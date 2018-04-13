Можно ли обмануть детектор лжи?

Копірайт зображення GETTY Image caption На первом этапе полицейского расследования приборы помогают определить круг подозреваемых

"Полиграф - это не игрушка, - предупредил меня соучредитель Института полиграфического тестирования Эран Газит, когда я позвонила ему с просьбой пройти тест для написания статьи. - Он работает только в том случае, если вы кровно заинтересованы в результатах, если вам есть что терять - работу, семью, свободу".

И все же я приехала сюда, чтобы побеседовать с отцом Эрана, Морди Газитом, который десять лет проработал в службе полиграфического тестирования израильской полиции, а затем открыл в Тель-Авиве собственную организацию по проведению проверок на детекторе лжи.

Вот так я и оказалась в удобном кресле с двумя ремнями на груди, металлическими приборами на пальцах и напульсным тонометром на запястье.

Проводки от моей амуниции подсоединены к блоку, напоминающему кабельный модем, который тут же пересылает данные на ноутбук Морди.

Полиграф, который часто называют детектором лжи, работает по принципу измерения физиологических изменений в организме человека по таким показателям, как частота дыхания, пульс, давление и гальваническая реакция кожи, под которой понимаются ее электрические свойства.

Среди других методов - отслеживание изменений в зрачковой реакции и деятельности мозга с помощью функциональной МРТ.

В США и большинстве европейских стран результаты полиграфического теста не принимаются в уголовном суде в качестве доказательства. Однако власти нашли им другое применение.

В Великобритании полиграф используется в рамках надзора за освобожденными и условно осужденными лицами, совершившими тяжкие преступления на сексуальной почве, и по итогам тестирования десятки людей вновь оказываются в тюрьме.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 10-15% случаев результаты полиграфического теста ошибочны

В США тест на детекторе лжи проходят кандидаты на работу в ЦРУ и других государственных ведомствах.

Уолт Гудсон, президент Американской ассоциации полиграфологов, проработавший 25 лет в полиции штата Техас, рассказывает, какую роль играют эти приборы при проведении полицейских расследований.

"Они очень полезны на этапе определения круга основных подозреваемых. Это очень простой и быстрый способ: по итогам теста принимается решение о том, стоит ли брать человека в разработку или следует искать других подозреваемых".

А оказание содействия в попытках обмануть полиграф, как выяснилось, может иметь серьезные правовые последствия.

Недавно бывший сотрудник полиции города Оклахома-Сити (США) был приговорен к двум годам тюремного заключения за консультирование работавших под прикрытием федеральных агентов, которые сказали ему, что хотят утаить совершенные ими преступления.

Попытка обмана

Но может ли неподготовленный человек вроде меня перехитрить полиграфолога?

Едва познакомившись с Морди, я сразу почувствовала, будто нахожусь в обществе представителя госорганов.

Сразу видно, что 69-летний полиграфолог обладает богатым опытом. Он вел себя очень профессионально, говорил уверенно и, глядя мне прямо в глаза, попросил предъявить журналистское удостоверение.

Мне вдруг пришло в голову, что даже если мне удастся обмануть прибор, этот человек все равно меня раскусит.

Я сразу разволновалась, как будто меня могли уличить в чем-то, чего я не делала.

Позднее я узнала, что такое поведение тестирующего тоже является частью испытания.

Обычно полиграфологи используют при тестировании набор из значимых ("Это вы ограбили банк?") и незначимых вопросов ("Вы когда-нибудь брали что-нибудь чужое?").

Поскольку на незначимые вопросы невозможно ответить "нет", не солгав хотя бы отчасти, предполагается, что физиологическая реакция на незначимые вопросы может служить базовым значением..

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одним из признаков того, что человек лжет, является потоотделение, которое он не может контролировать

Смысл состоит в том, чтобы определить телесную реакцию человека на ложь при отсутствии стресса - это помогает оператору полиграфа с большей уверенностью установить, что человек лжет в условиях стресса, чем если бы показания прибора сравнивались с реакцией на очевидные вопросы (например, "Вы мужчина?").

По словам Джорджа Машке, который с 2000 года ведет сайт antipolygraph.org, для того чтобы обмануть полиграф, необходимо распознать контрольные вопросы и усилить свою реакцию на них.

"Когда вам задают контрольный вопрос, вроде 'Вы когда-нибудь лгали, чтобы избежать проблем?', можно попытаться как можно быстрее решить в уме сложную математическую задачу".

