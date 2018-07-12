Можно ли поседеть за одну ночь?

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Существует мнение, что от пережитого стресса человек может поседеть буквально за ночь. Говорят, это произошло, например, с Марией Антуанеттой перед казнью.

Корреспондент BBC Future по вопросам здоровья решила исследовать научную сторону этого вопроса, а заодно и выяснить, почему вообще наши волосы становятся седыми.

В 1982 году капитан самолета Эрик Муди спокойно начал перелет из Куала-Лумпура в Перт. Небо было безоблачным, а экипаж - в приподнятом настроении после дополнительной порции малайзийского сатая (шашлыка).

Впрочем, как только они пролетели Яву, у самолета отказал двигатель. А вслед за ним второй и третий. В считанные минуты самолет остался без рабочих двигателей.

Муди включил микрофон и невозмутимым голосом сообщил: "Добрый вечер, дамы и господа, говорит ваш капитан. У нас небольшая проблема. Все четыре двигателя остановились. Мы изо всех чертовых сил стараемся их починить. Надеюсь, я вас не слишком напугал".

Не теряя самообладания, Эрик Муди совершил аварийную посадку в аэропорту Джакарты. Позже выяснилось, что двигатели забились пеплом из вулкана, над которым они пролетали.

Прошло полгода после аварии, и Муди вдруг заметил, что у него поседела прядь волос надо лбом. В течение года вся его шевелюра также стала белой.

Капитан Муди - не единственный, с кем произошло такое преобразование. Истории известны и другие случаи, когда волосы седели даже за более короткое время.

Говорят, что волосы 37-летней французской королевы Марии Антуанетты поседели за ночь перед казнью. То же произошло и с английским философом сэром Томасом Мором, позже канонизированным, за день до казни в Лондонском Тауэре в 1535 году.

Эти истории, конечно, потрясающие, но возможны ли они с точки зрения науки? Могут ли волосы поседеть за ночь? И существует ли физиологический механизм, который объяснял бы, как под действием чрезвычайного стресса волосы буквально мгновенно меняют цвет?

Откуда у волос цвет

Впрочем, сначала нужно разобраться, что придает нашим волосам определенный цвет. Отвечают за это два меланиновых пигмента: эвмеланин, который определяет, насколько темным будет волос, и феомеланин, который придает волосам красноватый или желтоватый оттенок.

С возрастом клетки в волосяных фолликулах прекращают производить эти пигменты, и волосы теряют цвет. Эффект серебристых волос возникает от смеси поседевших и еще пигментированных волос, прежде всего темных оттенков.

Этот процесс, однако, до сих пор не очень понятен. Одно исследование показало, что волосы седеют под воздействием того же вещества, которым их искусственно осветляют в салонах.

Опыты на мышах показали, что меланиновые клетки производят пероксид водорода, который, как правило, расщепляется ферментом каталазой. Но с возрастом наш организм производит все меньше этого фермента, и накопление пероксида водорода блокирует производство меланина.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Цвет нашим волосам придают два меланиновых пигмента: эвмеланин и феомеланин, которые определяют насыщенность цвета и его оттенок

Внезапное поседение волос в медицине называется canities subita. Лучше всего этот феномен, пожалуй, объясняется не тем, что волосы меняют цвет, а тем, что пигментированные волоски выпадают, а седые остаются.

Так называемая очаговая алопеция (alopecia ariata), приводит ко внезапному облысению небольшого участка головы.

Причиной такого выпадения считают аутоиммунное нарушение, когда иммунитет вдруг мобилизуется против органов или тканей собственного организма. Обострить это состояние может стресс.

Но почему-то в некоторых случаях седые волосы остаются невредимыми, благодаря чему и создается впечатление, будто все волосы на голове изменили цвет.

Возможно, иммунная система ударяет только по волосам с пигментом, не влияя на волосяные фолликулы, которые его больше не производят.

Непростой вопрос

Это может объяснить такие случаи, как история с капитаном Муди, чьи волосы полностью поседели за год. А вот случаи поседения за ночь, как у Марии Антуанетты, объяснить сложнее.

Впрочем, возможно, тут дело совсем в другом. До своей казни она в течение года сидела в тюрьме, и, очевидно, не имела возможности красить волосы.

То есть к тому моменту, когда бывшая королева взошла на гильотину с коротко подстриженными волосами, седые корни могли достаточно отрасти.

Это, однако, не объясняет случаев с молодыми людьми, ведь седых волос у них еще мало, и если бы все темные волосы выпали, на их голове бы просто ничего не осталось.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые до сих пор до конца не знают, что именно вызывает поседение волос

Не вписывается в это правило и недавняя история 54-летней жительницы Швейцарии, у которой была очаговая алопеция.

Женщине прописали стероиды, которыми обычно успешно лечат такой тип выпадения волос, но в течение нескольких недель все ее волосы поседели. Она не испытывала стресс, и выпадение волос на пораженных ранее участках также прекратилось.

В 2011 году ученые провели исследование, которое возглавил будущий лауреат Нобелевской премии по химии Роберт Лефковиц.

Ученые объяснили механизм, в ходе которого хронический стресс вызывает повреждение ДНК у мышей, что в результате также может привести к поседению волос.

Найти ответ на вопрос, почему волосы могут внезапно поседеть, казалось бы не так уж и сложно для науки. Но это не так.

Ведь чтобы выявить причины этого феномена, надо тщательно изучить состояние волоса (его толщину и пигментацию) до и после стрессовой ситуации.

Но такие ситуации случаются не часто, и предусмотреть их практически невозможно. А пугать людей до такого состояния, когда они могут поседеть, в целях эксперимента вам не позволит ни один комитет по вопросам этики.

Впрочем, истории о внезапном поседении могут открыть и нечто удивительное о нашем организме. Возможно, в такой момент наше тело сообщает о себе то, чего наука еще просто не знает.

И под потрясающим самообладанием капитана Муди, которое позволило ему спасти жизни 247 пассажиров, его организм, возможно, рассказывал совсем другую историю.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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