Зоопарк с клонированным мамонтом и динозавром? Почему бы и нет!

Клонирование животных становится реальностью, и следовательно, возрождение давно вымерших видов также вполне возможно. Появятся ли у нас вскоре зоопарки с мамонтами или даже динозаврами, рассуждает корреспондент BBC Future.

Копірайт зображення Science Photo Library

Полюбоваться снежным барсом в заповеднике, вполне легально попробовать мясо панголина или поохотиться на черного носорога, которого сразу восстановят после убийства...

Кому-то это покажется сценарием жуткой утопии, но для других такой зоопарк - увлекательная перспектива будущего. И с молниеносным развитием науки - вполне реалистичная.

Некоторые исследователи уже изучают вопрос, как клонирование животных изменит туристическую индустрию в ближайшие 50 лет.

Что уже может наука?

Конечно, парк Юрского периода с настоящими динозаврами появится не сразу. Возрождение исчезнувших видов - процесс чрезвычайно сложный, а в отношении динозавров вообще неизвестно, сможем ли мы когда-либо воспроизвести их ДНК.

Современное состояние технологий позволяет использовать образцы ДНК, которым не более миллиона лет. Таким образом, теоретически мы могли бы клонировать неандертальцев, но не трицератопса, в последний раз ходившего по Земле 65 млн лет назад.

ДНК шерстистого мамонта более доступна, поскольку у нас есть замороженные образцы его тела. Этот генетический материал можно имплантировать современным слонам, которые являются родственным с мамонтами видом.

Однако мы не сможем вернуть мамонтам их привычную среду обитания, где они могли бы размножаться естественным образом.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Исследователь берет образец ткани из замороженных останков мамонта

Если возрождение мамонтов все еще кажется чем-то из области фантастики, воспроизведение видов, исчезнувших относительно недавно, например странствующего голубя, - более реалистично.

Для этого ученым понадобится сделать картирование генома птицы (то есть определить места генов в хромосоме), а потом внести соответствующие изменения в геном обычного голубя.

И вуаля: вымершая птица - перед нами.

Наука прошла долгий путь с момента клонирования овцы Долли в 1996 году, говорит профессор биотехнологий из Университета Коннектикута Сючунь (Синди) Тянь. Она работает над реактивацией ДНК в ядре клетки путем клонирования.

Попытки сохранить белого носорога с помощью новейших технологий - ученые планируют имплантировать эмбрион животного суррогатной матери - у некоторых вызывают противоречивую реакцию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Попытки сохранить исчезающие виды с помощью новейших технологий некоторые считают довольно противоречивыми

По мнению некоторых исследователей, гибрид слона и шерстистого мамонта - вопрос лишь нескольких лет.

Профессор Тянь уверена, что при наличии разрешения политиков и достаточного финансирования для создания зоопарков с клонированными исчезнувшими видами нужно не более 10 лет.

Мы уже на этом пути. Еще в 2000 году зоопарк Сан-Диего планировал показать посетителям клонированного гаура (индийского зубра) по имени Ной, который, однако, умер через два дня от инфекции.

Позже в этом же зоопарке появился Джахава, бантенг (вид дикого быка родом из Юго-Восточной Азии). Он прожил в зоопарке семь лет, пока не сломал ногу и его пришлось усыпить.

Джахаву и Ноя клонировали из клеток из "Замороженного зоопарка Сан-Диего" - зоопарк сохраняет замороженные образцы кожи животных, находящихся под угрозой вымирания.

Таким образом, главным препятствием могут быть финансовые и политические факторы, а не наука, говорит Тянь.

С одной стороны, у клонированных животных - очень высокий уровень смертности. Причины этого не совсем ясны и, очевидно, связаны с ошибкой перепрограммирования клеток.

Ядро донорской яйцеклетки сохраняет своеобразную генетическую память и сопротивляется новому генетическому материалу.

Копірайт зображення SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Ученым удалось клонировать дикого быка бантенга из образца кожи животного, который хранился в зоопарке Сан-Диего

Животные, клонированные таким образом, то есть путем пересадки ядер соматических клеток, "должны пережить первый шок после рождения", - объясняет Тянь.

"Если им удается выжить, в целом они остаются здоровыми", - добавляет она.

Выращивание животных, которые имеют высокий риск ранней смерти или стресса, ставит вопрос о научной этике. Однако, такие вопросы вызывает и вообще животноводство как таковое.

