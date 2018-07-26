Сложная правда о том, почему коты мурлыкают

Копірайт зображення Marjan Debevere Image caption Кот Арчи фотографа Марьян Дебевер мурлычет очень часто

Мы думаем, что знаем, что значит кошачье мурлыканье.

Это, вероятно, наиболее узнаваемый признак удовлетворения этого животного: сладкое урчание, которое возникает каждый раз, когда кота чешут или гладят, саундтрек к бесчисленным сеансам лежания на коленях у хозяина.

Но это еще не вся история. Кошачье мурлыканье означает гораздо больше, чем вы могли себе представить.

Даже то, как оно возникает, - тема для дебатов. Ранее считалось, что это связано с приливом крови к нижней полой вене, которая отвечает за доставку лишенной кислорода крови в правую часть сердца.

Однако с проведением дополнительных исследований более вероятным представляется, что этот звук создают мышцы внутри гортани кошки. Когда они двигаются, то расширяют и сжимают голосовую щель - часть гортани, которая окружает голосовые связки - и воздух вибрирует каждый раз, когда кошка вдыхает и выдыхает. Что имеем в итоге? Мурлыканье.

Несмотря на то, что наука сегодня достаточно уверена в том, как выглядит этот процесс, нет четкого ответа на вопрос, что вызывает такую ​​реакцию.

Основной подсказкой здесь является нейронная синхронизация глубоко внутри мозга кошки, которая не имеет четкой цели.

Но если такая синхронизация возникла, то это только потому, что кошка довольна?

Иногда. Только иногда.

Марьян Дебевер работает фотографом в кошачьем приюте в Лондоне и сейчас получает ученую степень по психологии кошек. У нее также есть четыре котика - Клайв, Хулу, Луиджи и Арчи, ставшие своего рода Instagram-сенсацией (33 тыс. фанов в Instagram, число которых постоянно растет).

Копірайт зображення Marjan Debevere Image caption "Люди думают, что коты счастливы, когда мурлыкают. Но это не всегда так"

Часть загадки кошачьего мурлыканья заключается в том, что мы замечаем мурлыканье котов, "когда чешем им определенные места", говорит Дебевер. Хотя они мурлычут и когда нас нет рядом, а частота мурлыканья отличается в зависимости от особи. "Все коты разные, некоторые никогда не мурлыкают, а некоторые делают это постоянно", - говорит она. Она сравнивает своего Луиджи - бродячего кота, который последовал за кем-то в их офис, а уже оттуда его забрали в приют, - с Арчи, который "переехал из соседнего дома" и стал частью семьи. Луиджи редко урчит, а Арчи часто.

"Я сделала фото более 3 тысяч кошек (в приютах), и все они разные, - говорит Дебевер. - Я видела много кошек, которые мурлыкали, когда умирали и когда их усыпляли. Ветеринар в таком случае говорит что-то вроде "они урчали до самого конца", а люди думают, что они счастливы, когда мурлычут. Это не всегда так".

Изучение поведения и коммуникации котов не так успешно, по сравнению с собаками, которые обычно охотнее участвуют в исследованиях, особенно если получают съедобное вознаграждение. Однако в последние годы было пролито больше света на мурлыканье.

"Мы только начинаем его понимать и имеем больше вопросов, чем ответов, - говорит Гэри Вайтцман, ветеринар и СЕО Гуманитарного общества Сан-Диего. - Хотя мурлыканье обычно является проявлением удовлетворения котов, это также может выражать нервозность, страх и стресс. К счастью, все же чаще это признак именно первого".

Кошачье общение абсолютно не замечается, и оно заслуживает гораздо больше внимания и изучения Сэм Уотсон, Ученый

"Десятилетиями считалось, что мурлыканье является формой коммуникации. В начале 2000-х возникла гипотеза, что мурлыканье может иметь и другую цель. Работы Элизабет фон Моггенталер, Карен Оверол и других привели к лучшему пониманию цели мурлыканья. Вполне вероятно, что мурлыканье имеет признаки коммуникации, успокоения и исцеления", - говорит Вайтцман.

