Откуда берется морская болезнь и как от нее избавиться

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Несомненно, морская болезнь - это очень неприятное явление. Обозреватель BBC Future выясняет, почему наш организм так болезненно реагирует на монотонные покачивания и что можно с этим поделать.

Пиратский корабль выглядел, совсем как в приключенческих фильмах: на его носу красовалась жутковатая фигура в виде головы горгоны Медузы, на мачте развевался Веселый Роджер, а на борту нас приветствовал двойник Джека Воробья с заплетенной в косички бородой.

Мы отправились посмотреть на дельфинов у побережья Тенерифе, и мой трехлетний малыш был в полном восторге от этого путешествия, в то время как я… пыталась удержать в себе свой завтрак.

Морская болезнь - один из худших врагов отдыхающих. Согласно недавнему исследованию, пассажиры круизных лайнеров называют морскую болезнь главным неудобством из тех, что им пришлось испытать во время отпуска.

К тому же, ее трудно избежать. Как сказал британский комик Спайк Миллиган, "единственный способ не страдать от морской болезни - это сидеть под деревом".

Однако в летнюю жару многие мечтают о путешествиях по воде - неспешных круизах, поездках на катере с острова на остров или прогулках на лодках, приводимых в движение только ветром.

Некоторые пытаются бороться с этими ужасными ощущениями, как это сделала я, другие же просто предпочитают иметь твердую почву под ногами.

Копірайт зображення Peter Hansen / Unsplash Image caption Пассажиры больших круизных лайнеров, как правило, не страдают от морской болезни

Морская болезнь - это одна из форм укачивания. Автомобильная, морская и воздушная болезнь обусловлены физическими стимулами, а тренажерная болезнь и киберболезнь - зрительными стимулами, однако для всех этих видов укачивания характерен общий механизм возникновения.

Нас укачивает, когда внутреннее ухо (или лабиринт) и центральная нервная система не могут распознать, где находится вертикальная плоскость.

Или, другими словами, когда чувство баланса и равновесия, за которое отвечает внутреннее ухо, нарушается из-за движения - например, из-за волнения на море.

Тем не менее, главное отличие морской болезни заключается в том, что во многих случаях она длится довольно долго.

"Даже худшие путешествия на автобусе, автомобиле или самолете не длятся несколько дней. Да, самолет может трясти, но недолго", - говорит Ричард Давуд, специалист в области медицины путешествий из лондонской клиники Fleet Street Clinic.

Во время поездки в автомобиле можно остановиться и выйти. В открытом море об этом приходится только мечтать. Вам кажется, что вы в ловушке, и это ощущение повышает вероятность возникновения морской болезни.

От морской болезни страдали даже знаменитые мореплаватели, включая адмирала Нельсона, Чарльза Дарвина и Христофора Колумба.

Когда английские корабли королевы Елизаветы I столкнулись с Непобедимой армадой, у испанского адмирала герцога Медина-Сидония началась морская болезнь. Считается, что это был один из факторов, приведших к победе Англии.

Во времена Римской империи поэт Гораций писал о том, что перед морской болезнью все равны: и бедные, и богатые.

Бет Леонард, опытная морская путешественница, говорит, что сегодня укачивание в той или иной степени испытывают многие моряки. Обычно это происходит в течение первых двух-трех дней каждого плавания.

Большинство привыкает к нему за три дня независимо от того, какие попытки справиться с ним предпринимаются.

Леонард опросила 38 любителей морских путешествий и выяснила, что три четверти из них страдают от тошноты при каждом выходе в море.

Еще один опрос журнала Yachting World с участием 223 человек показал, что 62% испытывали симптомы морской болезни.

К таковым относится не только сильное чувство тошноты. Как правило, все начинается с более легких симптомов, таких как зевание или повышенное слюноотделение, а затем состояние начинает ухудшаться.

У человека проступает холодный пот, кружится и болит голова, он чувствует утомление, а заканчивается все это тошнотой и, возможно, рвотой.

В первые дни на море многие также жалуются на проблемы с концентрацией.

33% опрошенных Бет Леонард жаловались на сонливость, четверть - на вялость, подавляющее большинство (79%) - на тошноту, а половина - на рвоту.

