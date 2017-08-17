Почему нам хочется мстить?
Одна мысль о том, как вы отомстите своему обидчику, приносит большое удовольствие. И хотя с детства нас учили, что это плохое чувство, психологи уверены, что оно может быть весьма полезным.
Месть была присуща людям испокон веков.
Это - один из самых распространенных литературных сюжетов: от греческих трагедий, как "Орестея" Эсхила - где Орест хочет убить мать, чтобы отомстить за отца, - до шекспировского "Гамлета".
Многие из нас обдумывали планы мести и даже пытались их осуществить.
Возможность расквитаться со своим обидчиком может принести невероятное удовольствие.
Что же побуждает нас к мести? Исследователи считают, что это чувство имеет несколько неожиданных преимуществ.
Месть - мощный эмоциональный механизм, зовущий человека к действию.
"Это одно из универсальных человеческих чувств. Ведь злость и желание расквитаться с теми, кто нас обидел, знакомы человеку любой культуры", - отмечает эволюционный психолог Майкл Маккаллоу из Университета Майами.
Он уже более десяти лет изучает психологию мести и прощения.
Месть побуждает к преступлениям. Как показывают исследования, до 20% убийств и 60% перестрелок в школе связаны с местью.
Она влияет на политику. Как пишет автор статьи в Washington Post, победа Дональда Трампа является результатом "мести белых представителей рабочего класса... которые почувствовали, что в условиях глобализации их интересы больше не учитывают".
Если явление агрессии психологи изучили достаточно досконально - ее причинами обычно алкоголь, обида и нарциссические черты личности - месть намного менее понятной.
Месть часто трудно отделить от насильственных действий, и это затрудняет ее исследование.
• Блог психолога: как избавиться от "фальшивых" эмоций?
Исследователь Дэвид Честер из Университета Вирджинии, который сначала изучал агрессию, заметил, что между моментом, когда человека оскорбили, и его агрессивной реакцией в психике человека происходит нечто важное.
"Мне было интересно, как влияет на человека обида, и как мы переходим к агрессивной реакции", - рассказывает он. Ключ, по его мнению, заключается в желании отомстить.
Вместе со своим коллегой Натаном Деволлом из Университета Кентукки он обнаружил, что обида или социальное пренебрежение вызывают эмоциональную боль.
Однако в дальнейшем исследовании он с удивлением обнаружил, что эта боль эмоционально сравнима с удовольствием.
Итак, если несправедливое отношение к человеку сначала вызывает боль, возможность отомстить очень быстро замещает его приятным ощущением.
В этом процессе даже активируется центр удовольствия в мозге.
Иными словами, люди реагируют на оскорбление агрессивно, потому что такая реакция доставляет им удовольствие, пришел к выводу профессор Честер.
Итак, месть действительно сладка!
Связь между агрессией и удовольствием известна давно.
"Отец" психологии Зигмунд Фрейд понимал, что когда человек выплескивает свою злость, он чувствует облегчение. Но идея, что месть вызывает особый вид удовольствия, стала очевидной только в последнее время.
Чтобы понять, что происходит в психике человека, Честер и Деволл провели ряд дальнейших экспериментов, результаты которых опубликовал журнал "Личность и социальная психология".
Исследователи пришли к довольно неожиданным выводам. Месть не только приносит людям удовольствие, но люди стремятся к ней именно ради приятных ощущений.
"Это процесс регулирования эмоций", - заключает Честер. И он работает очень эффективно.
Во время одного из психологических экспериментов Честера и Деволла участников сначала заставили чувствовать себя отвергнутыми.
Но когда им позволили отомстить своим мнимым обидчикам, их настроение улучшилось и стало таким же, как у тех, кто не чувствовал себя обиженным.
Этот вывод, однако, надо воспринимать с определенной долей скепсиса.
Оказывается, что жажда мести "дает лишь временное облегчение, но со временем превращается в замкнутый круг, в котором человек чувствует себя все хуже", - отмечает профессор Честер.
Это также объясняет, почему те, кто упорно жаждет мести, обычно не способны предсказать ее разрушительные последствия.