Наука, конечно, не стоит на месте. Чтобы клонировать всего одну овцу Долли в 1996 году ученым пришлось использовать 277 клонированных эмбрионов.

"Теперь для клонирования 10-20 особей крупного рогатого скота требуется лишь сотня клонированных эмбрионов, - говорит Тянь. - Это удивительный шаг вперед".

Впрочем, высокая смертность также означает, что клонирование остается очень дорогостоящей процедурой.

Единственный продуктивный тип клонирования животных сегодня - это вывод мясных пород быков премиум-класса, чей ценный генетический материал используют фермеры.

По оценкам ученого, стоимость клонирования одного быка составляет не менее 15 тыс. долларов. Клонирование диких животных или видов, которым грозит исчезновение, будет еще дороже, потому что мы имеем меньше информации о них и меньше образцов для тестового использования.

Клонирование для развлечений?

Итак, с научной точки зрения, клонировать животных, находящихся под угрозой исчезновения, вполне возможно, как и - с несколько меньшей вероятностью - возрождение недавно вымерших видов.

Впрочем, если это произойдет, большинство из нас не увидит клонированных животных в повседневной жизни. Одна из возможностей контакта с ними - это эксклюзивные туры, которые будут доступны только богатым.

Если вы думаете, что в Instagram уже хватает фото невероятных путешествий и экстравагантных приключений, то, по мнению экспертов, это - только начало.

С научной точки зрения, клонировать животных, находящихся под угрозой исчезновения, - вполне возможно

Дэниел Райт, лектор по управлению туризмом в Университете Центрального Ланкашира и автор исследования о влиянии клонирования на туризм, соглашается с этим.

Избалованные различными развлечениями туристы будут готовы платить бешеные деньги за возможность охотиться на клонированных животных в Южной Африке, попробовать их в японском ресторане или познакомиться с ними поближе на сафари в США.

Сегодня смелые гурманы отправляются в Японию, чтобы отведать опасный деликатес - рыбу фугу. Несмотря на высокий риск отравиться ею, на фугу - большой спрос, и рыбе уже угрожает исчезновение из-за чрезмерного вылова.

Правительство Намибии ежегодно выставляет на аукцион несколько разрешений на охоту на черного носорога, утверждая, что заработанные деньги пойдут на программы сохранения вида, и охотиться можно только на тех носорогов, которые не размножаются.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Клонирование сделает доступными эксклюзивные туристические развлечения, например возможность полакомиться рыбой фугу в Японии

Клонирование сделало бы оба этих развлечения доступными для большего количества желающих.

И, конечно, зоопарки и сафари-парки во всем мире уже давно показывают туристам животных, которым грозит вымирание.

Следовательно, можно утверждать, что клонирование с похожей целью, хотя и является безумно дорогой процедурой, но, с точки зрения этики, не слишком отличается от уже имеющихся практик.

Если сама идея зоопарка, где искусственно разведенные животные всю свою жизнь проводят в неволе, неправильна, то клонирование этого не изменит.

Керри Фрис, социолог из Лондонской школы экономики и автор книги "Клонирование диких животных", придерживается несколько иных взглядов на этот вопрос.

Она отмечает, что сегодня в зоопарках животные являются звездами, люди приходят посмотреть на них. Но в будущих парках клонированных животных в центре внимания будут технологии, а не животные.

Такие зоопарки будут прославлять не столько возрождение вымершего вида, сколько триумф человеческой изобретательности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сегодня в зоопарках животные являются главными звездами, но будущие парки клонированных видов будут прославлять не столько животных, сколько человеческую изобретательность

Фрис указывает и на ряд других вопросов этики и подлинности клонированных видов.

Можно ли считать настоящим клонированного пиренейского тура, чья ДНК была совмещена с ДНК домашней козы? Может ли клонированное дикое животное на самом деле считаться диким?

И если в будущем развитые страны, которые имеют доступ к новейшим биотехнологиям, откроют сотни зоопарков и сафари-парков с клонированными животными, как это скажется на бедных странах, экономика которых зависит от туризма в дикой природе?

Все эти аспекты - весьма туманны, но ясно одно: шумиха вокруг фантастических новейших технологий и их возможностей не должна затмить кропотливую работу по сохранению природной среды видов, которым грозит вымирание, и проверенные годами меры охраны природы.

Как утверждает Дэниел Райт, "люди прежде всего должны прилагать огромные усилия, чтобы сохранить те виды, которые еще не исчезли".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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