Показывает ли наше лицо настоящие чувства?

Мы всегда считали, что наша мимика отражает наши самые глубокие эмоции. Но недавние исследования показали, что это может быть далеко не так.

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Исследуя эмоции и мимику в племенах Папуа-Новой Гвинеи в 2015 году, психолог Карлос Кривелли обнаружил нечто неожиданное.

Ученый показал жителям островов Тробриан фотографии европейцев или американцев и просил их определить, какие эмоции они переживают.

Классическое выражение ужаса на лице - широко открытые глаза, открытый рот - островитяне восприняли как проявление агрессии и угрозы.

Копірайт зображення Alamy Image caption Классическое выражение ужаса на лице жители Папуа-Новой Гвинеи считали проявлением агрессии или угрозы

Получается, то, что нам казалось общим выражением эмоции страха на лице, вовсе не является универсальным. Что может означать тот факт, что жители островов Тробриан интерпретируют мимику иначе?

Одна довольно распространенная теория гласит, что выражение лица вообще не отражает наших настоящих чувств, а отражает скорее наши социальные цели, например, намерения произвести определенное впечатление.

Наше лицо выполняет функцию своеобразного "дорожного знака, который управляет транспортным движением вокруг нас", - объясняет Алан Фридлунд, профессор психологии из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Он соавтор исследования Кривелли, в котором оба ученых пришли к выводу, что "наше лицо - инструмент социального взаимодействия".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Улыбка или хмурое выражение лица, как правило, инстинктивные, но они свидетельствуют о наших дальнейших намерениях в общении

Наша мимика не так показывает, что происходит внутри нас, как свидетельствует о том, что мы ожидаем от дальнейшего общения.

Например, недовольное лицо может означать, что вам не нравится, как идет разговор, и вы хотели бы направить его в другое русло.

"Это единственная причина, которая может объяснить мимику с точки зрения эволюции", - объясняет Бриджит Уоллер, профессор эволюционной психологии из Университета Портсмута.

наше лицо - инструмент социального взаимодействия

По ее мнению, лицо всегда "передает какую-то важную и полезную информацию как для отправителя, так и для получателя".

Хотя эта теория выглядит вполне логичной, возникла она далеко не сразу.

Идея, что наши чувства - фундаментальные, инстинктивные и отражаются на наших лицах, глубоко укоренена в западной культуре.

Древние греки противопоставляли "страсти" уму, а философ Рене Декарт в XVII веке определил шесть основных страстей, которые могут препятствовать рациональному мышлению.

А художник Шарль Лебрен нашел анатомический аналог выражения лица каждой декартовой страсти.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Идея, что наше лицо отражает эмоции, глубоко укоренена в западной культуре

В 1960-70-х годах ученые в определенной степени подтвердили, что наша мимика отражает некоторые базовые эмоции.

Пауль Экман путешествовал по разным странам мира и предлагал их жителям определить, какие эмоции испытывают люди на фотографиях.

Его исследование указывает на то, что некоторые выражения лица и соответствующие им эмоции узнают представители любой культуры. Такими базовыми эмоциями есть радость, удивление, отвращение, страх, грусть и гнев.

Наследие теории Экмана сегодня можно увидеть везде: на плакатах с изображением чувств для дошкольников и даже в инструкциях правительства США по выявлению потенциальных террористов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследование Пауля Экмана показало, что некоторые базовые эмоции, например отвращение, узнают люди всех культур, однако этот вывод был ложным

Впрочем, выводы его исследования неоднократно подвергались критике.

Среди ярых оппонентов Экмана была исследовательница Маргарет Мид, которая считала, что мимика - поведение приобретенное, а не присущее человеку от рождения.

Новое исследование подвергает сомнению два основных положения теории эмоций.

Первое, что эмоции являются универсальными и узнаваемыми в любой культуре мира. И второе - что выражение лица точно отражает, что именно чувствует человек.

В новое исследование вошли и наблюдения Кривелли, который много месяцев изучал эмоции коренных народов Папуа-Новой Гвинеи и Мозамбика.

