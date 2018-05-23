Что такое ноцебо, или как вредит злой врач

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Сочувственный и позитивный подход врача к больному может способствовать скорому излечению, но если доктор не склонен выбирать выражения, то это может ухудшить состояние пациента, подчеркивает корреспондент BBC Future.

Случалось ли в вашей жизни так, что вы побывали на приеме у врача и ушли от него с ощущением, что вам ничем не помогли?

Ведущий радиопрограммы Би-би-си Discovery Джефф Уотс разыграл сцену с гостем передачи, доктором Марком Портером, жалуясь на якобы возникшую у него боль в коленях. В течение всего разговора Портер едва заметно подавал отрицательные сигналы. Он сообщал "плохие новости"; говорил, что "колени поизносились" из-за остеоартрита; что лекарства "немного помогают", но при этом плохо влияют на желудок.

В дальнейшей беседе Уотс выяснил, что подобные намеки могут привести к обострению физических симптомов болезни. "Я представил ситуацию таким образом, что все ваши страхи по поводу коленей подтвердились: что они на последнем издыхании, что выхода у вас нет, - поясняет доктор Портер. - А когда я говорил о побочных эффектах, я их сильно преувеличивал".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Позитивный настрой врача способен творить настоящие чудеса

В ходе ряда экспериментов выяснилось, что одно лишь упоминание врача о побочных эффектах может повысить вероятность того, что пациенты действительно почувствуют головокружение, усталость, головные боли или расстройство желудка - даже если они принимают безвредные таблетки, а не настоящее лекарство.

Целебная сила слова

В медицине уже давно известен эффект плацебо - целительная сила веры в лучшее. Но противоположный эффект, получивший название "ноцебо", возможно, еще сильнее. "Вред причинить проще, чем пользу, - поясняет Уотс. - И это не может не вызывать беспокойства, потому что негативное влияние ноцебо можно наблюдать практически во всех отраслях медицины, да и не только в ней".

В крайних случаях ноцебо может даже быть смертельно опасным.

Но не стоит отчаиваться. Благодаря той же самой связи между разумом и телом умелое обхождение врача с пациентом способно творить настоящие чудеса. В ходе одного исследования выяснилось, что пациенты с депрессией, которым давал плацебо чуткий, сопереживающий врач, поправлялись быстрее, чем те, кто получал реальное действующее лекарство из рук довольно равнодушного психиатра.

Некоторые ученые даже считают, что врачи могут использовать эффект плацебо, чтобы снижать пациентам дозу лекарства - компенсируя это за счет силы убеждения. "Излечение - это подлинный феномен. Мы способны к самоизлечению во многих ситуациях, и активируется эта способность посредством общения с другими людьми", - считает Пол Дьепп из Эксетерской медицинской школы в Великобритании.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Врачам не надо слишком концентрировать внимание на побочных эффектах медикаментов

По словам Портера, работают даже самые простые способы: проявить заботу и сочувствие при постановке диагноза, принять во внимание страхи и сомнения пациента, какими бы нелепыми они ни казались. А при назначении курса медикаментозного лечения врачу следует подчеркнуть позитивные качества препарата, описав побочные эффекты так, чтобы они казались менее пугающими (и уж точно не нужно преувеличивать риски).

"На счету каждое слово и каждый взгляд, - отмечает Тед Капчук из Гарвардского университета, добавляя, что нельзя упускать ни одной возможности улучшить состояние больного. - Не думаю, что для врачей и медсестер это так уж сложно. Мне кажется, таким образом они получат возможность считать себя неотъемлемой частью курса лечения. Осознание важности подобного подхода сейчас только начинает распространяться в медицине".

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Future.

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