Коли Україні дадуть F-16 і чи готовий Путін застосувати ядерну зброю. Інтерв'ю Зеленського ВВС

1 година тому

Автор фото, Офіс президента України

У червні Україна фактично розпочала свій так довго анонсований наступ на сході та південному сході країни. Просування є, але воно не таке стрімке, як торік на Харківщині чи Херсонщині.

Українська влада продовжує закликати Захід давати зброю швидше та в більших обсягах, щоб зберегти життя українських солдатів та зробити наступ ефективнішим.

У новому інтерв'ю кореспондентці ВВС Ялді Хакім президент Володимир Зеленський дав оцінку наступу і наголосив - "це не кіно", не варто чекати яскравого початку, головне, щоб у фіналі була перемога України.

Він також розповів, за яких умов Україна сяде за стіл переговорів з Росією, спрогнозував, коли Київ реально отримає літаки F-16, та відповів на закид Путіна про те, що він - "ганьба єврейського народу".

Як проходить наступ

ВВС: Для початку хочу запитати про контрнаступ - як із ним справи?

Володимир Зеленський: Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію - майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто.

Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють.

Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій.

Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут.

Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати.

BBC: Росія робить все, що в її силах, щоб зупинити цей наступ.

Володимир Зеленський: Росія робить щоденно страшні трагедії на нашій землі. І мені іноді здається, що їм все одно в цілому - чи це військові, чи це цивільне населення.

Я не впевнений, що вони можуть нам протистояти. Але те, що вони готові на якісь лиха іти, на великі страждання, доводити свої кроки до природних катастроф, до катастроф великого масштабу, абсолютно зрозуміло. І це відбувається. Ми бачимо з вами підрив Каховської ГЕС, підрив дамби, і чотири тисячі домівок затоплено.

Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо.

Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей.

Чи тиснуть на Україну партнери

Автор фото, Офіс президента України

ВВС: Американці дали чітко зрозуміти, як вони вимірюватимуть успіх - вони хочуть, щоб ви мали якнайбільші здобутки на полі бою, щоб у вас була сильніша позиція, коли ви сядете за стіл переговорів.

Володимир Зеленський: Для нас дуже важливо рухатись вперед, тому що ми повинні мотивувати не тільки нашу армію, а і наших західних партнерів. Тому що допомога може бути уповільнена, а може бути збільшена.

Чесно скажу вам, відверто: в залежності від того, як ми просуваємося вперед, багато що залежить.

Але для мене найголовніший успіх нашого просування вперед - в мотивації населення, тому що в будь-якому випадку, перш за все народ України зупинив Росію. І народ України сьогодні працює заради того, щоб в армії все було. І саме народ України буде переможцем.

Тому просуватись вперед - це обов'язково і мотивація, щоб і народ України не був у відчаї.

ВВС: Чи відчуваєте ви тиск з боку партнерів, що вони очікують результатів - і швидких результатів?

Володимир Зеленський: Дехто хоче і очікує дуже сильно, а дехто хоче чогось такого, як в голлівудському кіно, але це по іншому відбувається. Тут немає початку сюжету, тут є тільки фінал, а в фіналі буде перемога.

А початок? Хтось розраховує, що це зараз - ми не можемо це говорити і комунікувати. Дехто думає, що це буде за тиждень. Дехто думає, що нам потрібен ще місяць і будуть дуже великі результати. А дехто вважає, що ми почали ще місяць тому.

Дуже висока ціна за ті чи інші висновки або намагання вплинути на нас - коли починати щось, коли продовжувати, куди йти. А на вагах життя людей. Від думки будь-якої держави або намагань тиснути, при всій повазі, не буде нічого залежати.

Ми будемо просуватись на полі бою так, як нам здається правильним.

ВВС: Але скільки часу у вас є? Якщо подивитися на терміни та те, що відбувається у США, то у вас не так багато часу. Навіть якщо глянути на результати останніх опитувань у США, вони показують, що 50% виборців-республіканців хочуть, щоб США зменшили підтримку Києва.

Володимир Зеленський: Ми дуже вдячні президенту Байдену і вдячні Конгресу, і двопартійній підтримці. Я знаю, що є різні меседжі, різні кандидати в президенти.

Але коли ми сідаємо за стіл перемовин з нашими партнерами, коли до нас приїжджають представники демократів або республіканців, Конгресу в цілому, вони завжди об'єднані в підтримці України. Принаймні мені вони постійно про це говорять.

Автор фото, Офіс президента України

BBC: Американці кажуть, що залишатимуться з Україною до кінця. Ви їм вірите?

Володимир Зеленський: А які є варіанти?

ВВС: Сама ця фраза "Ми залишатимемося з Україною скільки потрібно" - що це означає у підсумку? Бо коли я говорю з військовими експертами, вони кажуть, що, звичайно, зброя заходить в Україну. Але немає якоїсь довгострокової стратегії стосовно України.

