Чому весною у нас порушується сон

Ізабель Герретсен

BBC Future

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Empics

Весною в багатьох порушується сон. Чудово, якщо через раптову закоханість. Але, зазвичай, в більшості випадків причини банальніші.

Команда вчених з Клініки сну та хрономедицини у лікарні Святої Ядвіги у Берліні провела дослідження щодо зміни структури сну людини залежно від пори року.

Виявилось, що навіть серед міського населення, яке традиційно страждає від порушень сну, люди сплять довше восени та взимку, ніж улітку.

"Наше дослідження показує, що, навіть живучи в міському середовищі, де зазвичай більше штучного освітлення, люди [зазнають] сезонних впливів", - каже берлінський сомнолог Дітер Кунц, один з провідних авторів дослідження.

Відомо, що штучне освітлення вночі може пригнічувати виділення мелатоніну, основного гормону, який контролює цикли сну. Його рівень в організмі різко підвищується з настанням темряви. Саме тому влітку, коли темний період триває не більше 3-4 годин на добу, так важливо мати в спальні щільні штори.

Під час дослідження 188 пацієнтів перебували у спеціальній лабораторії, де пацієнтів просили спати природним чином, без будильника.

Вчені контролювали якість і тип їхнього сну, а також тривалість. Більшість порушень сну в учасників не мали сезонного характеру, але безсоння частіше діагностували ближче до кінця року.

Німецькі сомнологи виявили тонкі, але разючі зміни сну людей залежно від пори року. Загальний час сну виявився приблизно на годину більшим взимку, ніж улітку, але значно важливішим є інший показник — так звана "швидка фаза сну" взимку була на 30 хвилин довша, ніж улітку.

Швидкий сон регулюється циркадними циклами або внутрішнім біологічним годинником людини, що задає ритм усім життєво важливим процесам в організмі.

"Тому той факт, що він йде паралельно із сезонністю, має свій сенс", — каже Кунц.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Науковці відзначають, що дітям особливо важливо дотримуватись режиму сну

Але команда Кунца була здивована, виявивши, що сезонні зміни зачіпають також фазу глибокого сну. Глибокий сон учасників дослідження був на 30 хвилин коротшим у вересні, ніж у лютому.

"Ми виявили конкретні зміни у швидкому й глибокому сні, двох основних стадіях сну, протягом року. Це - абсолютно новий фактор", — каже німецький сомнолог.

Усі фази сну важливі для здоров'я, але глибокий сон має вирішальне значення. Саме під час цього циклу тіло перебуває в режимі відновлення, виділяючи гормон росту, відновлюючи пошкоджені тканини й розбираючи "завали" в нашій пам'яті.

Саме фаза "глибокого сну" допомагає нам відчувати себе бадьорими на сповненими сил.

Сезонність глибокого сну "була чимось, чого ми не очікували", пояснює Дітер Кунц. "[Оскільки] глибокий сон не обумовлений циркадними циклами; це гомеостатичний процес. [Це означає], що чим довше ви не спите, тим глибший сон вам потрібен для відновлення енергії".

Дослідники визнають, що ці результати необхідно підтвердити за допомогою більшої вибірки людей, але вже зараз зрозуміло, що сезонні зміни, ймовірно, бувають у людини зі здоровим сном.

"Можливо, одне з найцінніших досягнень в еволюції людини - майже невидима "сезонність",- пояснює сомнолог.

"Архітектура людського сну істотно змінюється залежно від пори року у дорослого населення, що живе в міському середовищі. Сезонність характерна для будь-якої живої істоти на цій планеті. Взимку людська фізіологія пригнічується - всім знайоме відчуття занепаду сил у лютому чи березні", - додає Кунц.

Залежність сну від пори року може "ховатися" в нашому еволюційному минулому, вважає експерт зі сну Ніл Стенлі.

"Ми еволюціонували до циклів темряви й світла, тому, коли ми прокидаємося зимовим ранком у темряві, наш мозок каже: "Робити я все одно нічого не зможу, тому немає сенсу вистрибувати з ліжка".

Автор фото, Getty Images

Якщо результати дослідження Кунца і його команди виявляться правильними, то чи варто нам подумати про зміну звичок сну?

За словами Кунца, більшість людей дотримуються однакового режиму протягом року. Вони лягають спати близько 22:30-23:00, а прокидаються близько 7:00, щоб йти на роботу.

Оскільки наше пробудження напряму залежить від шкільних і робочих графіків, можливо, взимку варто лягати спати трохи раніше, щоб врахувати "підвищену потребу уві сні", кажуть вони.

Якщо люди дотримуються одного і того ж режиму цілий рік, то, "як показує наше дослідження, взимку вони недосипатимуть від однієї до двох годин щоночі, - каже сомнолог. - Сумніваюсь, що це корисно для здоров'я".

Що відбувається з організмом, коли ви недосипаєте?

Нестача сну може призвести до багатьох захворювань.

Результати 153 досліджень за участю понад п'яти мільйонів людей чітко вказують на зв'язок нестачі сну з діабетом, високим тиском, захворюваннями серцево-судинної системи, ішемічною хворобою та ожирінням.

Дослідження показали, що нестача сну впродовж кількох ночей поспіль може довести здорову людину до переддіабетного стану. Помірне недосипання знижує здатність організму контролювати рівень глюкози в крові.

При недостатньому сні знижується ефективність вакцин, недосипання руйнівним чином впливає на імунітет, роблячи нас вразливими для інфекцій.

Під час одного з досліджень учасники, сон яких становив менш ніж сім годин, були втричі більше схильні до застудних захворювань, ніж ті, що спали сім і більше годин.

Організм людей з нестачею сну виробляв надмірну кількість греліну - гормону, що відповідає за відчуття голоду, і недостатню кількість лептину - гормону, що викликає насичення, що підвищує ризик ожиріння.

Також відзначають зв'язок недосипання зі зниженою мозковою активністю і навіть, у віддаленій перспективі, недоумством.

Якщо ви спите недостатньо довго, ваш стан нагадує легкий струс мозку, пояснюють вчені.

Вплив надто тривалого сну вивчено менше, але відомо, що він також пов'язаний із низкою розладів, включно з порушенням мозкової діяльності у людей старшого віку.