Ілюзія "кінця історії". Чому нам так важко уявити себе у майбутньому - і як це шкодить

50 хвилин(и) тому

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Чи можете ви уявити себе через 10, 20, 30 років? Уявити своє справжнє майбутнє може бути набагато складніше, ніж ми думаємо.

Коли ви дивитесь на історію свого життя, то, ймовірно, можете визначити ключові трансформації, які зробили вас тим, ким ви є сьогодні. Можливо, ви були сором'язливими в дитинстві, але знайшли більшу впевненість на роботі, або були галасливою дитиною, яка зрештою знайшла внутрішній спокій. Багато людей називають це особистою подорожжю.

Коли ж ви дивитесь у майбутнє, то ви майже напевне можете уявити якісь значні та важливі події, але уявити подальшу трансформацію основних характеристик вашої особистості вам може бути набагато складніше. З великою імовірністю ви припускаєте, що збережете ті ж риси, цінності та інтереси, які у вас є сьогодні.

"Хоча ми усвідомлюємо, що еволюціонували від того, ким ми були колись, до того, ким ми є зараз, ми не вважаємо, що ми продовжуватимемо змінюватися в майбутньому", - зазначає психолог Гел Гершфілд з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі у своїй статті. новій кризі "Майбутній ти" (Your Future Self).

Це упередження відоме як "ілюзія кінця історії" - і воно може мати багато сумних наслідків для нашого особистого та професійного життя.

Наукове дослідження ілюзії кінця історії почалося з бельгійського телешоу Leurs secrets du bonheur (Їхні секрети щастя). Як випливає з назви, програма фокусувалась на добробуті людей, і на вебсайті шоу глядачів часто запрошували взяти участь у дослідженнях.

Використовуючи цю можливість охопити широку аудиторію, Хорді Квоїдбах (який зараз працює в Університеті Есаде Рамона Луллія в Іспанії) з колегами створили серію опитувальників, у яких просили учасників поміркувати про своє минуле, теперішнє та майбутнє. Вони опублікували свої результати в журналі Science.

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Перше дослідження було зосереджено на особистості, й учасників просили оцінити себе за низкою характеристик. Наприклад, за шкалою від одного (категорично не згоден) до семи (повністю згоден) вони повинні були сказати, чи вважають вони себе:

екстравертними, повними ентузіазму

критичними, сварливими

надійними, самодисциплінованими

тривожними, такими, що легко засмучуються

відкритими до нових вражень, з багатим внутрішнім світом

Потім половину учасників попросили уявити, що вони відповідають на ті самі запитання за 10 років до того або через 10 років.

В опитуванні брали участь понад 7500 учасників віком від 18 до 68 років. Це дозволило Квоїдбаху та його колегам оцінити, як люди сприймають траєкторію особистих змін на різних етапах життя. Зрештою, було б логічно, що недавній випускник, який тільки починає доросле життя, може дивитися на свою подорож зовсім інакше, ніж той, хто наближається до пенсії.

Загалом, однак, вік учасників мало на що впливав. Середньостатистичний учасник опитування відзначав значні зміни особистості в минулому - і водночас передбачав небагато змін у майбутньому. Здавалося, усі вони думали, що їхня особистість залишатиметься "замороженою" в нинішньому вигляді до кінця життя.

Щоб перевірити, чи пошириться ілюзія кінця історії на особисті цінності людей, дослідники набрали нову вибірку з 2700 учасників, яких попросили висловити важливість таких понять, як гедонізм, досягнення та традиції в їхньому житті - а потім уявити свої відповіді 10 років тому або 10 років по тому. Звісно, ілюзія кінця історії й тут діяла на повну силу: люди усвідомлювали, як змінилися їхні цінності в минулому, але навряд чи передбачали зміни в майбутньому.

Якщо ви колись робили татуювання, про яке потім пошкодували, ви не здивуєтеся, дізнавшись, що ілюзія кінця історії також поширюється на наші особисті смаки. Наприклад, ми можемо легко зрозуміти, як змінилися наші музичні уподобання за попередні десятиліття, але ми припускаємо, що наші нинішні улюблені виконавці назавжди збережуть своє особливе місце в наших серцях.

"І підлітки, і бабусі з дідусями, схоже, вірять, що темп особистих змін сповільнився до повзучого, і що вони нещодавно стали тими людьми, якими залишаться, - підсумували дослідники у своїй статті. - Історія, здається, завжди закінчується сьогодні".

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У своїй новій книзі Гершфілд пов'язує ілюзію кінця історії з дослідженням загальної людської надмірної самовпевненості.

"Більшість людей люблять себе і вважають, що їхні особистості привабливі для інших, а їхні цінності викликають захоплення, - пише він. - Тож може бути страшно уявити, що якщо ми змінимося, то й ставлення до нас зміниться також, тому ми намагаємося зберегти те, ким ми є зараз".

Ілюзія кінця історії також може зменшити тривожне відчуття невизначеності, вважає він.

"Нам подобається думати, що ми добре знаємо себе, і передчуття того, що наші особистості, цінності та вподобання можуть змінитися, може певною мірою викликати екзистенційну тривогу. Якщо ми не знаємо, як ми можемо змінитися в майбутньому, наскільки добре ми насправді знаємо себе сьогодні?"

Однак такий психологічний комфорт може дорого коштувати - якщо він спотворює наші судження щодо важливих життєвих рішень. Гершфілд припускає, що ілюзія про кінець історії може спонукати нас відкладати приємні враження до того часу, коли ми насправді більше їх не хотітимемо.

Наприклад, якщо ви прагнете подорожувати, то можете постійно відкладати свої плани, поки не накопичите достатньо грошей, щоб дозволити собі розкішну подорож. Проте до того моменту, як ви зберете всі ці гроші, ви можете втратити бажання досліджувати нові місця - момент минув.

Більше того - ілюзія про кінець історії можуть спонукати нас будувати кар'єру, яка не принесе нам задоволення в довгостроковій перспективі. Можливо, вам здалося, що висока зарплата важливіша за зацікавленість у роботі, яку ви робите - і це цілком може бути так у певний момент часу. Однак коли вам виповниться 30, ці цінності можуть змінитися - тепер ви, можливо, прагнете пристрасті, а не величезної зарплати.

"Ось у чому проблема: якщо ми помиляємося щодо того, що буде мати значення в майбутньому, коли ми стикаємося з новими кар'єрними перспективами, ми можемо вибрати (або не вибрати) шлях, про який пізніше пошкодуємо", - зазначає Гершфілд.