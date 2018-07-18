Почему люди верят, что миром правят инопланетяне, но боятся прививок

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Пол Маккартни давным-давно умер, а сейчас на сцену выходит его двойник. Элвис Пресли на самом деле жив. Американские астронавты никогда не высаживались на Луне, НАСА все это сфабриковало. Холокоста никогда не было, его придумали евреи. Нашим миром правят инопланетяне-рептилии...

Значительная часть человечества обожает теории заговоров и готова поверить в самое абсурдное. Почему?

Некоторые из этих теорий сравнительно безвредны, но другие могут иметь серьезные последствия с эффектом домино.

В последние годы ученые приблизились к тому, чтобы лучше понять, почему люди так охотно верят в то, что на самом деле неправда.

В этой статье мы расскажем вам, к каким выводам пришли исследователи, что ученые думают про потенциальный (или вполне конкретный) вред теорий заговоров и про причины, по которым очень многие из нас с готовностью принимают их на веру.

Учитывая то, что, например, половина граждан США верит как минимум в одну из таких теорий, нельзя сказать, что эти научные исследования неактуальны.

Вспомните, как часто в соцсетях вам встречаются утверждения, от которых вам хочется не то плакать, не то смеяться. Что, вы читали подобное вот только сегодня утром? Надеемся, это было не про то, что нашим миром правят инопланетные ящеры...

Антиваксеры против

Начнем с достаточно свежего, прошлогоднего примера. В некоторых районах Соединенных Штатов с беспрецедентной скоростью стала расти заболеваемость корью. В 2017 году в Миннесоте было зарегистрировано 58 подтвержденных случаев этой болезни - самая серьезная вспышка в этом штате за последние 30 лет.

А ведь еще лет 10 назад казалось, что корь в США в основном побеждена. В чем же дело?

Постепенный рост количества случаев болезни исследователи напрямую связывают с людьми, которые по каким-то причинам не были вакцинированы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Антиваксеры считают, что прививки вредны

До того как в 1963 году были введены прививки от кори, болезнь часто приводила к смертельному исходу. В 1960-х было зарегистрировано несколько миллионов случаев, тысячи больных были госпитализированы, и каждый год от кори умирало по 500 человек. Эти смерти можно было бы предотвратить с помощью прививок.

Сейчас те, кто не вакцинирован, часто делают такой выбор сознательно. Их называют антиваксерами (anti-vaxxers, противники вакцинаций), и эти люди убеждены, что любые прививки вредны, а фармацевтические компании (и остальные заинтересованные в этом лица и организации) скрывают тяжелые для здоровья людей последствия.

Это лишь одна из множества теорий заговоров, которые, казалось бы, не должны существовать, поскольку не выдерживают проверки научными доказательствами. Однако они существуют - достаточно заглянуть в интернет, и вы найдете сотни подобных.

Их приверженцы (как, например, те, кто отрицает факт изменения климата Земли) убеждены, что ученые подтасовывают свои доказательства. Интересно, что те, кто верит в одну из теорий заговоров, чаще всего склонны верить и в другие.

Безвредные, относительно безвредные и скорее вредные

Некоторые из этих теорий относительно безвредны (как про двойника Пола Маккартни), но другие могут приводить к неприятным последствиям.

Не всегда сразу поймешь, насколько безобидна та или иная теория. Вот, например, в начале 2010-х в прошлом известный спортивный комментатор Би-би-си Дэвид Айк вдруг стал утверждать, что миром правят инопланетные существа, похожие на рептилий, которые могут менять свой облик.

Безвредна ли такая выдумка? Успокаивает ли вас мысль о том, что жизнь человечества - в руках другой цивилизации?

Ученым удалось выделить ряд факторов, которые влияют на склонность людей верить в то, что не является правдой. Это знание, надеются исследователи, в конце концов поможет снизить реальные риски, провоцируемые такой верой - в частности, опасность раскола в обществе, который так или иначе поощряют теории заговоров.

Все мы в определенной степени испытываем недоверие в отношении того, что нам говорят официальные лица

В существовании этих теорий, конечно, нет ничего нового. Датируемое III веком гностическое апокрифическое (не вошедшее в Новый завет) Евангелие от Филиппа знаменито тем, что приписывает Иисусу вполне человеческую любовь к Марии Магдалене. Этот миф был затем закреплен в художественной литературе - например, в известном "Коде да Винчи" Дэна Брауна.

Или возьмем иллюминатов, по одной из популярных теорий заговоров, членов тайной организации, негласно управляющей историческим процессом и нацеленной на мировое господство. Иллюминаты действительно существовали в разное время - но их общества не имели отношения к тому, что сейчас им приписывается.

Ну и, наконец, более свежий пример - отрицание Холокоста. Несмотря на все ужасные факты и свидетельства, отрицатели продолжают утверждать, что нацисты не убивали 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В "Коде да Винчи" утверждается, что Мария Магдалина была женой Иисуса Христа

Почему вера в реальность заговоров так прочна? Этот вопрос задают себе многие психологи, среди которых - Карен Даглас, профессор Кентского университета.

