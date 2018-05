Почему врачи не воспринимают серьезно жалобы женщин на боль

Женщинам приходится дольше ждать в отделениях скорой помощи, и им чаще отказывают в эффективном обезболивающем, чем мужчинам. Действительно ли женщины и мужчины испытывают боль по-разному, выясняет обозреватель BBC Future, которая и сама пострадала от гендерных стереотипов врачей.

Копірайт зображення Unsplash

В 2009 году мой врач сказал мне, что я, как и большинство женщин, слишком прислушиваюсь к своему телу. Объяснив, что проблем со здоровьем у меня нет, он посоветовал расслабиться и не обращать внимания на неприятные симптомы.

Его вывод, кажется, не учитывал записи в моей медицинской книжке. Всего несколько недель назад я оказалась в отделении скорой помощи с болями в грудной клетке и пульсом 220 ударов в минуту.

Врачи скорой, однако, сказали, что это был приступ паники, дали мне "Занакс" (препарат из группы транквилизаторов) и отправили домой спать.

У меня были панические атаки и раньше, но я чувствовала, что на этот раз было что-то другое. Я пошла к своему врачу.

Он подсоединил меня на ночь к кардиомонитору, и аппарат зафиксировал очередной панический приступ. Я пошла домой, стараясь не обращать внимания на боль.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Мне сказали, что причина боли в сердце - тревога, и отправили домой"

Но приступы повторялись вновь и вновь. Сначала ежемесячно, затем еженедельно.

В течение следующих девяти лет на мои жалобы я слышала тот же ответ - паническая атака, женщины не испытывают боли в сердце так, как я это описывала, я просто ошибалась.

• Как не упустить сердечный приступ?

Мой опыт, однако, не был исключительным.

Автору книги "Спросите у меня о моей матке" (Ask Me About My Uterus) Эбби Норман пришлось пройти похожий путь, прежде чем ей поставили диагноз эндометриоз (болезненное состояние, когда клетки внутреннего слоя матки прорастают в другие органы).

Несколько врачей говорили ей, что у нее инфекция мочевыводящих путей, пока она не пришла на прием со своим парнем, который подтвердил, что у нее были сильные боли.

Норман пишет, что ей также ставили диагноз аппендицит. Один врач даже предположил, что причиной симптомов было сексуальное насилие в детстве, хотя Норман абсолютно отрицала это.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Врачи часто не придают значения жалобам женщин на боль

Как жизненные истории, так и научные исследования указывают на тревожную тенденцию: врачи часто не придают значения жалобам женщин на боль, и это отношение существует уже довольно давно.

Связано ли оно с гендерными предрассудками, недостатком исследований на эту тему или действительными различиями в том, как женщины и мужчины реагируют на болевой симптом?

Наверное мы знаем только то, что врачи по-разному относятся к жалобам на боль женщин и мужчин.

В отделениях скорой помощи жалобы женщин на боль часто воспринимают менее серьезно, чем мужчин

Одно исследование, например, показало, что в отделении скорой помощи женщинам, которые жаловались на острую боль, реже выписывали опиоидные (наиболее эффективные) обезболивающие препараты, чем мужчинам.

Даже после того, как они получали назначения, женщинам приходилось ждать дольше.

Другое исследование, проведенное в 2014 году в Швеции, показало, что врачи скорой обычно воспринимают жалобы женщин на боль менее серьезно, чем жалобы мужчин.

Иногда это имеет смертельный исход. В мае 2018 года во Франции 22-летняя женщина позвонила в скорую помощь и сказала, что у нее так сильно болит живот, что ей кажется, она "может умереть".

Оператор сказал ей, что "однажды она действительно умрет, как и все мы". Когда женщину через пять часов доставили в больницу, у нее был инсульт и она умерла от остановки многих органов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В отделениях травматологии и неотложной помощи женщинам приходится ждать гораздо дольше, чем мужчинам

"Тот факт, что в отделениях неотложной помощи к женщинам относятся иначе, чем к мужчинам, давно известен", - говорит Эстер Чэнь, врач-реаниматолог из поликлиники в Цукербурге в Сан-Франциско и соавтор исследования опиоидных обезболивающих препаратов.

В своем исследовании она затрагивает проблему острой боли в животе. Врачи неотложной помощи часто предполагают, что у женщин такая боль связана с гинекологией.

По мнению многих медиков, такое состояние, в отличие от острых хирургических болезней, не требует опиоидных обезболивающих.

Кроме того, женщинам чаще выписывают успокоительные средства, когда они обращаются в больницу с болью. А причиной неприятных симптомов у них чаще считают психические расстройства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вместо направления на анализы, женщинам чаще дают успокоительное или отправляют к психиатру

Кристин Уэсли, соучредитель и руководитель Chronic Pain Research Alliance, взволнована количеством неправильных диагнозов и странных советов.

"Женщины рассказывают возмутительные вещи, которые им говорили врачи. У вас проблемы в браке, или что бокал вина перед сексом поможет. И этот список можно продолжать", - говорит Уэсли.