Зинедина Зидана, например, будут помнить за то, что он ударил головой Марко Матерацци в финале Чемпионата мира 2006 года.
Ричарда Никсона - за его черный список врагов - политических конкурентов, которых он пытался уничтожить. Некоторые из его махинаций позже и стали причиной отставки с поста президента.
Впрочем, возникает вопрос, почему это явно деструктивное поведение, которое несет человеку страдания, сохранилось в процессе эволюции?
Оказывается, что месть не только не является ошибкой эволюции, но и служит очень полезной цели.
По мнению Майкла Маккалоу, хотя люди говорят, что месть - это плохо, ведь она может, например, разрушить ваши отношения, тот факт, что желание мести вообще существует, весьма позитивен!
Она выполняет функцию сдерживающего фактора, который помогает выжить.
Подумайте о тюрьме или преступной банде. Если вы вдруг зацепите "не того человека", месть не заставит себя долго ждать.
"Но если вы имеете репутацию человека, который на прощает обиды, мало кто захочет с вами связываться", - говорит Честер.
В фильме "Легенда Хью Грасса", за роль в котором Леонардо Ди Каприо получил "Оскара", жажда мести помогла главному герою выжить.
Со сломанными костями и открытыми ранами он ползет по полному опасности лесу, чтобы расквитаться с убийцей своего сына.
"Человек, который отреагирует на оскорбление, будет в более выигрышном положении, чем тот, кто, получив пощечину, подставляет вторую щеку", - объясняет исследователь.
Так же, как и голод, месть это - инстинктивное желание, требующее удовлетворения. Только утолив эту жажду, мститель может успокоиться.
Итак, если основная цель мести - защищать нас от неприятностей, тогда это довольно полезная вещь. Хотя это вовсе не означает, что мы должны поощрять людей мстить всем, кто их обидел.
"Мы понимаем, в чем польза мести, понимаем, что это чувство вполне естественно, но в то же время должны помогать людям его преодолевать", - отмечает Маккаллоу.
Вполне обнадеживающим является и тот факт, что далеко не все реализуют свое желание отомстить. Исследование 2006 года показало, например, что мужчины получают больше удовольствия от мыслей о мести, чем женщины.
В другом исследовании, проведенном в 2008 году в Калифорнийском университете в Беркли, Озлем Айдук и ее коллеги обнаружили, что агрессивная реакция на оскорбление более присуща личностям определенного типа.
Невротические личности, склонные к тревожности и депрессии, - более уязвимы.
"Они чувствуют обиду там, где ее могло и не быть. А поскольку страх, что тебя проигнорируют, ощущается как угроза существованию, он заставляет человека занять оборонительную позицию", - отмечает профессор Айдук.
Таким образом, ответная агрессия является рефлекторной реакцией таких личностей на оскорбление или неприятие окружением.
Важно отметить, что не каждый человек, которого легко обидеть, склонен к агрессивному поведению.
Некоторые реагирует на пренебрежение, нанося вред самому себе.
"Каким-то образом это дает людям ощущение контроля над ситуацией. Итак, агрессия - это лишь одна из возможных реакций", - объясняет профессор Айдук.
С другой стороны, люди, склонные яростно реагировать на обиду, могут научиться справляться с гневом, так же, как люди с зависимостью с помощью различных психологических тактик учатся контролировать свои импульсы.
Во время экспериментов исследователи Честер и Деволл заметили, что у тех, кто пытался сдержать желание мести, активировался участок в префронтальной коре головного мозга, отвечающий за рассуждения и угнетение импульсивных действий.
Мы вполне способны противостоять желанию мести. Ведь недаром в процессе эволюции у нас развилась эта сложная часть мозга, которая способна контролировать импульсивное поведение и направлять ее в более социально приемлемое русло.
Осознаем мы это или нет, но надежда все же есть.
Итак, когда в следующий раз в вашей голове начнет рождаться сладкий план мести, знайте, что приятное ожидание продлится недолго.
А лучше вспомните, что это чувство существует у нас не зря, потому что вполне возможно, что когда-то оно спасло жизнь многим нашим предкам.
Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайте BBC Future