Ученый установил, что они не воспринимают выражения лица так же, как представители западного мира.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лишь небольшое количество папуасов признали улыбающееся лицо проявлением радости

И это касалось не только эмоции страха. Лишь небольшое количество папуасов, к примеру, признали улыбающееся лицо проявлением радости.

Около половины опрошенных описали лица с помощью слова "смех", таким образом называя действие, а не чувство, которое она отражает.

Некоторые другие участники отметили, что лицо имеет "магию привлекательности" - присущую тробрианцам уникальную эмоцию, которую Кривелли характеризует как "обаяние, которое захватывает".

Похожим образом описывали мимику и другие этнические группы, как выяснила психолог Мария Гендрон из Северо-Восточного университета.

Представители народности химба в Намибии и хадзи в Танзании определяли не эмоции на лице (например, радость или печаль), а действия человека (смех или плач). Или делали это через объяснение возможных причин такой мимики ( "кто-то умер").

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда другие люди интерпретируют наше выражение лица, они могут приписывать нам эмоции, которых мы на самом деле не чувствуем

Осложняет проблему и тот факт, что другие люди довольно часто неправильно трактуют наше выражение лица, приписывая нам те эмоции, которых мы не ощущаем.

Общий обзор более 50 исследований показал, что лицо человека выражает его истинные чувства в очень небольшом количестве ситуаций.

За одним большим исключением, когда нам весело. Чувство удовлетворения почти всегда сопровождается улыбкой или смехом.

Соавтор исследования Райнер Рейзенцейн считает, что этот феномен можно объяснить эволюционно. Ведь откровенная демонстрация нашего внутреннего состояния, очевидно, не выгодна для нас.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С точки зрения эволюции, искренняя демонстрация нашего внутреннего состояния не выгодна для нас

Тот факт, что наше лицо не отражает правдиво наших чувств, имеет огромные последствия.

Например, в области искусственного интеллекта и робототехники.

"Разработчики искусственного интеллекта преимущественно опираются на классические выражения лица: нахмуренные брови - недовольство, улыбка - радость", - объясняет Фридлунд.

Но если человек, мрачно взглянув на работа, на самом деле чувствует что-то другое, он наверняка отреагирует неадекватно.

"Запрограммировать работа точно распознавать эмоции на лице - очень сложно. Ведь для этого он должен понимать человека, иметь опыт общения с ним", - объясняет Фридлунд.

Он консультирует компании, которые разрабатывают искусственный интеллект AI, и советует им интерпретировать человеческие эмоции, исходя из контекста ситуации, а не выражения лица.

Впрочем, многим из нас это открытие может помочь улучшить наши навыки общения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глядя на лицо собеседника, надо пытаться понять не его эмоции, а то, чего он ожидает от взаимодействия с вами

Мы бы достигли в этом больших успехов, если бы на лице собеседника пытались рассмотреть, не то, что он на самом деле чувствует, а то, что он хотел бы нам сказать.

Лицо собеседника надо воспринимать "как дорожный знак", советует Фридлунд.

"Или как железнодорожную стрелку, которая показывает нам, в каком направлении в разговоре нам стоит или не стоит двигаться дальше", - объясняет исследователь.

Сердитый взгляд вашей подруги может вовсе не означать, что она сердится, а лишь то, что она хочет, чтобы вы согласились с ее точкой зрения.

Надутые губы вашего ребенка не обязательно отражают обиду, возможно, он просто хочет вашего сочувствия или защиты от неудобной ситуации.

Или, например, смех. "Когда вы смеетесь и как вы смеетесь, имеет чрезвычайно важное значение для социального взаимодействия", - отмечает Уоллер.

Неуместный смех, например, не означает радости, а свидетельствует о том, что вы или невнимательно следите за разговором, или даже демонстрируете собеседнику враждебность.

Кривелли вообще сравнивает нас с кукловодами, которые дергают за ниточки разных выражений лица с целью манипулировать другими.

Но и наши собеседники тоже манипулируют нами в ответ. Что тут поделаешь? Мы - существа социальные.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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