Идеальный шторм: как меняется характер человека в подростковом возрасте

Как влияют на характер подростка огромные изменения, которые происходят в его теле и сознании? И как помочь нашим детям развить положительные черты личности?

Копірайт зображення David Motosa

Эмоциональная неустойчивость и стресс, который приходится довольно часто переживать в период пубертата, влияют на мозг и формируют личность подростков.

Мои четырехлетние двойняшки во многом похожи: оба очень компанейские и задиристые. Хотя различия характера уже начинают проявляться. Сын, к примеру, довольно неплохо понимает что такое время и интересуется будущим, дочь много играет сама с собой.

Как исследователь, изучающий психологию личности, и как их отец, я с восторгом наблюдаю за развитием их черт характера.

Конечно, они еще очень маленькие, и хотя наша личность начинает формироваться в раннем детстве, много изменений произойдет позже, прежде всего, в подростковый период.

Это время крупнейших и самых быстрых изменений в нашем организме. Именно поэтому когнитивный нейрофизиолог и эксперт по подростковой физиологии Сара-Джейн Блейкмор называет изменения, которые претерпевает организм подростка, "идеальным штормом".

Внезапным и драматическим изменениям в то же время подвергается гормональная система и нейронная, меняется социальная жизнь и уровень ответственности. К этому списку можно добавить и кардинальные изменения личности.

В детстве наша личность и характер постепенно становятся более стабильными, мы усваиваем более или менее последовательный образ мышления, поведения и чувств.

Устойчивость личности снова начинает развиваться в подростковом возрасте и продолжается до полного взросления.

Копірайт зображення David Motosa Image caption 12-15-летние мальчики менее добросовестны, но это временные изменения

Но в переходном возрасте психология ребёнка меняется стремительно, как в калейдоскопе. Большое значение имеет то, на чем этот круговорот остановится.

Как свидетельствуют долгосрочные исследования, черты характера, приобретенные в юношестве, во многом определяют нашу дальнейшую жизнь - от успехов в учебе до риска остаться без работы.

Хотя исследования в этой области находятся на начальной стадии, выводы ученых - очень важны. Если мы будем понимать, как формируется личность подростков, мы сможем помочь им выбрать более здоровый и успешный жизненный путь.

Характер меняется не только в подростковом возрасте. Вообще в течение всей жизни человека положительные качества характера человека постепенно увеличиваются. Мы меньше волнуемся, приобретаем более высокий уровень самоконтроля, становимся менее консервативными и более доброжелательными.

Психологи называют это "принципом зрелости". Закомплексованному и тревожному юноше будет приятно узнать, что с возрастом резкие черты его личности приобретут мягкость.

Копірайт зображення David Motosa Image caption В детстве характер человека становятся более устойчивыми, но в подростковом возрасте эта стабильность нарушается

Впрочем, на ранней стадии переходного возраста юношам приходится пережить то, что исследователи называют "разрушением".

Нидерландские ученые в течение шести-семи лет проводили тесты на личность у тысяч подростков в возрасте от 12 лет. Они заметили, что в раннем подростковом возрасте у мальчиков временно снижаются аккуратность и самодисциплина.

А у девочек временно возрастает невротичность, то есть они становятся более эмоционально нестабильными. Эти выводы вполне согласуются с распространенными стереотипами об ужасном беспорядке в комнате мальчика-подростка или перепадах настроения у девочек.

К счастью, эта регрессия непродолжительна, и уже к концу пубертатного периода положительные черты характера подростка возвращаются.

Как родители, так и их дети-подростки признают, что их личность претерпевает коренные изменения. Но какие именно, зависит от того, кто их оценивает.

Если многие подростки в ходе исследования называют себя экстравертами, то их родители придерживаются кардинально противоположной точки зрения, считая своих детей абсолютными интровертами.

"И подавляющее большинство родителей считает, что их дети стали менее приятными в общении", - приходят к выводу исследователи. С другой стороны, взрослые не считают, что добросовестность их детей снизилась так резко, как полагают сами подростки.

Копірайт зображення David Motosa Image caption Положительные черты личности временно ослабляются в подростковом возрасте

Это расхождение, однако, не должны удивлять, ведь отношения между родителями и детьми также претерпевают большие изменения. Подростки стремятся к большей самостоятельности и приватности без участия взрослых.

Кроме того, во время тестов взрослые и дети, как правило, по-разному оценивают изменения. Родители сравнивают своих детей с взрослыми, а подростки оценивают себя, сравнивая со сверстниками.

Впрочем, общее представление о подростковом возрасте как годах "разрушения" положительных черт личности в целом является достаточно точным.

Хотя понятно, что исследования не учитывают индивидуальные различия. На самом деле, психологи только начинают осознавать сложное сочетание наследственных и внешних факторов, влияющих на становление каждой отдельной личности.

В течение нескольких последних десятилетий Сара-Джайн Блейкмор и другие исследователи доказали, что в мозге подростка происходят важные физиологические изменения.

Копірайт зображення David Motosa Image caption Личность человека начинает формироваться еще в раннем детстве

МРТ-сканирование мозга детей пубертатного возраста показало, что подростки, которые набрали высокие баллы по показателю добросовестность, имели меньшую плотность нейронов коры головного мозга, что является признаком большей зрелости мозга. Подобным образом эмоциональная стабильность напрямую связана с уровнем зрелости коры головного мозга.

Это позволило ученым сделать вывод, что индивидуальные особенности характера могут частично быть связаны с созреванием коры головного мозга у подростков.

Другими словами, изменение объема серого вещества в пубертатный период влияет на наше поведение и самочувствие.

Конечно, на изменения личности в подростковом возрасте влияют и внешние факторы, например, стресс или трагические события. К примеру, пережитый ребенком развод родителей или ДТП повышали уровень невротичности как у подростков, так и у взрослых.

Интересно, что проблемы, виной которых был сам подросток, например отчисление из школы за плохую успеваемость или поведение, влияли на его личность еще больше.

Копірайт зображення David Motosa Image caption Переходный возраст связан со многими стрессами, проблемы, которые приходится пережить подростку, воздействуют на определенные изменения в его личности

В таких ситуациях невротичность увеличивается, добросовестность и доброжелательность снижаются. По мнению исследователей, проблемы, которые возникают в результате действий самого подростка, переживаются им труднее, и следовательно, вредят развитию его личности.

Это означает, что адекватная эмоциональная помощь ребенку, который переживает стрессовую ситуацию, может предотвратить негативные изменения его личности.

Впрочем, на личность подростка влияют не только негативные внешние факторы. Выводы некоторых исследований показывают, что возможность самостоятельно принимать решения, чувство контроля над своей жизнью и понимание, чего от него ожидают, способствуют вере подростка в свои силы, а также развитию положительных черт, например, эмоциональной стабильности и добросовестности.

Другое исследование показало также, что существует устойчивая связь между верой в свои силы в школе и положительным развитием личности.

Важность этих исследований трудно переоценить. Ведь благоприятная среда, созданная взрослыми, помогает подросткам развить положительные черты своей личности, что в результате оказывает огромное влияние на их дальнейшую жизнь.

Наблюдение за 4 тысячами учеников британских школ показало, что риск стать безработным во взрослой жизни был вдвое выше у подростков с низким уровнем добросовестности.

Мы прилагаем много усилий, чтобы наши дети получили достаточно знаний и успешно сдали экзамены, хотя, очевидно, мы должны уделять не меньше внимания воспитанию их личности.

А поскольку я отец двух замечательных двойняшек, эта область исследований является предметом моего пристального внимания.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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