"Трудно представить, что это говорят люди, которые давали клятву Гиппократа", - добавляет она.

Трудно представить, что это говорят люди, которые давали клятву Гиппократа

Такое отношение, очевидно, объясняется предположением, что женщины склонны чаще жаловаться на медицинские проблемы, чем мужчины.

Действительно, одно британское исследование установило, что мужчины обращались к врачу на треть реже, чем женщины.

Впрочем, по другим данным, с двумя самыми распространенными видами боли, в спине и голове, мужчины и женщины обращаются к врачу с одинаковой частотой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один из советов врача пациентке, которая жаловалась на боль: "Выпейте бокал вина перед сексом"

Многие исследования, проведенные с 1972 по 2003 год, показывают, что женщины хуже переносят боль, чем мужчины. Этому, наверное, частично способствуют культурные гендерные нормы.

Исследования также свидетельствуют, что женщины чаще обращаются к врачу с симптомами, похожими на тревогу, и имеют большую склонность к зависимости от опиоидов, отмечает Карен Сиберт, президент Союза анестезиологов Калифорнии.

Поэтому выглядит вполне целесообразной врачебная практика выписывать сначала успокоительное, прежде чем перейти к более серьезным обезболивающим средствам, объясняет Сиберт.

"В тревожном состоянии способность терпеть боль снижается", - добавляет она.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследования показали, что женщины имеют более низкий болевой порог, чем мужчины

Осложняет ситуацию и тот факт, что эстроген изменяет как восприятие боли, так и реакцию на обезболивающие средства, говорит Николь Войтович из Института исследований здоровья женщин.

Это означает, что "различия между тем, как чувствуют боль женщины и мужчины, действительно существуют", говорит специалист. И поэтому врачи должны применять индивидуальный подход к пациентам разного пола.

Есть ли разница?

Впрочем, чтобы точно выяснить эти разногласия - и их влияние на лечение - нужно больше исследований.

До 1990 года, когда Национальный институт здравоохранения США открыл отделение по исследованиям здоровья женщин, клинические испытания и диагнозы были сосредоточены преимущественно на мужчинах.

Руководили исследованиями также в основном мужчины. Похожая ситуация наблюдалась в Европе, в частности, Великобритании, и в Канаде.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мужчины и женщины испытывают боль по-разному

В результате - огромное количество медицинских данных, в том числе и результатов лабораторных исследований боли, касаются в основном мужчин.

"Когда истории болезни, в частности, описанные в учебниках случаи, написаны преимущественно мужчинами и о мужчинах, это становится мерилом, с которым сравнивают всех", - объясняет Эбби Норман.

Лишь в 2015 году Национальный институт здравоохранения США потребовал от медиков учитывать в ходе исследований пол человека как биологическую переменную.

Теперь каждый, кто подает заявку на грант в Институт, должен или проводить медицинское исследование на примере обоих полов, или убедительно обосновать, почему анализ будет касаться только одного пола.

Конечно, мы только через несколько лет сможем узнать, будет ли эта политика эффективной в действии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда все, что врачам известно о болезни, основывается на исследованиях мужского здоровья, симптомы мужчин становятся мерилом, с которым сравнивают ощущения женщин

Похожие правила ввела недавно и Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Канада и ЕС ввели их еще в начале 2000-х, но в виде рекомендаций, а не требований.

Впрочем, это все равно не позволяет избежать предубеждений относительно женской боли, часто присущих врачам и другим медработникам.

Канадским исследователям из Университета Макгилла даже удалось доказать, что пациенты обоего пола с более "женскими" чертами личности, рискуют не получить своевременную и адекватную медицинскую помощь.

Одна из соавторов исследования Луиз Пилот объясняет, почему мои проблемы с сердцем так долго не получали должного внимания врачей.

Болезни сердца менее распространены среди женщин, чем мужчин. У женского пола они начинаются позже.

Кроме того, когда женщины обращаются к кардиологу, они часто описывают симптомы, не связанные с болью в груди, объясняет исследовательница.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Болезни сердца менее распространены среди женщин, чем среди мужчин

Действительно, меня беспокоили симптомы, которые я испытывала из-за боли в груди и быстрого сердцебиения - головокружение и затрудненное дыхание. Теперь я понимаю, почему врач мог принять эти ощущения за обычный приступ тревоги.

В январе 2018 года я наконец-то нашла кардиолога, женщину, которая решила мою проблему. Я снова прошла кардиомониторинг, получила официальный диагноз - и в марте мне сделали операцию.

Возможно, я почти 10 лет ждала лечения, так как болезни сердца менее распространены у женщин. Возможно, потому что мои симптомы, действительно, выглядели как хрестоматийный пример тревоги.

Или, возможно, вопрос - в гендерных предубеждениях, которые утверждают, что женщины чаще жалуются на боль, но реже имеют физиологические причины для нее.

С другой стороны, даже если мой пол и был причиной неправильного диагноза, доказать это практически невозможно.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram