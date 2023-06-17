Як колір купальника може врятувати життя вам та вашій дитині

Аманда Руджері

BBC Future

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Alamy

Під час занурення під воду кольори на диво сильно змінюються - тож те, у що ви та ваші діти одягнені у воді, може мати вирішальне значення в екстреній ситуації.

Чудового літнього вечора замість того, щоб сидіти на патіо, насолоджуючись теплим сонцем, я сиджу за комп'ютером, переглядаючи безліч фото купальників для своєї дитини. Білий із гофрами з візерунком синіх черепашок і капелюх із широкими полями в тон. Небесно-блакитний, з короткими рукавами, прикрашений вишитою русалкою. Без бретелей, з пастельними райдужними смужками і маленькими бантиками на плечах.

Вони усі красиві й виглядають зручними. Багато з них навіть виготовлені з тканини, яка має захист від сонця SPF 50+.

Є лише одна проблема: якщо, не дай Бог, моя малеча несподівано піде під воду, будь-який із цих кольорів буде надзвичайно важко побачити.

Це може здатися батьківською параноєю - однак статистика говорить, що це не так. У США, наприклад, утоплення є основною причиною смерті дітей від року до чотирьох. Для дітей віком від 5 до 14 років це друга за значущістю причина випадкової смерті після автомобільних аварій.

Несмертельні випадки утоплення трапляються ще частіше: на кожну дитину, яка померла від утоплення, ще сім отримують невідкладну допомогу. Навіть якщо утоплення не є смертельним, воно може спричинити безліч проблем зі здоров'ям, зокрема пошкодження мозку.

Звичайно, це стосується не лише дітей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щороку смертельно або випадково тонуть близько 236 000 людей, що становить майже 8% усіх смертей, пов'язаних із травмами, щороку у світі.

Як ВООЗ, так і Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) повідомляють про фактори, які зменшують ймовірність утоплення - наприклад, відвідування уроків плавання, наявність належної огорожі навколо домашніх басейнів (де найчастіше трапляються випадки утоплення маленьких дітей), забезпечення постійного нагляду за дітьми біля води (серед немовлят, на жаль, дві третини смертей від утоплення відбуваються у ванні, повідомляє CDC).

Але коли дитина (чи дорослий) все-таки зникає біля води, значення має кожна секунда. І є ще один фактор, який, на думку деяких експертів, слід додати до перерахованих вище - вбрання таких кольорів, які роблять нас більш помітними у воді.

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Наталі Лівінгстон працювала рятувальницею, інструкторкою рятувальників, менеджеркою аквапарку та інспекторкою басейнів і спа. Вона також є співзасновницею американської компанії Alive Solutions, яка надає ресурси та проводить тренінги щодо безпеки на воді. Завдяки своїй роботі на воді вона завжди знала, що певні кольори помітніші за інші. Але кілька років тому вона вирішила перевірити це належним чином.

"Ще в 2019 році я часто була зі своїми дітьми біля води, і бачила усіх цих дітей у милих купальниках, однак їхній колір був не дуже добрий - діти стрибали у воду і просто зникали, - каже вона. - Тож ми вирішили фактично перевірити кольори та подивитися, які будуть найбільш помітними у різних середовищах".

Вони помістили тканину різних кольорів, від яскраво-червоного до флуоресцентно-зеленого, на глибину близько метру під водою в різних умовах - на тлі темного дна басейну, світлого дна басейну та в озері, зі спокійною водою та під час хвиль.

Коли вода хвилювалася - як це буває, скажімо, у переповненому басейні або в океані - багато кольорів ставало надзвичайно важко побачити.

Найгірше було видно сині, сірі та білі відтінки. Темні кольори також показали погані результати. І хоча перевірили не усі пастельні кольори, дуже імовірно, що вони так само не будуть помітні.

Однією з причин цього є те, що вода поглинає та розсіює світло інакше, ніж повітря, внаслідок чого багато кольорів втрачають насиченість для наших очей. Це пояснюється тим, що вода легко поглинає світло з більшою довжиною хвилі - тому кольори на червоному кінці спектра дуже важко помітити на глибині більше ніж кілька футів, і вони повністю відсутні в глибинах океану.

Наочний експеримент, проведений освітньою компанією PBS Learning, демонструє, як швидко це може статися в морі - на глибині 4,8 м під водою об'єкт, який був яскраво-червоним на поверхні, набуває синього відтінку, навіть якщо дивитися зблизька. З поверхні його побачити ще складніше.

"У білому басейні темніші кольори виглядали як тіні, а в каламутному коричневому озері світліші кольори виглядали як віддзеркалення хмар", - каже Лівінгстон.

Будь-яке хвилювання на поверхні води також змінює сприйняття. "Вода може сильно спотворювати зображення від найменшого руху на поверхні", - додає вона.

Це означає, що світлі, темні та нейтральні тони - не найкращий вибір для тих, хто хоче, щоб їх було легко помітити у воді. Навіть деякі яскраві відтінки показали себе не найкращим чином: у воді з хвилями червоний виглядає темним, його легко переплутати з тінню - як і яскраво-синій. Водночас ці кольори, згідно з моїм - щоправда, абсолютно ненауковим дослідженням в інтернеті - є одними з найпопулярніших для дитячих купальників.

Проте найпомітніші кольори - неоново-рожевий і неоново-помаранчевий, за якими йдуть неоново-зелений і жовтий - виявилося не так просто знайти.

Нещодавно, у травні 2023 року, Alive випустив ще одне дослідження, у якому розглядали, чи краще видно однотонні кольори, чи принти - це важливо знати, оскільки дуже багато купальників мають веселі принти та візерунки.

Дослідники виявили, що найкращу видимість мають однотонні кольори. Наступними йшли дуже маленькі друковані візерунки. Але у випадки з великими принтами, навіть якщо основний колір був яскравим, малюнок все одно впливав на видимість.

Флуоресцентний помаранчевий колір, який був найбільш помітним однотонним кольором, у комбінації з білими смугами більше нагадував віддзеркалення у воді. З темними смугами він практично зникає під водою.

Це не дивує, якщо звернути увагу на природний світ: багато риб використовують смуги та візерунки, щоб замаскувати себе під водою. Візерунки служать для того, щоб порушити їхні контури та зробити їх менш помітними.

Автор фото, Amanda Ruggeri

Враховуючи результати обох тестів, каже Лівінгстон, вона рекомендувала б обирати неонові кольори: однотонні або з дрібними принтами.

Сьогодні можна зустріти більше варіантів таких купальних костюмів, ніж навіть кілька років тому, каже Лівінгстон - можливо, тому, що інформація щодо кольорів доходить до виробників, або ж тому, що кричуща мода 1980-х на неон знову повертається.

Проте у порівнянні з іншими варіантами, такі купальні костюми як для дітей, так і для дорослих, досі є рідкістю.