Как спасают жизни в экстремальных условиях - истории врачей

Копірайт зображення Emmanulle Bamongo Image caption Медикам в Центральноафриканской Республике во время работы часто приходится подсвечивать себе мобильными телефонами

Врачам в разных частях света приходится оказывать помощь пациентам, не имея под рукой элементарного медицинского оборудования. Как они это делают, узнавала обозреватель BBC Future.

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Это было одно из самых удивительных спасений в истории медицины. В 1995 году Ангус Уоллас сел на самолет рейса Гонконг-Лондон. Позади была тяжелая неделя, и он надеялся отдохнуть во время перелета и немного почитать.

Но случилось иначе. Только самолет начал выезжать на взлетную полосу, прозвучало объявление: "Если на борту есть врач, подойдите, пожалуйста, к членам экипажа".

Ангус Уоллас, к счастью, был не обычным пассажиром - он был очень уважаемым хирургом-ортопедом и к тому же изобретателем так называемой brace position - позиции тела при аварийной посадке (пассажир должен прижаться головой к ближайшей поверхности, о которую он может удариться. - Ред.)

Его подвели к 39-летней женщине, которая сидела в последнем ряду эконом-класса.

Пола Диксон упала с мотоцикла на пути в аэропорт и переживала за свою правую руку, которая начала распухать. Профессор Уоллас диагностировал перелом, наложил шину и вернулся на свое место.

Однако уже через час состояние женщины сильно ухудшилось. Оказалось, что она не только травмировала руку, но и сломала несколько ребер.

На высоте 10 км врач понял, что у пациентки произошел коллапс легкого, одно из ребер проткнуло легочную мембрану, вызвав попадание воздуха внутрь.

Без срочной медицинской помощи женщина могла умереть за считанные минуты.

Копірайт зображення Pat Bennett Ghana / Alamy Stock Photo Image caption Отсутствие дорог в африканских странах к югу от Сахары очень усложняет поставку необходимого медицинского оборудования

В таком случае надо немедленно применять специальный дренажный аппарат, но все, что Уоллас нашел в бортовой аптечке, это были скальпель, пластиковая трубка и местный анестетик.

Чтобы провести операцию, хирургу пришлось воспользоваться подручными предметами.

Сделав надрез грудины, он зажал края раны ножом и вилкой.

Чтобы направить дренажную трубку в легкие пациентки, воспользовался металлической вешалкой для одежды, которую простерилизовал бренди.

Другой конец трубки он опустил в бутылку воды Evian и зафиксировал всю конструкцию скотчем.

Лишний воздух вышел из легких, о чем сообщили пузырьки на поверхности воды.

Через 10 минут операция была завершена, и уже вскоре женщина наслаждалась завтраком, а профессор Уоллас - остатками бренди.

Когда самолет приземлился, его геройский поступок мгновенно стал сенсацией.

Но во многих частях мира, где отсутствие средств, дорог или просто удаленное расположение не позволяют подвезти даже минимальное медицинское оборудование, - жизнь пациентам спасает врачебная смекалка.

В этих экстремальных условиях медикам приходится создавать импровизированные инструменты практически из всего, что попадется под руку: от электродов для ЭКГ из бутылочных колпачков до суперклея для фиксации ран.

Они - настоящие "Индиана Джонс" медицинского мира, которым приходится выживать на грани цивилизации и спасать жизни, часто рискуя своей.

Копірайт зображення JordiStock Image caption В жестких антарктических условиях пластиковые предметы становятся хрупкими и легко ломаются

Кеннет Айзерсон - именно такой врач.

Он работал реаниматологом на всех семи континентах, в том числе в рамках благотворительных организаций в Замбии, Бутане, Гане, Южном Судане, а также провел шесть месяцев в Антарктиде.

"Главное, когда вы видите, что у вас нет необходимого оборудования, - это не растеряться", - говорит он.

За свою многолетнюю и успешную карьеру Айзерсону приходилось использовать вместо хирургических инструментов самые невероятные вещи - вплоть до канцелярских скрепок.

Однажды его вызвали в отдаленный район Арктики - нескольким российским морякам надо было удалить зубы.

Айзерсон посадил их в капитанскую рубку, застелил кресла пакетами для мусора и удалил зубы кусачками для проволоки и парой отверток, которые он одолжил у корабельного электрика. Ой!

В 2010 году, когда Айзерсон работал в больнице скорой помощи в сельском районе Ганы, к ним привезли трехлетнюю девочку.

Ребенка сбила машина, девочку нашли без сознания через несколько часов после инцидента.

Айзерсон подозревал, что у нее травма головы, но томографа, с помощью которого врачи могут оценить повреждение мозга, в больнице не было.

Единственное, что могли сделать врачи, это оказать девочке реанимационную помощь и надеяться, что она не получила серьезные травмы головы.

Важнейшим аппаратом в их арсенале был "ручной реаниматор", с помощью которого восстанавливают дыхание пациента. Но возникла проблема. "Трубки, которые вводятся в трахеи, должны быть соответствующего размера", - рассказывает Айзерсон. И детской у ​​них не было.

Копірайт зображення Emmanulle Bamongo Image caption Медикам в Центральноафриканской Республике во время работы часто приходится подсвечивать себе мобильными телефонами

В конце концов, им удалось найти тонкую трубку из другого медицинского оборудования, но надо было как-то присоединить ее к реаниматору.

Тогда Айзерсон вспомнил о пластиковой детской бутылочке. "Мы отрезали соску, сделали в ней маленькое отверстие и вывернули ее. Она прекрасно подходила к реаниматору", - вспоминает медик.

За несколько дней ребенок выздоровел достаточно, чтобы вернуться домой.

Приходится постоянно искать лучший вариант, говорит Айзерсон.

"Когда я работал в деревнях Мексики, мы ежедневно заглядывали в крохотную картонную коробочку, чтобы выяснить, что у нас осталось из медикаментов", - вспоминает он.

Когда заканчивались какие-то важные препараты, например, анестетики, им приходилось переходить на обычные средства из домашней аптечки (аспирин, ибупрофен, парацетамол).

Но когда и эти лекарства заканчивались, Айзерсон вводил пациентам медицинский солевой раствор, так как бензиловый спирт в его составе тоже имеет обезболивающее действие.

В последнюю очередь он применял гипноз.

В охваченных войной регионах врачи сталкиваются с еще большими трудностями.

Эммануэль Бамонго более десяти лет работает акушеркой в ​​Центральноафриканской Республике.

С 2012 года в стране идет кровавая гражданская война между террористической группировкой Селека и правительственными войсками.

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Гуманитарная ситуация в регионе - чрезвычайно сложная: врачей не хватает, ближайший медик может быть за десятки километров, больницы постоянно грабят.

Не говоря уже о том, что медицинское оборудование здесь не обновлялось десятилетиями, электричество часто отключают, а большинство пациенток - женщины, у которых начались роды, - едут в больницу по разбитым дорогам на мопеде.

Многие пациенты попадают в больницу на последней стадии болезни, поскольку из-за отсутствия дорог не решаются посетить врача раньше.

Свет в больницах обычно такой тусклый, что Бамонго часто приходится подсвечивать себе мобильным телефоном.

"Иногда, когда у меня заняты обе руки или я не могу касаться чего-то нестерильной, мне приходится держать телефон в зубах", - говорит она.

Настойчивость и готовность помочь при любых обстоятельствах - чрезвычайно важные качества.

Но нужен также высокий профессионализм врача, потому что когда вы точно знаете правила, вы понимаете, как их можно нарушить.

Впрочем, существует одно место, условия работы в котором - абсолютно экстремальные даже для самых профессиональных и находчивых медиков.

Это - арктическая база на леднике Юнион, которая лежит в 3000 км к югу от Чили и на которой расположена самая отдаленная больница в мире.

Средняя температура воздуха здесь составляет -49°C.

Копірайт зображення Kenneth Iserson Image caption Любой медицинский инструмент можно смастерить из подручного предмета

"В таком холоде пластик становится хрупким, перевязочные материалы и пластырь плохо фиксируются, а самые необходимые медикаменты замерзают", - рассказывает Бен Купер, который работает на базе врачом.

В 2005 году его вызвали на место, где произошел несчастный случай. Альпинист, исследовавший новый маршрут в соседних горах, упал в расщелину.

Он разорвал мышцу на груди и сломал ногу. Первоочередной задачей было доставить его на базу как можно скорее, но сначала Купер должен был зафиксировать его ногу с помощью шины.

"Я взял одну из шин, которые мы ежедневно используем в Великобритании, но от холода она просто раскрошилась на мелкие куски", - рассказывает он.

Ему было нужно что-то прочное, что могло выдержать мороз. Наконец он остановился на теплостойком коврике, который подкладывают под печку, где готовят пищу.

Он обернул ногу пострадавшего ковриком и зафиксировал лыжные палки вдоль нее клейкой лентой. Когда они вернулись в лагерь, он дал пациенту обезболивающее и начал вправлять ногу.

"В больнице мы обычно кладем под колено специальный блок, чтобы помочь костям стать на место, но у нас не было такого, и мы подложили под ногу банку с консервированными персиками", - рассказывает он.

Но проблемы с оборудованием возникают не только в суровом арктическом климате.

Западные благотворительные организации поставляют дорогое медицинское оборудование в больницы развивающихся стран, которые не могут себе позволить даже одноразовые перчатки.

Но аппараты искусственного дыхания, наркозные аппараты, детские инкубаторы и лабораторное оборудование часто так и стоит в коробках, так как в больницах нет специалистов, которые могли бы их собрать, или запасных частей для них.

Айзерсон уверен, что в таких условиях подручные средства часто приносят больше пользы.

Одним из таких средств может стать гель для УЗИ, сваренный из кукурузного крахмала.

"Ребята, которым я это показал, были ошарашены тем, как просто это сделать и как это дешево по сравнению с промышленным препаратом", - смеется доктор.

Или импровизированный инкубатор, который можно сделать, повесив большую лампу с синим светом над детской кроваткой.

Копірайт зображення Kenneth Iserson Image caption В Замбии Айзерсон начал использовать обычные лампы накаливания для детских инкубаторов

В Антарктике Купер впервые применил свернутую в рулон бумагу для лечения приступов астмы. "Если впрыснуть ингалятор с одного конца восемь раз, получаешь дозу, эквивалентную использованию больничного небулайзера". А суперклей вообще годится практически для всего.

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Изобрели его совершенно случайно в 1942 году при попытке создать новый тип прозрачной пластмассы.

Когда Гарри Купер начал исследовать свойства новой субстанции, она намертво склеила все его оборудование.

Пластмассу так и не удалось сделать, но клей "Истман 910" начали использовать в медицине уже с 1966 года во время Вьетнамской войны.

Сегодня это - абсолютно бесценное средство для изготовления оборудования и лечения ран, прежде всего, в ситуациях, когда нет времени или возможности наложить швы, например, в полевых условиях.

"Я и сам его постоянно использую, когда порежусь, он - вполне безопасный", - говорит доктор Купер.

На самом деле многие лайфхаки, приобретенные в экстремальных условиях, могут понадобиться и в самом центре цивилизации.

"Даже в лондонской или нью-йоркской больнице могут закончиться какие-то препараты", - говорит Айзерсон.

Он вспоминает, как когда-то в начале карьеры, в больнице выключили электричество, и ему пришлось работать с фонариком-брелком на ключах.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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