Действительно ли негативные мысли влияют на здоровье?

Копірайт зображення Getty Images

Оказывается, состояние здоровья зависит не только от того, сколько времени вы уделяете спорту, но и от того, как вы воспринимаете свою физическую подготовку.

Если вы уже провалили новогодние обещания заняться спортом, попробуйте не концентрироваться слишком сильно на том, чего вы не сделали. Новое исследование показало удивительную связь между мыслями людей и их здоровьем.

Если человек слишком негативно воспринимает свою физическую форму, он может "такими мыслями в прямом смысле ухудшить свое состояние здоровья".

Ученые из Стэнфордского университета в США изучили данные о смертности 61 тысячи взрослых.

Данные, собранные в течение 21 года, содержали информацию о физической активности людей, а главное - их мнение по поводу того, занимаются ли они спортом больше или меньше, чем их сверстники.

В течение двух десятилетий некоторые из участников исследования умерли от различных болезней.

Анализируя различные факторы, которые могли повлиять на здоровье участников, исследователи обнаружили несколько необычное.

Люди, которые думали, что занимаются спортом меньше, чем их сверстники, умерли раньше, чем те, кто считал, что уделяет физической активности больше времени, хотя в реальности так не было.

Этот эффект сохранялся, даже когда ученые учитывали другие факторы, например, общее состояние здоровья участников и курение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сравнение своей физической формы с формой друзей может иметь крайне негативные последствия

То, что физическая активность положительно влияет на продолжительность жизни - известно всем. Но, как оказывается, и наше восприятие своей физической подготовки также имеет значение.

Автор исследования Октавия Царт из Стэнфордского университета призналась, что идея этого эксперимента возникла у нее после поступления в аспирантуру.

Когда девушка переехала в Калифорнию, ее поразило количество людей на улице в спортивной одежде - казалось, что все вокруг только то и делают, что занимаются спортом.

Октавия, которая жила до этого в Лондоне, всегда считала себя достаточно спортивной - она ​​часто ездила на велосипеде и посещала спортзал.

Но по сравнению со своим новым окружением, она вдруг почувствовала, что ее физическая форма не на должном уровне.

Женщина задумалась, может ли мнение о том, что вы замаетеся спортом меньше, чем ваши сверстники, негативно влиять на здоровье. Ее предположение оказалось правильным.

Царт выяснила, что у людей, которые считали свой образ жизни менее активным, чем у сверстников, риск смертности был на 71% выше, чем у тех, кто был уверен, что занимается спортом чаще всех остальных.

Довольно странный вывод. Но существует по крайней мере три возможных причины, почему наше представление о своей спортивной подготовке может влиять на здоровье.

Есть по крайней мере три возможных причины, почему наше представление о своей спортивной подготовке может влиять на здоровье.

Первая заключается в том, что когда мы думаем, что не уделяем достаточно внимания спорту, мы испытываем стресс.

Сообщения о важности активного образа жизни, которыми бомбардируют нас отовсюду, а также чрезвычайно спортивное окружение, заставляют нас постоянно беспокоиться.

Конечно, такой хронический стресс может вредить здоровью.

А может это - вопрос мотивации? Когда вы воспринимаете себя в положительном свете, считаете, что вы - в хорошей физической форме, это вдохновляет заниматься спортом все больше.

Эту идею подтверждает исследование 2015 года. Оно показало, что человек, который считает себя менее спортивным, чем своих знакомых, скорее всего, и через год так и не начнет заниматься спортом.

Получается, осознание того, что наши друзья достигли большего, отбивает желание заниматься спортом вообще.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мысли о том, что мы не занимаемся спортом столько времени, сколько надо, вгоняют нас в стресс

Третье объяснение основывается на эффекте плацебо - только наоборот. Ученые давно доказали, что убеждение пациента в эффективности обезболивающего средства действительно повышает влияние препарата на организм.

Обратное явление - это ноцебо. Ситуация, когда негативные ожидания снижают физиологический эффект лечения. Вот почему люди, которые на самом деле были не менее спортивными, чем их друзья, но не осознавали этого, почему-то не получали всего положительного влияния от занятий спортом.

Правильность этого предположения доказывает пример гостиничных уборщиков.

Их физическая нагрузка - большая: они много проходят по коридорам отеля, толкая тяжелые тележки с полотенцами, моют ванны, пылесосят пол, перестилают постель.

Но во время опроса, который в 2007 году провела другая исследовательница из Стэнфордского университета Алия Крам, работники отметили, что не считали свою работу физическими упражнениями.

Позже одной половине участников рассказали, какой была их физическая нагрузка, и сколько пользы они получали от нее.

Люди, которые считали, что старость начинается в 60 лет, чаще имели проблемы с сердцем

Через четыре недели у этой группы уборщиков отметили снижение веса и уменьшение артериального давления.

Таким образом, с тех пор как они стали считать свою работу полезной физической нагрузкой, они почувствовали ее преимущества и в реальности.

Возможно, они взялись за работу с удвоенной энергией, или это был только эффект плацебо.

Все это напоминает выводы исследования 2003 года, которое выявило, что наше восприятие возраста соотносится с фактическим состоянием нашего здоровья.

В ходе исследования под названием "Уайтхолл II" ученые спросили у семи тысяч британских госслужащих, когда, по их мнению, заканчивается средний возраст и начинается старость.

Когда Ханна Купер и профессор сэр Майкл Мармот проанализировали данные, они обнаружили интересную закономерность.

Те, кто считал, что старость начинается в 60 лет или раньше, были впоследствии более склонны страдать сердечными заболеваниями, чем те, кто обозначил началом старости 70 лет и более.

Возможно, те, кто говорил, что старость начинается в 60, уже на момент опроса имели слабое здоровье и чувствовали себя не очень хорошо. Или, наоборот, считая, что им осталось недолго, не видели смысла в занятиях спортом, что впоследствии и сказывалось на их здоровье.

Или мысли о старости беспокоили их и тем самым вызывали стресс, что также влияло на состояние здоровья.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уверенность, что старость начинается позже, также положительно влияет на здоровье

Хотя механизм этого явления не до конца понятен, все эти исследования показывают, что связь между восприятием своего здоровья и фактическим положением вещей действительно существует.

Такие выводы, однако, усложняют работу государственных программ по охране здоровья. С одной стороны, они должны рассказывать гражданам, какое количество физической активности необходимо для здоровья человека.

С другой стороны, если цель кажется слишком сложной, пропаганда здорового образа жизни может вообще отбивать желание заниматься спортом и способствовать негативным мыслям о себе.

Преодолеть эту дилемму - достаточно сложно, пока мы не выясним точно, что больше влияет на продолжительность жизни - настоящие занятия спортом или позитивное восприятие своего состояния здоровья.

Собственно, я пока учусь ценить ту физическую активность, которую мне удается осуществить.

А также избегаю разговоров о тренировках со своими ультраспортивними друзьями, которые могут заставить меня потерять веру в свои силы.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

***