Можно ли доверять интуиции?

В эпоху рационального аналитического мышления интуиция незаметно отошла на второй план. Однако эмоциональные реакции - не такое уж и заблуждение, как вас пытаются убедить, уверяет нейробиолог Валери ван Мулуком.

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Представьте ситуацию: директор крупной компании объявляет о важном решении и объясняет его словами, "Я так чувствую".

Его слова воспримут, мягко говоря, с недоверием. Разве важные решения не нужно обдумывать и взвешивать - тщательно, серьезно и рационально?

Действительно, доверие собственной интуиции сегодня считается чем-то плохим, особенно на Западе, где в течение десятилетий стабильно продвигали аналитическое мышление.

И постепенно у многих людей складывается впечатление, что человечество осуществило прогресс от примитивного, магического и религиозного мышления к аналитически-научному. Следовательно эмоции и интуиция начинают казаться чем-то обманчивым, даже эксцентричным.

Эмоции - это также способ обработки информации

Однако этот подход базируется на мифе о когнитивном прогрессе. На самом деле эмоции - не бездумная реакция, которую всегда нужно игнорировать или даже корректировать с помощью рациональных средств.

Это оценка того, что вы только почувствовали или о чем подумали. В этом смысле они также - способ обработки информации.

Интуиция, или внутреннее чутье, - следствие важных процессов обработки, которые происходят в мозге. Как показывают исследования, мозг - это большая прогностическая машина.

Постоянно сравнивая информацию от различных органов чувств и текущих ощущений с уже имеющимися знаниями и воспоминаниями о предыдущих переживаниях, мозг прогнозирует, что может произойти дальше.

Благодаря этому он всегда готов разобраться с текущей ситуацией, и его решения будут оптимальными. Когда возникает несоответствие (происходит что-то непредвиденное), ваш мозг обновляет свои когнитивные модели.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аналитическое мышление считается медленным, логичным и тщательным

Это несоответствие между предыдущими моделями (на базе прошлого опыта) и текущим опытом регистрируется автоматически и подсознательно.

Интуиция же проявляется, когда ваш мозг выявляет существенное совпадение или несовпадение (между когнитивной моделью и сегодняшними переживаниями), но до вашего сознания это еще не дошло.

Например, вы управляет машиной на сельской дороге в темноте, слушая музыку. И вдруг интуиция подсказывает, что надо крутануть руль немного вправо.

Уезжая дальше, вы замечаете огромную яму на дороге, которую только что объехали. Попав в нее, машина могла получить серьезные повреждения. Вы радуетесь, что доверились интуиции, хотя и не знаете, что именно вызвало это ощущение.

На самом деле машина, которая едет впереди, на некотором расстоянии от вас, тоже немного вильнула (местные хорошо знают свой путь), а вы заметили этот маневр и повторили, хотя и бессознательно.

Аналитическое и интуитивное мышление обычно не взаимосвязаны и могут происходить одновременно

Если у вас большой опыт в определенной сфере, значит ваш мозг обладает большим объемом информации, с которой может сравнить текущую ситуацию.

Поэтому вашему интуитивному чутью можно доверять больше. Напрашивается вывод, что интуиция так же, как и творчество, может на самом деле улучшаться с опытом.

В психологической литературе интуицию часто описывают как один из двух общих режимов мышления, наряду с аналитическим размышлением. Интуитивное мышление описывают как автоматическое, быстрое и подсознательное. В противоположность этому, аналитическое мышление - медленное, логическое, сознательное и осторожное.

Различия между аналитическим и интуитивным мышлением проводят, чтобы подчеркнуть, что эти два типа обработки информации (или способа мышления) противоположны друг другу и работают по принципу ручной пилы.

Однако недавний обзор ряда исследований показал, что аналитическое и интуитивное мышление обычно не взаимосвязаны и могут происходить одновременно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мы можем сделать что-то (например, заранее повернуть руль и избежать попадания колесом в яму), так как наше подсознание зафиксировало действия других людей

Поэтому на самом деле в любой ситуации один способ мышления (особенно аналитическое) будет чувствовать свое превосходство над другим.

Но интуитивное мышление имеет подсознательную природу, а это затрудняет определение точного времени, когда оно происходит, поскольку многие процессы протекают под капотом нашего сознания.

На самом деле эти два способа мышления по сути дополняют друг друга и могут работать в тандеме. Мы регулярно используем их одновременно.

Даже революционное научное исследование может начаться с интуитивного озарения, которое дает ученым возможность сформулировать инновационные идеи и гипотезы. Впоследствии они будут проверены и подтверждены путем тщательного тестирования и анализа.

Кроме того, интуицию считают невзвешенной и неточной. Однако аналитическое мышление тоже может наносить вред. Как показали исследования, если человек много думает, это может значительно усложнить процесс принятия решений.

В других случаях аналитическое мышление может просто состоять из запоздалых обоснований или рационализации решений, опирающихся на интуитивное мышление. Например, это происходит, когда мы должны объяснить свои решения относительно моральных дилемм.

Из-за этого эффекта некоторые люди называют аналитическое мышление "пресс-секретарем" и "внутренним адвокатом" интуиции. Мы часто не знаем, почему приняли то или иное решение, но все равно хотим подвести под него рациональную основу.

В каждой ситуации, когда решение было принято на основе вашей оценки, учтите, правильно ли ваша интуиция оценила ситуацию

Так стоит ли нам просто довериться своей интуиции, ведь она помогает принимать решения? На самом деле здесь все сложно.

Поскольку интуиция возлагается на эволюционно более древнюю автоматическую быструю обработку информации, она также может стать жертвой ложных предположений, например когнитивных предубеждений. Это ошибки мышления, которые происходят автоматически.

Однако, несмотря на это, если вы ознакомитесь с распространенными когнитивными предубеждениями, это поможет вам выявлять их в будущем.

Аналогичным образом, поскольку быстрая обработка проросла корнями вглубь веков, то иногда она может быть немного устаревшей.

Например, представьте себе тарелку пончиков. Может, вам и хочется немедленно съесть их все, но вряд ли вам сейчас нужно такое безумное количество сахара и жиров. Однако во времена собирателей и охотников накопление энергии считалось мудрым решением.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Может, вам и хочется пончиков, но вряд ли они нужны - пример того, как нам трудно бывает сопротивляться эмоциональным порывам

Таким образом, в каждой ситуации, когда принимаете решение, исходя из собственной оценки, подумайте над тем, правильно ли ваша интуиция оценила ситуацию.

Какая эта ситуация с точки зрения эволюции - древняя или новая? Есть ли в ней когнитивные предубеждения? Есть ли у вас опыт или экспертные знания в этом вопросе?

Если ситуация эволюционно древняя, включая когнитивную погрешность и отсутствие опыта, тогда полагайтесь на аналитическое мышление. В противном случае можете со спокойной душой довериться своему интуитивному мышлению.

Пора прекратить гонения на интуицию и увидеть ее в неискаженном виде. Это быстрый, автоматический, подсознательный способ обработки информации, благодаря которому мы можем получить очень полезные данные, не доступные нам путем сознательного рассуждения.

Нам следует принять тот факт, что процессы интуитивного и аналитического мышления могут протекать одновременно. А в ситуациях, когда нам сложно принять решение, можно все взвесить и использовать обе возможности.

Статья впервые опубликована на ресурсе The Conversation. Перепечатано по лицензии Creative Commons.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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