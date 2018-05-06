Как воспринимают цвета англичанин, украинец и грек

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В английском языке неет отдельных названий для синего и голубого цвета, некоторые индонезийские языки различают только "темные" и "светлые" оттенки, другие - имеют одно название для зеленого и синего. Почему так происходит и может ли язык влиять на то, как мы воспринимаем мир?

Человеческий глаз способен воспринимать миллионы цветов. Но определяем мы их далеко не одинаково.

Некоторые люди не различают цветов. Так называемая цветовая слепота, или дальтонизм, как правило, вызваны отсутствием цветочувствительных рецепторов - колбочек в сетчатке глаза.

Впрочем, распределение и плотность этих клеток в сетчатке людей с "нормальным зрением" тоже заметно варьируется. В результате, каждый из нас воспринимает цвета немного иначе.

Однако, кроме индивидуальных особенностей строения глаза, восприятие цветов прежде всего зависит не от того, что наш глаз физически видит, а от того, как наш мозг толкует эту информацию и называет цвета.

Именно поэтому восприятие цвета - очень субъективный процесс, который опирается на личный опыт.

Например, люди с синестезией "видят" цвет букв и цифр. Синестезия, в широком смысле, означает перенос сенсорной реакции из одного органа чувств на другой.

Так, человек может видеть звуки или слышать цвета. Но и цвета, которые он слышит, могут каждый раз отличаться.

Копірайт зображення Wikimedia Commons Image caption Клетки А и В на шахматной доске - одного цвета, но наш мозг воспринимает их по-разному

Другой классический пример - оптическая иллюзия Адельсона. Из-за тени, падающей на шахматную доску, белая и черная клетки имеют одинаковый серый цвет, но наш мозг этого "не видит".

С момента нашего рождения мы учимся классифицировать мир вокруг нас на объекты, цвета, эмоции - и делаем мы это с помощью языка.

И хотя наши глаза фактически видят огромное количество цветов, необходимость называть их в повседневном общении заставляет нас ограничивать их определенным категориям.

Художники и специалисты модной индустрии используют названия цветов для обозначения оттенков, которые не эксперт назвал бы одним словом.

Разные языки и культуры также определяют спектр цветов на свой лад.

В языке народности дани, проживающей в Папуа-Новой Гвинее, или басса, жителей Либерии и Сьерра-Леоне, есть только два названия цветов, означающих темные и светлые оттенки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Те, кто работают с тканями или красками, различают оттенки, которые неспециалист обычно назовет одним словом

Слово для обозначения темных цветов примерно переводится как "прохладный", а светлых - "теплый".

То есть на языке дани черный, синий и зеленый будут называться прохладными цветами, а белый, красный, оранжевый и желтый - теплыми.

А в языке австралийских аборигенов вальбири, проживающих в штате Северная территория, вообще нет названия для понятия "цвет".

В таких культурах идея цвета может передаваться с помощью других лексических средств: описания текстуры предмета, его физических свойств или функционального назначения.

Интересно, что в большинстве языков мира существует пять основных названий цветов. Этой системой пользуются такие разные культуры, как кочевники Намибии и племена тропических лесов Новой Гвинеи.

Наряду с названиями "темный" и "светлый" эти языки также выделяют красный и желтый цвета, и имеют общее название для синего и зеленого.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В языке народности беринмо, которая живет в Папуа Новой Гвинее, синий и зеленый цвет обозначаются одним словом

Название цвета сине-зеленый (glas) существовало и в древнем валлийском языке, так же как и в японском и китайском.

На современном этапе развития общий термин в этих языках приобрел значение синего цвета, а для зеленого - возникло отдельное название.

Одни языки, например валлийский, термин "зеленый" заимствуют из других культур, тогда как в японском возник свой.

Для обозначения синего цвета в украинском, русском, греческом, турецком и многих других языках существует два отдельных слова - "синий" и "голубой".

Восприятие цветов может даже меняться в течение жизни.

Греческий язык, в отличие от английского, различает синий и голубой, но греки, проживших долгое время в Великобритании, впоследствии начинают воспринимать эти цвета как более похожие.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Греческий язык, в отличие от английского, имеет два слова для обозначения синего - синий и голубой - и носители греческого языка различают эти цвета более четко, чем англоязычные люди

Очевидно, под длительным воздействием англоязычной среды, мозг грека начинает толковать цвета ghalazio "голубой" и ble "синий" как часть одной лексической категории.

Впрочем, язык влияет не только на наше восприятие цветов. В нашей лаборатории в Ланкастерском университете мы исследуем, как новая языковая среду меняет наше восприятие повседневных объектов.

В конце концов, это вполне естественно. Ведь изучение нового языка дает нам возможность увидеть мир с другой стороны. В том числе и его цвета.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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