У 86% из тех, кто проигнорировал первые признаки морской болезни, состояние ухудшилось, что привело к серьезным приступам рвоты.

Копірайт зображення Jeremy Bishop / Unsplash Image caption Покачивание судна нарушает чувство равновесия, и мы чувствуем тошноту

Однако у опытных мореплавателей часто есть собственные уловки, помогающие им быстро справиться с морской болезнью. Себастьян Смит - один из них.

Он часто выходит в море со своей женой Адель и двумя маленькими дочерьми и написал несколько книг о том, как бороться с укачиванием.

"Я никогда не понимал, почему у всех настолько разные ощущения от пребывания на палубе судна, - говорит он. - Очевидно, что морская болезнь никак не зависит от возраста или силы человека".

"Она также может наступить внезапно. Человек может быть в хорошем настроении, чувствовать себя расслабленным, а потом его лицо вдруг меняется. Через десять минут он уже лежит в позе эмбриона".

Смит говорит, что вначале тоже сильно страдал, но как только начал плавать на дальние расстояния, морская болезнь прошла сама собой и больше не возвращалась.

"По собственному опыту могу сказать, что здесь есть и психологический аспект, - говорит он. - Сейчас я знаю, что даже если у меня и появятся первые симптомы, я смогу с ними справиться. Это опыт, и он имеет большое значение".

Его жена Адель все еще страдает от морской болезни во время долгих поездок, обычно в течение одного-двух первых дней. Когда их дети были совсем маленькими, их и вовсе не укачивало.

"И, что интересно, все было в порядке и у Адель, хотя, казалось бы, все должно быть наоборот, ведь ей приходилось менять подгузники в крошечной душной каюте во время качки".

Когда дети немного подросли, они начали страдать от морской болезни. Тем не менее, сейчас они с ней справляются, причем всегда.

"Их может тошнить три дня, однако потом все внезапно прекращается, и они снова чувствуют себя прекрасно, словно опытные морские волки".

Смит говорит, что для кого-то лучшим способом борьбы с морской болезнью может стать сон. Как правило, в каюте качка ощущается меньше всего, поэтому даже если вам лучше на свежем воздухе, не бойтесь пойти в каюту и вздремнуть.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Воздержание от жирной пищи может помочь справиться с укачиванием

Однако это помогает не всем, и многим приходится принимать лекарства, такие как "Стугерон" или "Драмамин". Впрочем, Смит предупреждает, что любые лекарства вначале стоит попробовать на суше, так как некоторые из них обладают сильным седативным действием.

Давуд говорит, что для длительного действия - до трех дней - прежде всего стоит попробовать пластырь "Скоподерм" (хотя у пластырей есть побочные эффекты, и это обязательно должно быть назначение врача).

"Подробно обсудите проблему со своим врачом. От сильных приступов рвоты есть еще один эффективный препарат, отпускаемый по рецепту ("Ондансетрон"). Его не нужно проглатывать, достаточно просто положить под язык".

Время приема лекарства также имеет значение. Один моряк по имени Эндрю Бартон, опрошенный Леонард, организовал программу под названием Adventure Sailing ("Плавание с приключениями"), в рамках которой несколько парусных судов регулярно курсировали между Бермудскими островами и Карибским морем.

Как-то раз, когда его флот насчитывал девять судов с 54 членами экипажа, все они на три дня застряли в Ньюпорте из-за плохой погоды. Каждый вечер Бартон просил их принять лекарство от морской болезни, думая, что они выйдут из порта на следующий день.

Когда же они все-таки отправились в плавание, на море был сильный ветер и большие волны, но морская болезнь началась только у одного человека - у того, кто не следовал совету Смита.

Опытные моряки советуют принимать лекарства от укачивания не за несколько часов до путешествия, а намного ранее, хотя бы накануне вечером.

Еще одна рекомендация - не подниматься на палубу корабля с похмелья. Смит советует воздержаться от принятия алкоголя хотя бы пару дней до поездки.

Если вы вдруг почувствуете себя странно, пожуйте что-нибудь, даже если вам не хочется. Прекрасно подойдут сухие крекеры, свежие фрукты и сырые овощи. Кто-то советует имбирное печенье и имбирный чай.

"И почему-то апельсины", - добавляет Смит.