Простого ответа не существует. Учитывая масштаб распространенности этих теорий и то, что, например, половина граждан США верит хотя бы в одну из них, можно прийти к выводу, что нам вряд ли удастся выделить фиксированный набор черт характера человека, склонного к такому.

В конце концов, кому из нас не хотелось бы, чтобы покойный любимый исполнитель оказался на самом деле жив?

Нам не нравится, что нечто ужасное может случиться в любой момент просто так, ни с того ни с сего

"Все мы в определенной степени испытываем подозрительность и недоверие в отношении того, что нам говорят официальные лица и власти", - подчеркивает Даглас.

С точки зрения эволюции то, что мы с опасением относимся к тем людям и группам людей, которых мы не понимаем, имеет смысл. "В чем-то это даже можно назвать проявлением гибкости во благо собственной безопасности", - отмечает она.

Однако когда Даглас в своих исследованиях копнула чуть глубже, перед ней открылся буквально шведский стол объяснений того, почему для некоторых людей теории заговоров выглядят более притягательно, чем для других.

Кто нуждается в этих теориях?

Некоторые люди испытывают внутреннюю, почти нарциссическую необходимость быть непохожими на других, показало одно из исследований.

Идея тут такая: человеку кажется, что он имеет доступ к закрытой для остальных информации или к альтернативным "тайным" объяснениям некоторых мировых событий - как, например, нападение на редакцию парижского сатирического журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Как сформулировал в 1984 году британский социальный психолог Майкл Биллиг, "теория заговора дает возможность прикоснуться к скрытому, важному и непосредственному знанию".

"Таким образом, верящий в эту теорию начинает считать себя экспертом, обладающим знанием, которого нет даже у тех, кого считают экспертами". Исследования Карен Даглас показывают, что Биллиг имел в виду.

В еще одном исследовании обнаружено, что теории заговоров помогают людям найти хоть какой-то смысл в окружающем их мире, где они не могут контролировать происходящее, полны тревоги или чувствуют себя беззащитными, бессильными перед обстоятельствами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые верят в то, что Элвис Пресли инсценировал свою смерть и до сих пор жив

Людям трудно смириться с мыслью о том, что мы живем в мире, где могут случаться такие вещи, как массовые убийства и прочие акты насилия.

Именно поэтому, говорит профессор психологии Бристольского университета Стивен Левандовски, некоторых в какой-то степени успокаивает, если за случайными событиями "на самом деле" стоят какие-то могущественные силы.

Согласно одному из исследований, люди испытывают в буквальном смысле "нездоровую тягу к получению объяснений".

Возьмем прошлогоднюю стрельбу в Лас-Вегасе, самую кровавую в истории США (убито 58 человек). В ней обвиняли и исламских террористов, и экстремистскую группу "Антифа" и даже предполагали, что случившееся было частью ритуала жертвоприношения всё тех же иллюминатов.

Популярный вебсайт Snopes, специализирующийся на критическом разборе спорной информации и разоблачении всяческих легенд и мифов, составил длинный список развенчанных им фальшивок.

"Нам не нравится, что нечто ужасное может случиться в любой момент просто так, ни с того ни с сего, поэтому для некоторых людей психологически легче поверить в то, что ответственность за подобные события несут некие могущественные лица, участвующие в хорошо организованном заговоре", - объясняет Левандовски.

Предоставление точных фактов, опровергающих теорию заговора, обычно не помогает

Воспитание тоже может играть роль. Выросшие в проблемной семье - например, у кого не складывались отношения с отцом или матерью - с большей долей вероятности поддерживают теории заговоров.

Таким людям свойственно преувеличивать угрозу, объясняет Карен Даглас, частично потому, что они используют свое воспаленное восприятие в качестве предохранительного механизма. "Мировые трагедии помогают им объяснить для себя или обосновать собственные тревоги".

Работает ли это на самом деле - совсем другой вопрос. Нынешние исследования говорят о том, что это не помогает справиться с тревогой и иногда даже еще больше усиливает ощущение бессилия.

На самом деле теории заговоров могут заставить человека чувствовать себя еще более неуверенно, еще более беззащитно, еще более разочарованно. В результате в таком состоянии человек еще более склонен верить в теории заговоров.

Почему это опасно

То, что так много людей решили для себя, что верят теориям заговоров, имеет потенциально опасные последствия - несмотря на то, что многие эти теории до абсурда нелепы и даже смешны.

Приверженцы такого взгляда на жизнь ощущают себя политически маргинализированными и, следовательно, с меньшей степенью вероятности участвуют в выборах.

Те, кто скептически относится к доказательствам изменения климата, менее склонны поддерживать политику снижения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Противники прививок вносят свой вклад в распространение болезней, что может принести вред здоровью и даже убить ребенка или человека с ослабленной иммунной системой.

