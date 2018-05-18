Почему в компаниии мы съедаем больше

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Если вы выбрались на обед с другом, большие шансы, что отказаться от десерта вы не сможете. Как компания за столом влияет на наш аппетит?

Помните все те обеды в веселой компании друзей, когда еле встаешь из-за стола, потому что съел больше, чем мог вместить желудок?

Или, наоборот, ужины, когда вы не заказали десерт, потому что никто этого не сделал?

Возможно, количество принимаемой пищи зависит от социальных сигналов, которые мы, сознательно или нет, получаем от людей, сидящих рядом.

Исследования показывают, что мы съедаем больше в компании, чем в одиночестве, и копируем застольное поведение наших сотрапезников.

Но как друзья влияют на наш выбор блюд, и возможно ли с помощью этого влияния сократить употребление жиров и сахара и даже похудеть?

Впервые на эту проблему обратил внимание специалист по психологии здоровья Джон де Кастро, который в 1980-х годах провел ряд экспериментов о влиянии окружения на наши пищевые привычки.

К 1994 году де Кастро собрал дневники более 500 участников эксперимента, в которых они записывали, что они ели, а также где и в какой компании.

Ученый с удивлением выяснил, что люди в целом съедали больше, когда делали это с кем-то еще.

Эксперименты других исследователей также обнаружили, что люди съедали на 40% больше мороженого и на 10% больше макаронов и говядины, когда обедали в компании.

Джон де Кастро назвал этот феномен "социальным упрощением" и отметил, что на данный момент это "самый важный и самый распространенный фактор, который влияет на наше пищевое поведение".

Но что именно заставляет нас увеличить порцию съеденного? Голод, настроение или отвлечение на разговор с компаньоном? Де Кастро и другие исследователи отвергли все эти объяснения.

Единственная причина заключается в том, что когда мы едим в компании, наша трапеза длится дольше, и именно в это дополнительное время мы и съедаем лишнее.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда мы обедаем в компании, мы чаще заказываем большие порции или тарелки-ассорти, которыми можно поделиться

Когда мы обедаем с кем-то вместе, мы и заказываем больше.

Такой вывод позволили сделать наблюдения в одном итальянском ресторане. Чем больше была компания, тем больше пасты и десертов заказывал каждый из ее членов.

Компания, кажется, сама по себе повышает наш аппетит и решение поглотить больше пищи возникает, очевидно, еще до того, как вы сделаете заказ.

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Эти наблюдения натолкнули диетолога Питера Германа на создание "гипотезы застолья". Мы относимся менее строго к ограничению своей порции, когда едим в компании.

Более того, когда питание прошло в общении с друзьями, мы меньше ощущаем вину за то, что переели.

Мы чувствуем удовольствие от трапезы в компании, даже когда наш спутник не реальный.

В одном японском исследовании участникам предложили съесть попкорн сидя или перед зеркалом, или перед стеной с картиной.

Оказалось, что те, кто поглощал блюдо перед своим отражением, получили от нее больше удовольствия. Вы замечали, сколько зеркал обычно развешивают в ресторанах?

Впрочем, бывают также случаи, когда в компании мы съедаем меньше. Наше желание набить желудок сдерживается нормами этикета.

В таком случае мы или пользуемся принятыми правилами, или наблюдаем за нашим компаньоном и копируем его поведение. Психологи называют этот феномен «социальной имитацией».

Есть много примеров. Исследования показали, что дети с ожирением ели меньше в группах, чем в одиночестве. Молодые люди с избыточным весом потребляли больше чипсов и печенья в компании тучных сверстников, но заметно меньше - рядом с людьми с нормальным весом.

В университетских кафе женщины потребляли меньше калорий в присутствии мужчин, но больше - в женской компании.

А в ресторанах по всей Америке посетители заказывали больше десертов, когда их обслуживали официанты в теле.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На размер вашего заказа могут даже повлиять параметры официанта

В некоторых ресторанах Великобритании провели эксперимент и развесили плакаты, которые сообщали, что другие клиенты заведения ели овощи. Спрос на овощные блюда сразу вырос.

А вид рассыпанных конфетных оберток заставлял людей потянуться за дополнительной порцией сладкого.

Впрочем, существует очень мало исследований о том, как социум влияет на наше пищевое поведение. Возможно, социальные нормы, которые заставляют нас не есть больше других, облегчали распределение продуктов в обществе древних охотников-собирателей.

Или подражание поведению взрослых помогает детям развить привычку к безопасной и питательной пище, избегая потенциально опасных продуктов.

Профессор психобиологии Сюзанна Хиггс из Бирмингемского университета считает, что для детей очень важно наблюдать за тем, как едят взрослые, прежде всего, люди почтенного возраста, потому что, очевидно, их пищевые привычки правильные.

К сожалению, чипсы и сладости сегодня такие доступные, что сойти с пути здорового питания стало очень легко.

Люди склонны следовать примеру своего ближайшего окружения и они менее обеспокоены перееданием, если все вокруг едят много и набирают вес.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наедине вы, возможно, и сможете удержаться, а если вас будет соблазнять подруга?

Доцент по профилактической медицине Сара-Джин Салви изучает социальные аспекты питания и ожирения.

"Когда людям говорят, каким должен быть их вес согласно индексу массы тела (ИМТ), некоторые удивляются и считают эти критерии ложными", - рассказывает Салви.

Смещение социальных норм в сторону большего веса частично объясняет, почему так много людей доводят себя до ожирения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирением страдает более миллиарда людей в мире, в частности 340 млн детей.

К счастью, чтобы придерживаться здоровой диеты, нам совсем не обязательно избегать своих более упитанных друзей.

Достаточно лишь осознавать, что на наш выбор за столом сильно влияет социальное окружение. Зная это, мы сможем лучше контролировать ситуацию и делать заказы более осознанно.

Впрочем, если диетолог Питер Герман прав и желание угодить желудку - неотъемлемая часть застолья с друзьями, сдерживание своего аппетита будет противоестественным.

Контролировать такой порыв станет практически невозможно, если человек напротив вас за столом решит заказать чизкейк.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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