Насколько ваши уши старше вас?

Многие из нас в течение дня пользуются наушниками, чтобы отгородиться от внешнего шума по дороге на работу, да и на самой работе. Но как это сказывается на нашем слухе? В вопросе разбиралась корреспондент BBC Future.

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Процесс идет постепенно. Гитара в вашей любимой песне начинает звучать как-то тихо, и вы увеличиваете громкость. Диалоги по телевизору слышны неразборчиво. Вы с большим трудом понимаете, о чем говорят ваши друзья в переполненном шумном баре.

Потеря слуха - зачастую не единоразовое событие, а проблема, которая со временем становится все серьезнее. Некоторые специалисты считают, что преждевременную деградацию наших слуховых органов приближает современный образ жизни - к примеру, все более широкое применение наушников для прослушивания музыки и просмотра видео. Причем молодое поколение в наши дни страдает значительно больше, чем раньше.

Зачем вообще беспокоиться о слухе?

"Удивительно, насколько многие события и явления в нашей жизни могут сопровождаться громким шумом, причем так, что человек об этом не думает или вообще не осознает - до тех пор, пока не становится слишком поздно", - говорит клинический аудиолог Джил Грюнвальд из медицинского центра Университета Вандербильта в городе Нэшвилле в американском штате Теннесси. - Вокруг нас много развлекательного шума: персональные проигрыватели, концерты, бары, кинотеатры могут быть очень громкими. В повседневной жизни мы регулярно подвергаемся воздействию большого количества шума", объясняет он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие из нас проводят в наушниках значительную часть времени на протяжении дня

Джил Грюнвальд, читающая в Вандербильтовской школе музыки лекции об угрозе утраты слуха, поясняет, что чрезмерно длительное воздействие громких звуков является фактором риска для всех без исключения - и это вне зависимости от возраста может привести к потере слуха, вызванной шумом. Есть также основания полагать, что люди теперь приобретают это состояние в более молодом возрасте. Для Нэшвилла, города, который предоставляет множество возможностей прослушивания музыки, в том числе очень громкой, это очень актуально.

"Иногда воздействие шума в юные годы не проявляет себя, но, накладываясь на возраст, начинает оказывать эффект, - подчеркивает Грюнвальд. - Возможно, люди думают так: "Ну, подумаешь, потерял я немного слуха, причинил ему небольшой урон". Но проблемой это становится лишь позднее".

Какие шумы опасны для слуха?

В ходе исследования, проведенного в Лестерском университете в Британии, выяснилось, что многие наушники музыкальных проигрывателей способны создавать звуковое давление в 120 децибел. Это крайне опасно, поскольку шум, превышающий 110 децибел, "лишает нервные клетки миелиновой оболочки, что затрудняет передачу электрических сигналов от ушей к мозгу". Если вы причините своему слуху такой вред, то он будет постоянным и необратимым.

Копірайт зображення Unsplash Image caption После громкого концерта или шумного клуба острота слуха может не несколько дней снизиться

"Электрические инструменты выдают примерно 90 децибел, - говорит доктор Тодд Рикетс, профессор и директор Департамента исследований слуховых и речевых наук в медицинском центре Университета Вандербильта. - Бензопила, водный мотоцикл - около 100 децибел. В очень громком ночном клубе или на громком концерте может быть 105 децибел. Очень мощная аудиосистема в автомобиле может достигать 120 децибел или даже больше. Если вы находитесь в метре от огнестрельного оружия - это 140 децибел, примерно на этом уровне или даже чуть ниже находится болевой порог".

Многие люди переживали временное смещение слухового порога, когда после громкого концерта или клуба острота слуха на несколько дней падает, но потом возвращается. Происходит это в результате химического процесса, при помощи которого слуховые органы себя защищают - звуки теряют четкость, потому что крохотные волоски во внутреннем ухе переутомляются.

Чтобы восстановиться, постарайтесь находиться в тихом месте до тех пор, пока не вернется слух, и в будущем пытайтесь избегать такого смещения порога.

Как определить, что я теряю слух?

Если вы в молодом возрасте слишком часто подвергались воздействию громкого шума, в более зрелые годы обычно происходит заметное ухудшение слуха - хотя оно может случиться и раньше. Рикетс называет это отложенным эффектом.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Потеря слуха происходит постепенно, и ее обычно трудно заметить

В 2013 году канал AsapScience разместил на YouTube видеоролик под названием "Какой возраст у ваших ушей?" Ответ может вам не понравиться. Возможно, ваши уши лет на 20 старше, чем вы.

Если вас беспокоит состояние вашего слуха, вы можете воспользоваться бесплатными приложениями для самостоятельного тестирования его остроты - это может быть предварительным этапом перед визитом к аудиологу.

Для iPhone

UHear - одно из наиболее популярных приложений. С его помощью можно проверить чувствительность слуха и узнать, насколько хорошо вы разбираете речь среди гама. В приложении есть и опросник.

Mimi Test был выпущен в апреле этого года, имеет приятный интерфейс и предлагает пользоваться стандартными наушниками Apple, что позволяет получать более точные и единообразные результаты. По окончании теста Mimi высчитывает ваш слуховой возраст.

Для Android

Hearing Test выглядит как аудиометрический тест с помощью чистых тонов, используемый специалистами для определения пороговых значений слуха у пациентов. Результаты можно распечатать, а платная версия Pro позволяет также отправить их по электронной почте.

Чем помогают новые технологии?

Для тех, кто перенес некритическую потерю слуха, разработано устройство Soundhawk. оно позволяет выделять определенные голоса в многолюдных местах (к примеру, в барах и ресторанах) при помощи двух наушников и небольших микрофонов-петличек. Эта технология была разработана бывшим хирургом-отоларингологом Родни Перкинсом. Устройство работает через протокол Bluetooth, а уровень его громкости можно регулировать посредством приложения Soundhawk.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Приучите себя слушать музыку на меньшей громкости

Как остановить процесс ухудшения слуха?

Чтобы в молодом возрасте избежать укладывающейся в статистику потери слуха, вызванной шумом, убавьте громкость ваших наушников. Зайдите в настройки проигрывателя и установите ограничитель максимальной громкости примерно на 70% - таким образом, у вас не будет соблазна слушать музыку на небезопасных децибелах.

Если вы собираетесь на концерт или на музыкальный фестиваль, не стесняйтесь захватить с собой затычки для ушей - ведь толпа в любой момент может вытолкнуть вас поближе к колонкам.

Купите для прослушивания музыки шумоизолирующие наушники, покрывающие уши, а не вставляющиеся в ушной канал. Это, пожалуй, самый простой способ добиться того, чтобы ваши любимые песни продолжали вас радовать как можно дольше.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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