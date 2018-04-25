5 ошибок при оказании первой помощи

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Своевременное оказание первой медицинской помощи часто спасает жизнь, но, став свидетелями несчастного случая, многие допускают ошибки. Как избежать самых распространенных из них?

Жизненная важность первой медицинской помощи ни у кого не вызывает сомнений. Но наше понимание того, как функционирует организм человека, со временем углубляется, и поэтому некоторые советы медиков прошлого сегодня уже устарели.

Мы собрали пять самых распространенных ошибок при оказании первой помощи - и рекомендации, как их избежать.

Ошибка 1: мазать ожог сливочным маслом

Это народное средство существовало веками. Его также рекомендовал человек, которого считают изобретателем первой медицинской помощи, прусский хирург генерал Фридрих фон Эсмарх.

Свежий ожог, который контактирует с воздухом, очень болезненный. Прохладное вещество, например масло, конечно, облегчает боль на некоторое время. Но ненадолго, потому что масло не позволяет коже дышать и охлаждаться, и чувство жжения быстро вернется.

Первая помощь при ожоге в большинстве случаев предполагает удаление любой одежды или аксессуаров, которые могут касаться поврежденной кожи.

После этого ожог надо подставить под холодную проточную воду и держать его там гораздо дольше, чем вы думаете - не менее 20 минут.

Холодная вода успокоит жжение, и поврежденный участок кожи немного онемеет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если вы обожглись, ни в коем случае не мажьте ожог маслом, подставьте пораженный участок под холодную проточную воду и держите не менее 20 минут

После того, как ожог полностью остынет, накройте его чистой тканью или кулинарной пленкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы предотвратить заражение.

Впрочем, существует только один случай, когда масло может помочь: ожог горячей смолой. Жирное сливочное масло поможет мягко удалить смолу и уменьшить боль.

Ошибка 2: непрямой массаж сердца может причинить вред

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) при остановке сердца может стать решающим фактором того, выживет ли человек.

Определить остановку сердца можно, наблюдая внимательно за грудной клеткой пострадавшего и слушая дыхание, максимально приблизившись к его лицу.

Если нет никаких признаков того, что человек дышит, следует немедленно звонить в экстренные службы помощи и начинать непрямой массаж сердца.

Инструкторы по первой помощи советуют проводить СЛР в любом случае, даже если вы не уверены, что дыхание прекратилось.

Впрочем, свидетели несчастного случая часто не спешат проводить непрямой массаж сердца, поскольку боятся нанести больше вреда, чем пользы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Способы оказания первой медицинской помощи, как и большинство советов медиков, сильно изменились со временем

Выяснить, действительно ли это так, попытались в ходе исследования, проведенного в Йокогаме, втором по величине городе Японии.

В ходе исследования свидетели несчастных случаев провели первую реанимационную помощь 910 пострадавшим. Как выяснили позже медики, люди ошибочно диагностировали остановку сердца только в 26 случаях.

Осложнения из-за массажа возникли лишь в трех случаях из этих 26-ти, и ни одно из них не было серьезным.

Авторы исследования пришли к выводу, что шансы спасти человеку жизнь намного выше, чем нанести вред ненужным массажем сердца.

Ошибка 3: во время непрямого массажа сердца искусственное дыхание обязательное

Инструкции по этому поводу немало изменились за последнее десятилетие. Ранее стандартная процедура СЛР предусматривала чередование 15 интенсивных нажатий на грудную клетку с двумя вдохами в рот пациента.

Позже установили, что два вдоха на каждые 30 компрессионных движений настолько же эффективны. И некоторое время это оставалось стандартной процедурой.

Однако впоследствии заметили, что СЛР можно проводить и без искусственного дыхания. В таком случае массаж сердца не прерывается, и в головной мозг поступает больше крови. Хотя кровь при этом будет недостаточно насыщена кислородом, она по крайней мере будет быстро попадать в мозг.

Три клинических исследования не выявили значимых различий между этими двумя методами.

Впрочем, когда результаты этих исследований объединили и проанализировали повторно, оказалось, что шансы на выживание повышались на 22%, если пострадавшему делали только непрямой массаж сердца без искусственного дыхания.

Эти выводы не касаются ситуаций, когда СЛР нужно ребенку или пострадавшему от утопления. В этих случаях искусственное дыхание рекомендуется.

Копірайт зображення Getty Images Image caption СЛР без искусственного дыхания является простым и эффективным, однако лишь 39% пострадавших женщин и 45% мужчин получают непрямой массаж сердца от посторонних людей

Тот факт, что СЛР без искусственного дыхания является несколько более эффективным, - хорошая новость, потому что может поощрить людей оказать помощь.

Чем проще инструкция, тем больше вероятность того, что свидетели несчастного случая попытаются помочь. Если вы хотите этому научиться, существуют специальные обучающие игры.

Кроме того, многие люди неохотно делают искусственное дыхание рот в рот незнакомцам.

И даже непрямой массаж сердца тоже далеко не все готовы сделать. Исследование Американской ассоциации кардиологов, проведенное в 2017 году, показало, что многие опасаются касаться груди незнакомой женщины.

Одри Блевер изучила почти 20 тыс. случаев остановки сердца и обнаружила, что непрямой массаж от незнакомого человека получили 45% мужчин и только 39% женщин.

Ошибка 4: нельзя использовать дефибриллятор, если вы не уверены, что у пациента остановилось сердце

Это большая ошибка. В конце концов приборы, которые хранятся в общественных местах, например на железнодорожных вокзалах, предназначены для использования кем угодно, даже непрофессионалом.

Вам не нужно самостоятельно решать, нужен ли пострадавшему электрошок - аппарат это определит сам. Если электростимуляция не нужна, дефибриллятор просто не будет ее выполнять.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хотя дефибрилляторы есть во многих общественных местах, многие люди боятся ими пользоваться

Американские исследователи выяснили, что шансы на выживание повышаются вдвое, если при первой помощи применяют не только СЛР, но и дефибриллятор.

Впрочем, их использование за пределами больниц очень незначительно - люди просто боятся их применять.

Исследователь Кристофер Смит из медицинской школы Уорвика в 2017 году выяснил, что многие люди не знали, что это за аппарат и как им пользоваться, а также боялись причинить больше вреда, чем пользы.

Ошибка 5: Чтобы остановить кровотечение из носа, надо откинуть голову назад

Это очень старый совет, но откидывание головы назад может привести к тому, что человек будет глотать кровь или даже задохнется, хотя кровотечение это все равно не остановит.

Лучший способ остановить кровь - это зажать ноздри и подержать голову наклоненной вперед в течение 10 минут.

Если кровотечение не прекращается через полчаса, обязательно обратитесь к врачу.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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