймати інших, і пояснити їм, чому запитувати згоду важливо, каже вона.

Чи означає це, що в сучасній культурі виховання немає місця чарівним історіям про лелек і капусту? Відповідь може бути в тому, щоб насолоджуватися цими народними казками такими, якими вони є - барвистими витворами уяви, переданими попередніми поколіннями. У будь-якому випадку, книжка моєї бабусі порадувала і розважила мене, так само як будь-яка казка - і, звичайно, захопила більше, ніж історія про лелеку.