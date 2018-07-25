Почему отвлекаться на самом деле полезно

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Современные психологи уверены, что полная сосредоточенность на одном деле мешает настоящему творчеству.

Александр Грэм Белл не был фанатом многозадачности. Изобретатель телефона считал, что настоящее творчество возможно только при условии полной сосредоточенности, а любые факторы, отвлекающие внимание, - это лишь препятствия на пути к цели.

Это явление называют когнитивной фиксацией. Сегодня многие психологи считают ее основным барьером для настоящего творчества.

"Сосредоточь все свои мысли на работе, которую выполняешь, - как-то сказал Белл писателю Орисону Суэту Мардену, когда тот собирал материал для своей мотивационной книги начала ХХ века "Как они добились успеха".

И до недавнего времени психологические исследования вроде как подтверждали эти слова, доказывая, что мы работаем эффективно (а там, где необходима точность, еще и аккуратнее), когда ни на что не отвлекаемся.

Однако авторы нескольких уважаемых исследований поставили под сомнение эти предположения, по крайней мере когда речь идет о творческих заданиях, таких милых сердцу Белла.

В поисках новых идей полная сосредоточенность может навредить. Тогда как отвлечение на другие дела повышает ваши шансы найти по-настоящему небанальное решение проблемы.

Наш ум часто застревает в заезженной колее. То есть мы слишком сосредотачиваемся на своих первых идеях вместо того, чтобы генерировать новые решения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шотландского изобретателя Белла пленила идея передачи речи на расстоянии

Чтобы узнать, действительно ли многоплановость помогает мозгу выбраться из этой колеи, Джексон Лю и группа исследователей из Колумбийской бизнес-школы воспользовались обычным лабораторным тестом на креативность.

За четко определенный промежуток времени участники должны были придумать как можно больше применений для предмета повседневного обихода - например, кухонной миски. Например, правильный ответ мог заключаться в том, что можно накрыть миской голову, чтобы защитить волосы от дождя.

Участникам необходимо было выполнить эту задачу дважды - поискать альтернативное применение для кирпича и зубочистки.

Единственное отличие заключалось в том, что некоторых просили это делать блоками: сначала перечислить все возможные варианты применения кирпича, а затем сосредоточиться на зубочистке. А другие должны были переключаться между этими двумя задачами.

Если поверить мнению Белла о том, что полное погружение и концентрация - это ключ к креативности, то от первой группы можно было ожидать лучшего результата. Но случилось непредвиденное.

"Возможно, им казалось, что они на гребне волны, но на самом деле работа продвигалась довольно медленно, так как участники не делали перерывов, которые обеспечивает постоянная смена задач", - говорят исследователи.

Как по количеству, так и по новизне предложенных участниками идей, которую оценивали независимые судьи, "многозадачные" показали лучшие результаты.

Далее группа исследователей провела тесты на конвергентное мышление. Вам дают три слова (скажем, "вид", "нести" и "нос"), а вы должны найти одно слово, при помощи которого из каждого из них можно будет образовать новое (в данном случае - "под").

Этот тест определяет вашу способность находить связи между неродственными понятиями, и в отличие от "задания на альтернативные применения", вы ищете единственный ответ, который приходит вместе с единственной вспышкой озарения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Адепт многозадачности, операционный директор Facebook Шерил Сэндберг советует жестко расставлять приоритеты в своих идеях

Опять же, некоторых участников просили обдумывать две проблемы одновременно, переключая внимание между двумя задачами.

А другие должны были рассматривать их последовательно. И результаты были еще более поразительными, чем в первом эксперименте.

51% "многозадачников" справились с обеими проблемами, а при последовательном решении лишь 14% участников смогли решить задачу.

Едва ли не самые большие преимущества можно получить с помощью групповых "мозговых штурмов" - наверное, нам всем ставили такие задачи на офисных совещаниях. Однако там обычно много разговоров и мало по-настоящему инновационных идей.

Проблема в том, что на группу как целое давит когнитивная фиксация каждого отдельного участника. Но не только.

Группа отвлекается на идею одного конкретного человека, вместо того, чтобы обдумывать идеи других членов команды. И в результате группа, работающая вместе, часто генерирует меньше идей, чем индивиды, которые работают отдельно.

"Есть много подтверждений того, что групповая работа не слишком эффективна, - сообщила Ут На Сио из педагогического университета Гонконга. - И даже незначительные усовершенствования могут принести большие перемены".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В поисках новых идей полная сосредоточенность может навредить

Работая с коллегами в университете Карнеги-Меллона, Сио доказала, что студенты, которые вынуждены решать две задачи одновременно (переключаясь между ними), могут разрушить эту динамику.

Это даст возможность более творчески подходить к улучшению жизни в студенческом городке. В частности это касается повышения уровня физической активности студентов и улучшения условий для людей с инвалидностью.

Важно также отметить, что со временем преимущества накапливаются. Чем дольше студенты участвовали в мозговом штурме, тем больше пользы приносило переключение между задачами.

"Когда вы работаете в группе и выслушиваете такие типичные идеи, фиксация усиливается, - говорит Сио. - Но переключение с одной задачи на другую помогает забывать о типичных идеях. Поэтому когда вы возвращаетесь к проблеме, у вас больше шансов придумать что-то новое".

Чтобы понять, каким образом воплотить этот совет в жизнь, не нужно богатое воображение. Например, если не удается подобрать удачное название для проекта или нового продукта, то не сушите себе этим голову.

Лучше держите на столе возле компьютера блокнот и работайте над другой задачей, время от времени записывая новые мысли.

Или представьте, что вы пишете роман и ищете новые идеи. Тогда лучше выбрать две наиболее удачные задумки и работать над ними параллельно, а не погружаться с головой в один сюжет.

Это исследование также дает нам еще один повод отдыхать.

"Когда вы работаете над творческими задачами, сознательно делайте перерывы, чтобы освежить мысли", - советует Джексон Лю.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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