Копірайт зображення iStock Image caption Те, кто во всем склонен видеть заговоры, считают, что определенные знаки на долларовых купюрах подтверждают всемирное влияние иллюминатов

Все это - абсолютно реальные последствия того, что мы живем в век "пурги ложной информации", говорит Левандовски, когда благородство истины размывается.

И вернуть истине верховенство очень непросто. К разочарованию ученых, предоставление точных фактов, казалось бы, начисто опровергающих теорию заговора, обычно не помогает. На самом деле это даже укрепляет веру людей в фальшивки.

Левандовски обнаружил, что чем сильней человек верит в заговор, тем меньше он доверяет научным фактам. Скорее он подумает, что тот, кто пытается его разубедить, сам имеет интерес в этом деле.

"Это означает, что любое доказательство, развенчивающее теорию заговора, будет интерпретировано как подтверждающее ее". И недоверие к науке частично подогревается именно "заговорными" теоретиками.

В одном мире, но в разных эхо-камерах

Это иллюстрирует, насколько далеко зашла поляризация нашего мира. В одном исследовании изучалось, как теории заговоров распространяются в интернете. Выяснилось, что та аудитория, которая делится новостями науки, никак не пересекается с той, которая делится теориями заговора и фейками.

"Мы живем как будто в отдельных эхо-камерах", - констатирует физик Дэвид Граймз из белфастского Университета Куинз.

Нас тянет действовать по шаблону, даже когда нет никаких шаблонов

Его так часто троллят в интернете сторонники теорий заговоров, что ученый разработал алгоритм, демонстрирующий крайне малую степень вероятности сохранения в тайне "больших секретов" в течение долгого времени.

Чем больше людей участвует в прикрытии, тем быстрее все всплывает на поверхность, доказывает Граймз.

Копірайт зображення iStock Image caption А во что верят в вашей эхо-камере?

"Мы все живем в одном мире, и на всех нас отражаются последствия того, какие решения мы принимаем - политические или этические. Если мы не можем прийти к согласию даже в отношении самых базовых научных фактов, вещей, которые в принципе не должны нести в себе никаких противоречий, то неизбежно столкнемся с серьезными проблемами", - считает Граймз.

Вряд ли удастся найти этому универсальное решение, но изучение того, какие психологические мотивы стоят за теорией заговоров, - шаг в верном направлении.

Мы знаем, что идеология, которую разделяет тот или иной человек, часто соответствует его убеждениям. Например, крайне высока вероятность того, что отрицающий изменения климата - приверженец идей свободного рынка, говорит профессор Левандовски.

Исследования Даглас и других помогли обнаружить многие черты характера, которые делают людей более склонными поверить чему-либо без доказательств.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для многих ясно, что причина изменений в климате нашей планеты - деятельность человека. Но далеко не для всех

Мы должны понять: нас тянет действовать по шаблону, даже когда нет никаких шаблонов, говорит Граймз.

"Реальность состоит в том, что мы живем в вероятностной Вселенной. Очень соблазнительно нарисовать шаблон, схему, но схема отсутствует. Волн нет, а мы пытаемся соединить точки на песке".

И хотя современные технологии ответственны за возникновение большого количества "отдельных эхо-камер" и "фильтров-пузырей", именно они могут помочь преодолеть разделение.

Прежде чем писать коммент, попробуй понять

Во время эксперимента в Норвегии прочитавшему статью в интернете разрешалось оставить комментарий только после того, как он пройдет небольшой опрос, проверяющий, насколько человек понял то, что прочитал.

Такие вещи помогают людям немного остыть, успокоиться, прежде чем добавлять лишний шум в уже и так гудящее онлайн-пространство, говорит Левандовски. И в то же время это не лишает человека права выразить свое мнение.

Еще один способ - дать людям больше знаний о том, как отличить источники проверенной информации от фейковых, а также немедленно привлекать к ответу публичных фигур, как только те начинают распространять дезинформацию.

Вся информация мира в нашем распоряжении, но мы одержимы пустыми выдумками

Этим уже пытаются заниматься несколько известных журналистов и веб-сайтов, но, как выяснилось, это далеко не всегда работает. Как обнаружил Граймз, люди с твердыми убеждениями редко когда меняют мнение.

Но это могут сделать те, кто до конца не убежден в чем-то, и ученый надеется, что если им предоставить основанные на фактах, убедительные доказательства, то многие из теорий заговоров развалятся.

И последнее. Нам надо очень внимательно относиться к тому, чем мы делимся в соцсетях. Люди часто клюют на красивый или остроумный заголовок и даже не читают, что написано в самой статье.

"Вся информация мира в нашем распоряжении, и тем не менее мы одержимы пустыми выдумками", - говорит Граймз. Именно поэтому дезинформация и теории заговоров распространяются с такой легкостью.

Что это значит? Да только то, что не стоит всегда верить тому, что мы читаем или слышим. Если что-то выглядит, мягко говоря, странно или надуманно - скорее всего, так оно и есть.

И если вы осведомлены о том, какое множество различных теорий заговоров циркулирует в интернете и в головах людей, то вы уже на шаг впереди и в состоянии пресечь их дальнейшее распространение.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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