Почему женщины начинают пить и как это на них влияет

У женщин быстрее, чем у мужчин, развивается алкогольная зависимость, и спиртное наносит больший вред их организму. Как случилось так, что медикам эта проблема долгое время была неизвестна?

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Это следующая статья из серии The Health Gap ("Гендерное неравенство в медицине"), посвященная неравенству женщин и мужчин в вопросах здоровья и медицины.

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Образ заядлого выпивохи в западном обществе всегда был типично мужским.

Вспомните, например, Дона Дрейпера из культового сериала "Безумцы", который пьет, не просыхая. Днем он опустошает офисные запасы бурбона и бренди, а каждый вечер поглощает литры аперитива в барах в основном в мужской компании.

С тех пор (сериал изображает 1960-е годы) ситуация заметно изменилась. Как отмечают эпидемиологи, изменение гендерных ролей в обществе и женская реклама алкоголя постепенно смещают дисбаланс в потреблении спиртного.

В целом, хронических алкоголиков и до сих пор вдвое больше среди мужчин, чем среди женщин. Но в отношении молодежи - это уже не так. Женщины, родившиеся в 1991-2000 годах, потребляют алкоголь наравне с мужчинами, и учитывая темпы потребления спиртного, впоследствии могут превзойти их.

Организм женщины также очень сильно страдает от последствий алкоголя. По данным Национального института здравоохранения США, смертность от цирроза печени среди женщин в возрасте 45-64 лет выросла до 57% по сравнению с 21% среди мужчин.

А у женщин в возрасте 25-44 лет этот показатель вырос на 18%, хотя у их сверстников-мужчин он снизился на 10%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины иначе реагируют на алкоголь, чем мужчины, из-за уровня жира, фермента алкогольдегидразы и воды в их организме

Число женщин, которые попадают в отделение скорой помощи с алкогольной передозировкой, также быстро растет. И рискованное употребление спиртного среди женщин также распространяется молниеносными темпами.

Но проблема заключается не только в том, что женщины пьют больше. Исследователи обнаружили, что алкоголь иначе влияет на женский организм по сравнению с мужским, и дело не только в различиях телосложения.

Жиры в теле сохраняют алкоголь, а вода помогает вывести его. Итак, благодаря естественно высокому уровню жира и меньшему содержанию воды, чем у мужчин, организм женщины претерпевает гораздо большее влияние алкоголя.

"Это объясняет, почему пагубные последствия алкоголизма наблюдаются у женщин гораздо чаще, чем у мужчин", - отмечает Дон Шугарман, профессор психологии в Гарвардской медицинской школе и психолог в области наркозависимости в больнице Маклин в Бельмонте, штат Массачусетс.

Чрезмерное потребление алкоголя у женщин также быстрее, чем у мужчин, приводит к зависимости и другим медицинским проблемам.

Исследователи называют это "эффектом телескопа": женщины, которые имеют проблемы с алкоголем, как правило, начали пить в более позднем возрасте, чем мужчины, но зависимость у них развилась гораздо быстрее.

У женщин также быстрее развиваются заболевания печени, сердца и нервной системы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У женщин, злоупотребляющих алкоголем, быстрее, чем у мужчин, развиваются заболевания печени, сердца и нервной системы

Впрочем, различия влияния алкоголя на организм женщин и мужчин обнаружили лишь в последние десятилетия. Первое сравнительное исследование фермента алкогольдегидразы у обоих полов было опубликовано лишь в 1990 году.

Фактически, почти все клинические исследования воздействия алкоголя на организм до 1990-х годов проводились исключительно с участием мужчин.

Частично это объясняется тем, что для чистоты эксперимента ученые пытаются устранить как можно больше переменных, которые могут повлиять на результат.

А поскольку алкоголизм считали преимущественно мужской проблемой, никто не задумывался о важности изучения его влияния на женщин.