Коты начинают мурчать через несколько дней после рождения, что помогает их матерям найти их во время кормления. Это может продолжаться и у некоторых взрослых кошек, которые мурлычут, когда их кормят, - или у тех, кто урчит перед обедом - так коты пытаются убедить человека, что пришло время поесть. Некоторые громко мурлычут, когда осторожно исследуют новую территорию (моя собственная кошка мурлычет громче, когда она изучает заднюю стенку гардероба). Кошки также могут мурлыкать после того, как их напугали, или после стрессовых случаев, таких как преследование собакой.

Чем больше наука погружалась в исследование мурлыканья, тем больше она, кажется, открывала. "Исследователи записали "обычное мурлыканье" и мурлыканье, которым у хозяев выпрашивалась еда, - говорит Селия Хаддон, автор и эксперт по вопросам поведения котов. - Даже люди, которые не имеют котов, могли бы заметить разницу. Внутри обычного низкого урчания был более высокочастотный звук, несколько похожий на "мяу".

"Этот конкретный звук очень похож на крик брошенных котят или крик детского недовольства. Мы, люди, естественно, чувствительны к плачу ребенка, поэтому мы также реагируем на этот звук в мурлыканье", - говорит Хаддон.

Сэм Уотсон, научный сотрудник британской животноводческой благотворительной организации RSPCA, говорит, что все еще существует мало понимания того, как коты мурлычут друг с другом в дикой природе, хотя очевидно, что они мурлычут, когда вылизывают друг друга. "Может быть одно мурлыканье для "Я хочу это", другое - для "Давайте делиться ресурсами". Есть много таких вещей, о которых мы так мало знаем.

"Кошачье общение совершенно не замечается, и оно заслуживает гораздо больше внимания и изучения, чем есть сейчас", - добавляет он.

Одна гипотеза говорит, что мурлыканье имеет мощный целебный эффект. Считается, что колебания от активности физически омолаживают - это способ "самоисцеления" кошки после стресса. Частота этих колебаний, которая колеблется между 20 Гц и до 150 Гц, способствует росту костей, поскольку кости твердеют в ответ на давление. Другие частоты могут делать нечто подобное с тканями.

Мы реагируем на кошачье мурлыканье, как на успокаивающий фактор Гэри Вайтцман, Ветеринар

"Мурлыканье на частоте 25-100 Гц соответствует установленным частотам лечения в терапевтической медицине для людей, - говорит Вайтцман. - По словам исследователей, кость отвечает на 25-50 Гц, а кожа и мягкие ткани на около 100 Гц".

Копірайт зображення Marjan Debevere Image caption Коты часто мурлычут, когда вылизывают друг друга

Вот почему мы получаем удовольствие, когда видим, как коты мурлыкают. На самом деле, это форма самолечения. Кошки, возможно, адаптировали свое нормальное поведение - что теперь предусматривает расходование значительной части дня на отдых - как способ избежать травмы из-за чрезмерной нагрузки. Мурлыканье развилось как энергоэффективный способ сохранить кости и ткани в хорошем состоянии, пока они отдыхают.

При этом мурлыканье может быть полезным не только для самих кошек. Поглаживание кошки уже давно рассматривается как форма снижения стресса - владельцы кошек могут уменьшить риск возникновения инсульта или болезни сердца на треть. Те же частоты, на которых мурлычут кошки, могут быть полезными и для нас.

"Я думаю, что мурлыканье имеет большую пользу для людей, - говорит Вайтцман. - Не считая физиологических преимуществ, мы всегда реагировали на психологический эффект мурлыканья, оно успокаивает и радует нас, как созерцание волн на пляже. Мы реагируем на кошачье мурлыканье, как на успокаивающий фактор и, возможно, даже генетически выбирали кошек с большей склонностью к мурлыканью".

Хаддон соглашается: "Если она крутится вокруг ваших ног, глядя на вас, глядя на кухонный шкаф или холодильник, вы не можете пропустить эти знаки в сочетании с громким урчанием, которые говорят, что она хочет есть прямо сейчас!"

"Утром громкое мурлыканье может использоваться вместе с похлопыванием или трением о лицо хозяина, для того чтобы разбудить его и получить завтрак. Большинство из нас кормит кошку раньше, чем себя, что показывает, насколько эффективно их общение", - шутит он.

В конечном итоге стремление определить значение мурлыканья может помочь нам лучше понять язык тела кошек - от хвоста трубой у дружелюбного кота в добром настроении до вытаращенных глаз и изогнутых назад усов кота в боевом настрое. С этим более глубоким знанием связь между кошкой и ее хозяином будет только углубляться.

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