Володимир Зеленський: Безумовно, лідер в допомозі - США. І я розумію, що без зброї Сполучених Штатів, без фінансів, якими вони підтримують наш бюджет, у Росії будуть всі шанси окупувати нас. Нам ця допомога дуже, дуже необхідна.

Спочатку був уповільнений процес. Український народ зупинив ворога, потім підключилася зброя наших партнерів. Потім були санкції і відповідний тиск на російську агресію.

Я не можу спрогнозувати, як довго нам будуть допомагати. Ми віримо, з одного боку, тому що це наші партнери. З іншого боку, ми розуміємо, що повинні розраховувати на себе. І тому ми багато чого запустили, будуємо, виробляємо ту чи іншу зброю.

Але цього замало. Росія все своє життя живе війною. Вони планували нас окупувати, і вони в сорок разів за нас більші. І тому нам потрібна допомога партнерів.

Коли в України будуть F-16

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ВВС: Погляньмо на деякі речі, які вам потрібні, наприклад, літаки F-16. Американські чиновники кажуть, що можуть минути місяці, поки Україна їх отримає. Деякі чиновники кажуть, що може знадобитися від 6 до 18 місяців.

Володимир Зеленський: Це один з тих аргументів, про які, безумовно, ми постійно розмовляємо, піднімаємо це питання. Ми тиснемо на партнерів, щоб ми могли отримати більше сучасної зброї.

Літаки F-16 - це той дефіцит для нас. Тут я погоджуюсь, що є нерозуміння, непорозуміння - чому не можна такі процеси пришвидшити?

Тут є і бюрократичні моменти, які я не можу і не хочу розуміти, тому що ми у війні, і нам потрібно все швидше. Безумовно, ціна - час, і це життя.

Я вважаю, що в нас буде план щодо постачання літаків влітку. Я вважаю, що у нас розпочнеться тренувальний період також влітку. Ми авжеж будемо тиснути і пришвидшувати дати. Мені здається, що це може бути серпень, хоча і не з усіма країнами. Це буде початок тренувальних місій. І після початку тренування, будемо вірити, що за шість-сім місяців ми будемо мати перші літаки.

Безумовно, через п'ять-шість місяців ми не будемо мати той флот, який нам потрібен для захисту.

"Дайте нам меседж, що Україна буде в НАТО"

BBC: Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна не отримає запрошення до альянсу на саміті у Вільнюсі. Яка ваша реакція на це?

Володимир Зеленський: Погана реакція. Столтенберг знає мою позицію. Вона, як і в будь-якому питанні, у мене завжди абсолютно пряма й відверта. Я вважаю, що це - кинути нашу державу і наших військових, це демотивувати нашу армію.

Повністю через цей меседж демотивувати нас неможливо, бо головна мотивація у нас - наша Батьківщина, а альянс - це безпека для нашої Батьківщини.

Ми неодноразово говорили і зі Столтенбергом, і Байденом, і з Сунаком, і з багатьма лідерами Європи: послухайте, не вибивайте у нас фундамент з-під ніг, НАТО для нас - це мотивація. В будь-якому випадку, це технічне запрошення. І це не значить, що завтра ми будемо в НАТО.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде в липні, Північноатлантичний альянс не буде офіційно запрошувати Україну стати країною-членом, заявив генсек Єнс Столтенберг

А я ще раз підкреслюю: ми не жебраки. Тут не про простягнуту руку. Ми посилюємо НАТО. І всі прекрасно знають, що ми найпотужніші будемо на східному фланзі. Ми це довели кров'ю.

Це важлива перша мотивація для наших людей. Дайте нам той чи інший меседж, що Україна буде в НАТО. Авжеж, не зараз, авжеж не тоді, коли така безпекова ситуація, не в момент війни.

А друга мотивація щодо НАТО: якщо ви не даєте той чи інший сигнал Україні, значить, всі ви, хто це не робить, всі ви боїтесь Путіна. Не можна боятися агресора.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові на Донеччині

А якщо ви не бачите нас в НАТО, то вам доведеться це сказати і визнати. І тоді й Україна буде розуміти, що нам доведеться жити по-іншому, навіть коли ми переможемо. У нас будуть високі ризики повторення війни, а значить, по-іншому будемо робити економіку. Інший бізнес, інша освіта, інші діти, інше виховання. Все по-іншому, з урахуванням, що Росія може повернутись.

Чи можливі переговори з Росією

ВВС: Яка ваша кінцева мета? Я знаю, що у вас є мирний план, але якою є саме кінцева мета? Чи згодні ви сідати за стіл переговорів? Бо це, зокрема, сигнал і від американців - вони хочуть від вас якогось успіху чи здобутків на полі бою, щоб після цього ви сіли за стіл переговорів з позиції сили.

Володимир Зеленський: З Росією ми ніколи не сядемо - хто б там не був президент - за стіл перемовин, якщо вони будуть на нашій території. Якщо Путін на нашій території, про що з ним говорити? Це заморожений конфлікт.

