Что посмотреть в Италии, если туристические места надоели

Если в Италию вы собираетесь не в первый раз, а популярные достопримечательности вам уже поднадоели, почему бы не проверить новые маршруты?

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption Римский район Монти - в старину здесь был квартал красных фонарей

Предлагаем вам несколько материалов BBC Travel и BBC Culture о том, где попробовать шоколад по рецепту ацтеков и узнать вкус галлюциногенного коктейля, посмотреть места съемок известных кинофильмов и попасть в тайную флорентийскую галерею.

В крошечном городке Модика на Сицилии готовят шоколад по рецепту древних ацтеков.

Когда испанцы правили на Сицилии в XVI веке, конкистадоры отправились в Мексику и привезли оттуда какао и рецепты приготовления блюда, которое ацтеки называли xocoàtl.

Копірайт зображення Antica Dolceria Bonajuto Image caption Оригинальный метод приготовления шоколада сицилийские производители переняли у ацтеков

В отличие от сладкого кремового десерта, известного нам как шоколад, xocoàtl был горьким и использовался для усиления вкуса мясных блюд.

Его также добавляли в салаты или просто использовали в качестве пищевой добавки. Приготовленный с определенными специями, он считался афродизиаком. Читать далее.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На съемочной площадке фильма "Турист" с Анжелиной Джоли и Джонни Деппом

События многих блокбастеров и популярных голливудских франшиз разворачиваются на фоне сказочных пейзажей Венеции.

В роскошных отелях и заманчивых ресторанах отдыхают кинозвезды, а самый старый кинофестиваль мира ежегодно проходит в рамках Венецианского биеннале.

И главное, вряд ли существует другой город в мире, жители которого так любят кино, как венецианцы. Обозреватель BBC Travel разработал маршрут прогулки по кинопамяткам Венеции.

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В небольшом баре в центре Турина рядом с главным зданием Университета можно попробовать коктейль, который давно стал предметом местных легенд.

Говорят, что этот крепкий напиток рубинового цвета содержит секретные ингредиенты, которые вызывают галлюциногенный эффект.

Своими знаниями о подобных напитках и тем, как найти тайный бар в Турине, делятся журналисты BBC Culture.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выход из коридора Вазари лежит через неприметную дверь у грота в роскошных садах Боболи за Палаццо Питти

Это место известно даже не всем знатокам Флоренции, и далеко не все жители Тосканы побывали здесь.

Это - частный надземный переход, соединяющий галерею Уффици с Палаццо Питти. Внутри коридора Вазари - галерея с богатейшей коллекцией картин европейских мастеров.

Говорят, что коридор Вазари и виды Арно, которые открываются из его окон, произвели на Гитлера такое впечатление, что единственный мост, который фашисты не взорвали при отступлении, был Понте Веккьо.

Долгое время музей был закрыт для посетителей. Сегодня, чтобы попасть в галерею Вазари, надо заранее заказать экскурсию, а стоимость билета составляет 89 евро.

Детей до 12 лет и посетителей на колясках внутрь не пускают. Читать больше.

Копірайт зображення Amanda Ruggeri Image caption Чтобы увидеть Базилику Константина и монумент Витторио Эммануэле без многочисленных туристов и автобусов, стоит приехать сюда на рассвете

Фотограф и писательница Аманда Руджери прожила в Вечном городе четыре года.

В своем блоге она пишет, что занималась тем, о чем большинство путешественников могут только мечтать.

"Я исследовала город глазами местных жителей и открывала малоизвестные достопримечательности далеко за пределами фонтана Треви, Пантеона и Сикстинской капеллы".

Копірайт зображення Ekspansio Image caption Важную роль в развитии итальянского языка сыграл Данте Алигьери

А если, вернувшись из путешествия, вы остро ощутите, что вам чего-то не хватает, займитесь итальянским, советует обозреватель BBC Travel.

Она объясняет, почему этот язык уже много веков считается самым благозвучным в мире.

Как говорил император Священной Римской империи Карл V: "По-испански я говорю с Богом, по-итальянски с женщинами, по-французски с мужчинами, а по-немецки с конем". Читать далее.