"Такая умственная деятельность обычно способствует усиленному потоотделению, учащению дыхания и так далее, - рассказывает он. - Если ваша реакция на контрольные вопросы будет сильнее, чем на значимые, вы успешно пройдете тестирование".

Как говорит Гудсон, перехитрить полиграфологов-новичков вполне возможно, но с опытными специалистами труднее.

"Изменить физиологические реакции человеческого организма несложно, противники полиграфических тестов создали много сайтов, с помощью которых можно этому научиться. Однако они не помогут изменить те физиологические реакции, которые специалист-полиграфолог воспринимает как естественный ответ на вопрос в рамках тестирования", - предупреждает он.

"Когда испытуемый старается изменить нормальную реакцию организма или пытается ее контролировать, данные получаются искаженными, и оператор полиграфа, обученный выявлять такие неестественные физиологические реакции, может легко это заметить".

Копірайт зображення SPL Image caption Обычно результаты полиграфического теста не принимаются в суде в качестве доказательства

екоторые ученые также обеспокоены тем, что в случае сбоя аппарат выдает больше ложных положительных результатов (это значит, что невинные люди могут по ошибке не пройти тест), чем ложных отрицательных (это значит, что виновные по ошибке могут его пройти).

Чистота опыта

Это явление было упомянуто в докладе Британского психологического общества (2004 г.), посвященном достоверности результатов полиграфических тестов.

Гудсон предупреждает, что некоторые люди, говоря правду, могут не пройти тест из-за чрезмерно активных попыток контролировать свои телесные реакции.

"По сведениям, почерпнутым из специальной литературы, когда правдивые люди стремятся изменить свои физиологические показатели в надежде, что это поможет им пройти тест, многие из них определяются как обманщики", - говорит он.

Многих специалистов беспокоит и то, что сама теория, положенная в основу полиграфа, ошибочна, поскольку физиологическая реакция не обязательно связана с предоставлением ложной информации.

По данным мета-анализа, проведенного в 2011 году Американской ассоциацией полиграфологов, примерно в 15% случаев результаты тестов, основанных на сравнительных вопросах, были некорректными.

Однако тот вид теста, который предстоит мне, надежнее и немного сложнее для лжецов. Поскольку я прохожу испытание для того, чтобы написать статью, Морди придумал для меня способ проверить систему на практике безо всяких сравнительных вопросов.

Он попросил меня написать на листке цифру от одного до семи и пояснил, что будет отслеживать реакцию моего организма на попытки солгать про каждую цифру, будто я ее не писала.

Копірайт зображення SPL Image caption Частота сердечных сокращений меняется, если перед человеком ставится сложная задача, требующая умственных усилий

Это упрощенный вариант теста на виновное знание, используемого при расследовании преступлений, о совершении которых стало известно.

Оператор сообщает возможному подозреваемому конкретные сведения, связанные и не связанные с преступлением, чтобы проверить его реакцию на относящуюся к делу информацию.

Возьмем, например, ограбление банка. Можно назвать человеку украденную сумму в череде других чисел или показать подлинную записку с требованием выкупа, подсунутую кассиру, наряду с другими записками, составленными сотрудниками полиции.

Хотя Машке утверждает, что и это испытание можно пройти обманным путем, по данным Британского психологического общества, ученые считают тест на виновное знание теоретически более надежным и менее противоречивым, чем стратегия сравнительных вопросов.

По данным мета-анализа, проведенного в 2011 году Американской ассоциацией полиграфологов, доля ошибочных результатов при таком виде тестирования была ближе к 10%.

В общем, способ отнюдь не идеальный - но на мне он сработал. Я провалилась с треском.

Ниже приведен график моих физиологических реакций. Интересно, удастся ли вам обнаружить, где я солгала?

Копірайт зображення GAZIT POLYGRAPH INSTITUTE

(Легенда: По оси Х указано время. Желтые столбцы обозначают каждый из вопросов, начиная с номера четыре, затем два, шесть и так далее. Синие линии - частота дыхания. Красная линия - давление и пульс. Тонкая черная линия - телодвижения. Жирная черная линия - гальваническая реакция кожи).

Если посмотреть, в частности, на жирную черную линию, легко догадаться, что я солгала по поводу цифры шесть. И Морди тоже это заметил.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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