"Нам є чим відповісти". Путін - про поставки західних танків Україні

1 година тому

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Президент Росії Володимир Путін прокоментував поставки Україні західної бронетехніки, зазначивши, що Росії "є чим відповісти".

Про це він сказав під час свого виступу на урочистому концерті у російському місті Волгоград, присвяченому 80-річчю Сталінградської битви.

Говорячи про війну, він повторив свої відомі тези про загрозу з боку Заходу і вперше прокоментував очікувані поставки Києву німецьких танків Leopard.

"Неймовірно, але факт, нам знову погрожують німецькими танками "Леопард", на борту яких хрести", - сказав він.

Путін також знову виступив із туманною загрозою ескалації конфлікту, не вдавшись цього разу до міркувань про ядерну зброю. Росія у відповідь на погрози однією бронетехнікою не обійдеться, всі повинні це розуміти, сказав він.

"Ті, хто збирається воювати з Росією, не розуміють, що сучасна війна з Росією буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але нам є, чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не завершиться", - сказав він.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не пояснив журналістам, яку саме зброю мав на увазі Путін, але сказав, що у відповідь на нову західну зброю "Росія задіяє свій повний потенціал".

Повідомлялось, що напередодні його візиту у Волгограді відкрили памʼятники Йосипу Сталіну та маршалам Георгію Жукову й Олександру Василевському.

Волгоград перед приїздом Путіна тимчасо перейменували на Сталінград - це відбувається не перший рік у пам'ятні дати.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін поклав вінок до меморіального комплексу Мамаєв курган у Волгограді

На Мамаєвому кургані, де Путін покладав квіти, не було жодної людини, крім його самого, почесної варти та співробітників охорони. Так само було і на Піскарівському цвинтарі у Петербурзі, який Путін відвідував у січні у річницю прориву блокади Ленінграда.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується "помститися" Заходу за допомогу Україні.

"Зараз Росія концентрує свої сили. Ми всі це знаємо. Вона готується спробувати взяти реванш не лише проти України, але й проти вільної Європи та вільного світу", - сказав Зеленський під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві.

Виступаючи разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Зеленський сказав, що Росія "нарощує темпи адаптації до санкцій" і закликав лідерку ЄС запровадити додаткові обмеження для російської економіки.

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Наприкінці січня декілька західних країн оголосили про поставку Україні бойових танків, зокрема і німецьких "Леопардів".

Німеччина довго не наважувалась на цей крок, побоюючись того, що передача важкої техніки фактично зробить її учасницею конфлікту. Причому це стосувалося не лише постачання техніки з ФРН, а й офіційного дозволу на реекспорт німецьких танків з інших країн.

Щоб вирішити це непросте політичне питання, Британія і США також пообіцяли надати танки - після цього Німеччина виявилась вже не самотньою у такій допомозі.

Точна кількість танків, які має отримати Україна, поки невідома. Києву обіцяли поставити 14 танків Challenger 2, 14 танків Leopard 2 з Німеччини, ще 14, ймовірно, дає Польща. США передадуть Україні 31 танк Abrams.