Це нам пропонують той самий Мінськ, Мінські угоди або в іншому форматі. Ми не погодимося на заморожений конфлікт, що б там не було і хто б не тиснув, і хто б що не хотів, і куди б ми в контрнаступі не просунулися.

Питання не в мені. Українці не погодяться другий раз на заморожений конфлікт. Це пастка. А тому найголовніше - вийти (Росії - Ред.) з нашої території.

Для Росії це також шанс, щоб вони хоч з кимось сідали за дипломатичний формат перемовин. Я думаю, що там вже є представники, які усвідомлюють, що вони розпочали війну. І це кривава помилка, їхня помилка. І вони розуміють, що остаточно вони програють в цій війні, тому вийти означає меншу кількість жертв.

ВВС: Чи включає це Крим?

Володимир Зеленський: Включає.

ВВС: Але ж вашим силам буде дуже важко там просуватися.

Володимир Зеленський: Ні, просуватись - це контрнаступ, а перемовини - це трішки інше. І так, я ще раз про перемовини, перемовини (не почнуться - Ред.) поки вони не вийдуть повністю з усієї нашої території, включно з Донбасом і Кримом. Це наша територія згідно з міжнародним правом, згідно з 1991 роком.

Питання в тому, чи будемо ми просуватися армією по Криму. Це питання складне. І я можу ще раз підкреслити: наше завдання - деокупувати наші території.

Завдання наших партнерів - допомагати нам не тільки зброєю, а допомагати політично, щоб деокупувати наші території, наприклад, Крим. Щоб можна було деокупувати політично, щоб Росія вийшла з цієї території. Тоді буде зменшення кількості жертв. Ми в цьому дуже-дуже зацікавлені.

Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю

ВВС: Чи переживаєте ви, що Володимир Путін сьогодні загнаний в кут, що він дуже небезпечний? Що він використає ядерну зброю? І президент Байден каже, що використання тактичної ядерної зброї - це реальна загроза.

Володимир Зеленський: Президент Путін для нас небезпечний з 2014 року. Коли він окупував наші перші території. Він став ще небезпечнішим з 24 лютого, коли розпочав повномасштабну війну. Людина, яка абсолютно відкрито сказала про війну і про знищення українців. Небезпечнішим, я вважаю, не можна бути.

Якщо він говорить про використання ядерної зброї, прогнозів тут ніхто вам стовідсоткових не дасть. Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світу ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі.

Я вважаю небезпечним його коло людей. Близьке коло, яке підіймає цю тему.

Небезпечним є те, що він на територію Білорусі транспортував відповідну зброю. Але все це небезпека більш політична, і більш медійна, і більш інформаційна.

Я не вважаю, що він на сьогодні це готовий зробити, тому що думає про своє життя. Він дуже його любить. Принаймні, мені так здається.

Але я в жодному разі не хочу бути гарантом неадекватній людині, яка у ХХІ столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російський президент Путін назвав Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу"

ВВС: Я також хотіла запитати про вашу реакцію на слова Путіна про те, що ви є ганьбою єврейського народу. Що б ви на це відповіли?

Володимир Зеленський: Мені на це складно реагувати. Ну, він або людина неосвічена, невихована, або не зовсім розуміє, що його слова мають інформаційний резонанс. Тому що сьогодні, вибачте, після Гітлера, він буде другий король антисемітизму.

І мені здається, це просто не рівень сучасної людини.

Але для мене дуже важливо, що я почув реакцію світу. Я вдячний за підтримку. І для мене дуже важливо, знаєте, бути гордістю українського народу, який мене обрав. А український народ - це різноманіття національностей й культур. Ми всі громадяни України, незалежно від того, яка у нас кров.

Коли в Україні будуть вибори

ВВС: Яка ваша думка про конференцію з відновлення України, яка відбувається у Британії?

Володимир Зеленський: Я дуже дякую прем'єр-міністру, уряду, бізнесу Об'єднаного Королівства і дуже людям вдячний за підтримку.

Це питання не лише реконструкції України, а й трансформації. Є те, що треба зробити зараз. Це такі швидкі кроки, щоб людям було де жити, щоб було де навчатися дітям, щоб були бомбосховища, щоб була побудована дамба, швидка, децентралізована енергомережа.

Але глобально ми говоримо про трансформацію України. Це Україна з її не тільки енергетичним і агропромисловим комплексом, але і з реформами, які ми бачимо, це цифровізація нашої держави.

Ми почали цю реформу дуже успішно, змогли відбити всі кібератаки в кіберпросторі.

Тут ми працюємо непогано з британськими спеціалістами. Ми вдячні вашим фахівцям.

Попрацювати разом з партнерами для того, щоб Україна була після війни дуже привабливою державою для інвестицій - ось що нам потрібно. Україна буде інша, трансформована. Незмінним залишиться тільки міцність наших людей.

Автор фото, Офіс президента України

ВВС: І наостанок - чи будуть наступного року вибори в Україні?

Володимир Зеленський: Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни.