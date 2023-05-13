Які професії не замінить штучний інтелект

1 година тому

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Розвиток штучного інтелекту викликав фурор на ринку праці. Але люди побоюються, що бум автоматизації й програмного забезпечення залишить їх без роботи. Чи дійсно це так?

ChatGPT, який відповідає на запитання та пише есеї, вже змусив багато компаній переосмислити повсякденну роботу їхніх працівників.

За прогнозами аналітиків Goldman Sachs, в найближчі десять років штучний інтелект може призвести до втрати 300 мільйонів робочих місць в усьому світі.

"І це може бути жахливо", - каже Мартін Форд автор книги "Правило роботів: як штучний інтелект змінить все".

"Гадаю, є категорії робіт, які в найближчому майбутньому штучний інтелект не замінить, - каже Форд. - Це насамперед творчі професії: якщо ви не виконуєте шаблонну роботу, а генеруєте нові ідеї, створюєте щось нове, то конкуренція роботів вам не загрожує".

Хоча технічно роботи працюють краще за людей, але є ще речі, на які штучний інтелект не здатен, пояснює експерт. Це насамперед завдання, що передбачають суто людські якості, як-от емоційний інтелект і нестандартне мислення. І перехід на позиції, що зосереджені саме на цих навичках, може допомогти зменшити шанси бути заміненим.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хоча штучний інтелект, можливо, краще впорається з діагностикою раку, більшість людей все одно захочуть, щоб повідомив їм про це лікар - реальна людина

Однак це зовсім не означає, що представники всіх "творчих" професій можуть розслабитись.

У групі найбільшого ризику - фахівці з графічного дизайну чи візуального мистецтва. Базові алгоритми можуть змусити робота аналізувати мільйони зображень, дозволяючи штучному інтелекту миттєво освоювати необхідну естетику.

В інших видах творчості є певна надійність, каже Форд: "у науці, медицині та юриспруденції… усюди, де не необхідна розробка нової юридичної чи бізнес-стратегії. Гадаю, там й надалі працюватимуть люди".

Друга категорія, продовжує Мартін Форд, - це посади, що потребують складних взаємостосунків, як-от медсестри, бізнес-консультанти та журналісти-розслідувачі. Такі роботи вимагають "глибокого розуміння людей. Гадаю, мине багато часу, перш ніж штучний інтелект зможе взаємодіяти таким чином, щоб будувати стосунки".

Третя безпечна зона, за словами Форда, "це робочі місця, що вимагають значної мобільності, спритності та здатності розв'язувати проблеми у непередбачуваних умовах". Під цю категорію, за його словами, підпадають робітничі професії - електрики, сантехніки, зварювальники тощо.

"Це ті види робіт, де ви постійно стикаєтесь з новою ситуацією, - додає він. - Ймовірно, їх найважче автоматизувати. Щоб автоматизувати такі позиції, знадобиться робот з наукової фантастики. Приміром, дроїд C-3PO зі всесвіту "Зоряних воєн".

І хоча робочі спеціальності штучний інтелект в людини "не відбере", це, однак, не означає, що вони не підпадуть під його вплив.

Більшість робочих місць, незалежно від галузі, будуть, ймовірно, автоматизовані за допомогою технологій, пояснює Джоан Сонг Маклафлін, доцент кафедри економіки праці в Університеті Баффало, США.

"У багатьох випадках безпосередньої загрози для робочих місць немає, - каже вона, - але обов'язки зміняться".

Роботи за участю людини будуть зосереджені на навичках міжособистісного спілкування, продовжує Сонг Маклафлін. "Легко уявити, наприклад, що штучний інтелект діагностуватиме рак значно краще за людину. Я припускаю, що в майбутньому лікарі залучатимуть цю нову технологію. Але не думаю, що від ролі лікаря повністю відмовляться".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роботи в сфері торгівлі та ті, що вимагають значної мобільності, найімовірніше, виграють "боротьбу" зі штучним інтелектом

За словами науковиці, хоча штучний інтелект, можливо, краще впорається з діагностикою раку, більшість людей все одно захочуть, щоб повідомив їм про це лікар - реальна людина. І це, за її словами, стосується майже всіх професій, тому розвиток суто людських навичок може допомогти людям навчитися виконувати свою роботу разом зі штучним інтелектом.

"Було б розумно поміркувати: які завдання в моїй роботі краще виконає чи замінить штучний інтелект? А які тут мої додаткові навички?"

Як приклад вона наводить роботу касира. Сьогодні функція підрахунку грошей автоматизована, але посада досі існує. "Тепер касири більш зосереджені на спілкуванні з клієнтами й представленні нових продуктів. На передній план виходять соціальні навички".

Важливо зазначити, каже Форд, що вища освіта чи високооплачувана посада не є захистом від конкуренції зі штучним інтелектом.

"На перший погляд, білі комірці стоять вище в харчовому ланцюжку, ніж, приміром, водії, - пояснює він. - Але в майбутньому білий комірець опиниться у більш хиткому становищі, ніж водій Uber, тому що штучний інтелект може чудово писати звіти, а от безпілотних автомобілів у нас фактично досі немає".

"У багатьох випадках більш освічені працівники будуть наражатися на більшу загрозу, ніж навіть найменш освічені. Подумайте про людину, яка прибирає готельні номери, - цю роботу дуже складно автоматизувати".