Возрождение пленок, пластинок, ручек и бумаги

Цифровая революция должна была "похоронить" пластинки, пленочные фотокамеры, виниловые проигрыватели, ручки, бумагу и массу других вещей. Но после продолжительного спада популярность ретро-устройств стала стремительно возрождаться.

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Прошлым летом я начал работать над новой книгой, но застрял буквально на первом же абзаце. Я много раз набирал на компьютере текст и сразу удалял его - ничего не получалось.

После двух бесплодных часов (правда, не без мероприятий в соцсети) я закрыл ноутбук и решил прогуляться, прихватив с собой ручку и лист бумаги.

Через некоторое время я приземлился на пустую лавочку в тени и начал записывать все слова и идеи, которые приходили мне в голову и которые я так отчаянно пытался соединить в связный текст.

Я обводил слова линиями и точками, рисовал пирамиды и диаграммы, вычеркивал, подчеркивал, шумно отрывая страницы, будто какой-то гениальный ученый или композитор, в порыве вдохновения работающий над новым произведением.

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То, что получилось на бумаге, не было последовательным или даже разборчивым текстом. Так, какие-то каракули, которые для постороннего взгляда не имели никакого смысла. Впрочем, когда я вернулся к компьютеру, мои мысли, наконец, свободно полились.

Это произошло не из-за какой-то вспышки божественного озарения, а благодаря проверенному временем, простому и вечному аналоговому дизайну.

Цифровой мир с его удобными интерфейсами, повсеместными мощными устройствами, способными молниеносно выполнять тысячи операций, не может заменить аналоговые идеи и методы, именно благодаря их уникальности.

Копірайт зображення Mirta Fratnik / Unsplash Image caption Несмотря на многочисленные стриминг-сервисы и сайты, где можно скачать музыку, продажи пластинок ежегодно растут

Под "аналогом" я имею в виду любые процессы или продукты, не требующие применения компьютеров и цифровых технологий.

Аналоговые вещи - это бумага, ручка, краска, холст, глина для лепки, дерево или старые электронные устройства и двигатели.

Сегодня, когда каждый наши устройства оборудованы удобными и эффективными программами для осуществления какой-либо цели, аналоговый дизайн является исключительно сознательным выбором.

Аналоговые вещи сегодня -исключительно сознательный выбор

И им пользуются все больше людей и организаций, так как продукт аналогового дизайна очень отличается от объектов, созданных на компьютере.

Не случайно любой художник, дизайнер, блогер или стартапер, сидя в кафе над очередным креативным проектом, рядом с ноутбуком и смартфоном всегда держат на столе обычный бумажный блокнот.

Лист бумаги, конечно, ограничен своими физическими размерами, но на нем можно делать все, что позволит вам фантазия.

Возможно, именно пространственные пределы аналоговых вещей - бумага, пленка - и подстегивают творческое мышление и изобретательность.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На "Молескины", как и на любые другие бумажные блокноты, спрос только растет

С другой стороны, цифровые ресурсы ограничены другими правилами.

Я не могу свободно царапать карандашом в файле, а стилус или цифровая ручка не предоставляют такой свободы движения, как бумага.

Цифровой документ придется хранить и форматировать, для рисования подбирать стилус соответствующей формы, помнить, что любая отметка отображается на экране в зависимости от операционной системы или версии программного обеспечения.

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Вам нужно начертить проект здания, набросать идеи для презентации, подобрать образец ткани для мебели, создать модель сайта? Проектирование аналоговым методом меняет саму суть творческого процесса.

Аналоговые инструменты ограничивают вас в пространстве, материале и времени, но освобождают ваше воображение и креативность. Не верите? Раздайте одинаковые кусочки бумаги 30 первоклассникам и вы увидите, сколько разнообразных вещей они создадут из них.

Работа с нецифровыми материалами и инструментами не так отвлекает - вас не тянет заглянуть в Instagram или проверить почту, вам не мешают сосредоточиться постоянные сигналы уведомлений.

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Результаты могут быть далеки от цифрового идеала, но вам также не мешает чрезмерная детализация процесса, когда для простого рисунка или текста приходится долго выбирать цветовые оттенки.

Вот почему рисунок на "обратной части салфетки" не теряет своей магической силы, белая доска является обязательным атрибутом любого современного офиса, а гиганты Кремниевой долины, например, Google, требуют от своих дизайнеров обязательно пройти курс рисунка на бумаге .

Разработка дизайна - тонкий и изменчивый процесс, и цифровое устройство часто становится препятствием на его пути.

Материальные, осязаемые и долговечные предметы - лучшее воплощение удачного дизайна

И дело не только в креативности самого процесса, но и в том, что материальные, осязаемые и долговечные предметы являются лучшим воплощением удачного дизайна.

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Недаром в последнее время так вырос спрос на пластинки, виниловые проигрыватели, пленочные фотокамеры, настольные игры, ручки и бумагу.

Успех Moleskine, пожалуй, самого известного бренда записных книжек в мире, не в оригинальной технологии (это же обычный блокнот!), а в том, как он выглядит и какой он на ощупь, а также в том, какие ощущения он передает своему владельцу.

Копірайт зображення adrian / Unsplash Image caption Цифровая камера существует уже почти два десятилетия, а новое поколение по-прежнему открывает для себя пленку

Визитка содержит такую ​​же информацию, которую вы можете найти в интернете, но создает совершенно иное впечатление, когда вам дают ее в руки.

Меломаны могут бесконечно спорить о том, что виниловые записи звучат лучше, чем высококачественные цифровые файлы, хотя мало кто признается, что дело также и в эстетическом виде.

Бесспорно, дизайн многих цифровых устройств не может не впечатлять. Кто из нас не восхищается красотой новой модели ноутбука или элегантностью музыкального плеера. Впрочем, их привлекательность "работает" недолго.

IPod первого поколения у меня на кухне пригоден разве что для роли небольшого пресса, а iPhone, которому более четырех лет, выглядит ужасно устаревшим.

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Но каждый вечер я включаю усилитель Yamaha, который мои родители купили себе в качестве свадебного подарка в 1972 году.

Ставлю пластинку, которой уже где-то полсотни лет, на проигрыватель, произведенный в 1970-х, и погружаюсь в мир аналогового дизайна - хорошего, крепкого, сделанного на века.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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