Ситуация изменилась, когда Национальный институт здравоохранения США решил включать в клинические исследования женщин и представителей меньшинств.

Так, женские пробелы в медицине начали восполняться.

"Вопрос различий мужского и женского организма даже не стоял", - говорит Шэрон Уилснак, профессор психиатрии и поведенческой психологии в Школе медицины Университета Северной Дакоты.

"На том уровне исследований ученые просто считали, что результаты наблюдений за мужчинами можно распространять и на женщин".

Копірайт зображення Getty Images Image caption До 1990-х годов исследования влияния алкоголя на организм проводились исключительно с участием мужчин

Когда Уилснак в начале 1970-х годов писала в Гарвардском университете диссертацию на тему влияния алкоголя на женский организм, в ее обзоре литературы было только семь исследований.

Тогда вместе со своим мужем, социологом, Уилснак возглавила первое многолетнее национальное исследование этого вопроса.

Среди многочисленных выводов ученых был, например, такой факт: женщины, злоупотребляющие алкоголем, как правило, становились жертвами сексуального насилия в детстве.

Это гендерное различие в причинах алкоголизма, впоследствии стало ключевым в процессе лечения алкогольной зависимости у женщин.

С тех пор исследования влияния алкоголя на организм женщин и мужчин обнаружили немало других различий.

К 2000-х годам МРТ-снимки мозга алкоголиков показывали, что мозг женщин более чувствителен к алкоголю, чем мужчин.

Однако Марлен Оскар-Берман, профессор анатомии и нейропсихологии из Медицинской школы Бостонского университета, обнаружила нечто неожиданное.

Изучая мозг хронических алкоголиков-мужчин, исследовательница заметила, что центр вознаграждения у них был меньше, чем у мужчин, не злоупотребляли алкоголем. Центр вознаграждения связан с мотивацией и является важным для принятия решений и даже базового выживания.

Но к удивлению ученых у зависимых от алкоголя женщин центр вознаграждения был не только не поврежденным, но и большим по размеру, чем у женщин, которые не злоупотребляли алкоголем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины выпивают по другим причинам, чем мужчины

"Это было ошеломляющей новостью, - объясняет Оскар-Берман. - Значит, наши выводы противоречат общей идее о том, что мозг женщин более уязвим к алкоголю, чем мужской".

Впрочем, ученым еще только предстоит выяснить причины этого различия.

Все эти выводы свидетельствуют о важности гендерно обусловленных исследований алкоголизма и наркомании, отмечает Шугарман.

Она также приводит пример недавнего исследования, которое показало, что лечение алкогольной зависимости у женщин более эффективно, когда происходит в исключительно женских группах.

Эффект был также лучшим, когда женщинам объясняли, чем женский алкоголизм отличается от мужского, а также, что женщины пьют по другим причинам, чем мужчины.

Исследования последнего вопроса, кстати, показало, что пьянство у женщин, как правило, связано с эмоциональными страданиями, тогда как у мужчин его преимущественно вызывает социальное давление.

"Некоторые женщины проходили лечение от алкоголизма уже пять, шесть или десять раз, но отмечали, что впервые слышат о таких различиях", - рассказывает Шугарман.

"Они не знали, что женский организм более склонен к алкоголизму или что спиртное иначе влияет на женщин, чем на мужчин", - добавляет ученый.

Различные причины злоупотребления алкоголем, большая физиологическая уязвимость и прежде всего связь с пережитыми психологическими травмами свидетельствуют о важности отдельной стратегии лечении алкоголизма у женщин.

Например, женщины, пережившие сексуальное насилие, могут не чувствовать себя спокойно в стандартной терапевтической группе, которая обычно на 70% состоит из мужчин.

Полезным для них оказывается знакомство с другими женщинами, которые пережили подобные ситуации, и осознание, что они не одиноки в своей проблеме.

Но самое важное, как отмечают медики, это понимание, что проблема алкоголизма у женщин и мужчин требует отдельного внимательного изучения.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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