Кроме того, за три дня до поездки следует избегать еды, которая когда-либо вызывала у вас расстройство пищеварения, особенно острой и жирной пищи, а также продуктов с высоким содержанием кофеина, соли и сахара.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На катамаране укачивает в три раза меньше, чем на однокорпусном судне

Если вы чувствуете приступ тошноты, находясь на высокоскоростном парусном судне, не стоит наклоняться над бортом, так как вы рискуете упасть в воду. Возьмите ведро или биоразлагаемый пакет (такими часто пользуются владельцы собак).

Так как рвота приводит к обезвоживанию, пейте больше жидкости, чтобы восполнить потерю влаги организмом.

Один из опрошенных Леонард моряков порекомендовал как можно лучше подготовиться к путешествию: например, взять с собой запас легкоусвояемой пищи на первые пять дней.

Морскую болезнь могут усугублять сильные запахи (например, дизельного топлива), перегрев или переохлаждение организма, а также усталость глаз от чтения или работы на компьютере.

Прослушивание музыки или аудиокниг не приводит к подобным проблемам.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений, можно смотреть на горизонт.

Находясь на палубе, постарайтесь сохранять равновесие, ни за что не держась. Йелте Бос из Свободного университета Амстердама говорит, что это помогает центральной нервной системе быстро адаптироваться к новым условиям.

При появлении первых симптомов он рекомендует выпить газированной колы.

Если вы планируете провести главный отпуск в своей жизни на большом круизном лайнере, скорее всего, у вас все будет в порядке даже без имбирных напитков.

Пассажиры этих крупных устойчивых судов редко жалуются на укачивание, ведь движение на них почти не ощущается.

Как ни странно, но ваше самочувствие также может зависеть от формы судна.

Недавно при финансовой поддержке ЕС был реализован проект под названием "Компас" ("Рациональный подход для снижения симптомов морской болезни и повышения комфорта и безопасности пассажиров при морских перевозках").

Его целью было изучение различных видов кораблей и того, как три важнейших вида ускорения (продольное, поперечное и вертикальное) влияют на укачивание.

В рамках проекта удалось выяснить, что морскую болезнь вызывают и горизонтальное, и вертикальное ускорение. Это означает, что на пассажирском судне с конфигурацией катамарана укачивает в три раза меньше, чем на однокорпусном судне.

Именно из-за ускорения мы чувствуем движение, и нам становится плохо. Волнение на море заставляет корабль двигаться вверх-вниз и постоянно менять скорость движения.

По словам Боса, возникающее из-за этого вертикальное ускорение является основным фактором проявления морской болезни.

"Кроме того, если вы находитесь выше центра вращения корабля, вы будете двигаться и в поперечном, и в продольном направлении, что приведет к горизонтальному ускорению и, как следствие, к морской болезни", - добавляет он.

Еще одним фактором, влияющим на укачивание, может быть устойчивость корабля.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для тех, кто страдает от морской болезни, плавание на небольшой лодке недалеко от берега может стать беспроигрышным вариантом

Маневры судна можно рассчитать, основываясь на его конструкции. С учетом погодных условий это дает возможность предсказать, насколько сильно пассажиров будет укачивать на борту - причем даже до того, как корабль будет построен.

По словам Боса, катамараны в целом кренятся меньше, чем однокорпусные суда - просто потому, что их корпус шире.

Тем не менее, катамараны, как правило, короче однокорпусных судов. Это означает, что они больше вращаются по вертикальной оси.

"Так как последний эффект обычно проявляется меньше, чем первый, на катамаранах пассажиры реже страдают от морской болезни по сравнению с однокорпусными судами", - говорит он.

Бос считает, что если большие круизные корабли вам не по душе и вы предпочитаете плавать на весельных или парусных лодках по внутренним водным путям, скорее всего, у вас все будет в порядке.

"Люди, как правило, наиболее чувствительны к циклическим движениям, повторяющимся примерно каждые шесть секунд. При плавании по внутренним водным путям на небольшой лодке период покачиваний меньше, и он не оказывает на нас сильного влияния".

В общем, чем ближе вы к деревьям, под которыми советовал сидеть Спайк Миллиган, тем меньше вероятность того, что вас укачает.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.