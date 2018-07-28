Почему мы близоруки?

Миопия, или близорукость - один из самых распространенных дефектов зрения. Но хорошо ли мы себе представляем ее причины и способы лечения? Ответ на этот вопрос искал корреспондент BBC Future.

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Еще в подростковом возрасте у меня начало падать зрение, и я стал носить очки. Тонкие стекла быстро сменились увесистыми линзами. "В чем причина?" - спрашивал я у своего окулиста, щурясь на таблицу с буквами. Он выписывал мне очередные стекла и отвечал однообразно: дело в генах и в привычке много читать.

У меня не было причин подвергать его слова сомнению. Если у вас близорукость, то ваш офтальмолог, скорее всего, говорил то же самое. Однако результаты недавних исследований позволяют предположить, что специалисты могли сильно заблуждаться.

В современном мире есть множество других факторов, ведущих к ухудшению зрения. И, придерживаясь нескольких простых советов, наши дети, возможно, смогут избежать незавидной судьбы своих очкариков-родителей.

Я никогда особенно не верил в то, что плохое зрение обусловлено в первую очередь генетическими причинами. Без очков я не отличу бульдога от носорога. Так как же моим давним предкам удалось выжить в полном опасностей и хищников мире? А близорукость тем временем обрела масштабы эпидемии: 30-40% населения Европы и США нуждаются в очках, а в некоторых азиатских странах эта цифра достигает 90%. Если "ген близорукости" действительно существует, то, похоже, ему удалось успешно пройти фильтр многих тысяч лет эволюции - вопреки здравому смыслу.

Спросите у эскимосов

Ответ на этот вопрос мог быть получен еще полвека назад, по итогам исследований живущих на севере Канады эскимосов. В их старшем поколении близорукость практически не наблюдалась, но от 10 до 25% детей этого поколения уже нуждались в очках.

"Генетические факторы не способны дать такой результат", - комментирует Нина Якобсен из Университетской больницы Глоструп в датском Копенгагене. На стыке этих поколений эскимосы начали постепенно переходить от своего традиционного уклада охотников и рыболовов к западному стилю жизни. И это с куда большей долей вероятности могло вызвать массовое ухудшение зрения.

Близорукость - болезнь индустриальная", - заявляет Иэн Флиткрофт из Университетской детской больницы в Дублине, Ирландия. Гены, возможно, определяют предрасположенность к дефектам зрения, но проявляться эти дефекты начинают при переменах в среде обитания.

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Одним из факторов могло стало распространение грамотности и образования: массовую близорукость нередко объясняют именно этим. На первый взгляд похоже на правду - стоит лишь взглянуть на поблескивающих стеклами очков слушателей университетской лекции или научной конференции, и вывод кажется очевидным. Однако исследования показывают, что эта зависимость куда менее выражена, чем считалось раньше.

"Чем больше мы изучали этот вопрос, анализируя количество прочитанного нашими испытуемыми, тем меньше видели взаимосвязь", - замечает Флиткрофт. Масштабное исследование детей в американском штате Огайо вообще не показало зависимости близорукости от чтения, но, по словам Якобсен, полностью исключать этот фактор нельзя.

В последнее время многие ученые склоняются к мнению, что на остроте зрения негативно сказывается в первую очередь долговременное пребывание в закрытых помещениях, а не чтение. Исследования, проведенные в Европе, Австралии и Азии, раз за разом указывали на то, что люди, часто бывающие на открытом воздухе, гораздо менее склонны к близорукости, чем домоседы.

В чем причина? Есть мнение, что на глаза благотворно воздействует солнечный свет. К примеру, Скотт Рид из Квинслендского технологического университета в Австралии выдал группе школьников наручные часы, которые в течение двух недель каждые 30 секунд регистрировали их передвижения и интенсивность солнечного освещения.

Дети с хорошим зрением оказались не более активными, чем школьники, носившие очки - то есть, похоже, регулярные упражнения и хорошая физическая форма на остроту зрения не влияют. А вот между продолжительностью пребывания на солнце и здоровьем глаз была выявлена прямая зависимость. Яркий солнечный свет в тысячи раз более интенсивен, чем искусственный (хотя наши глаза довольно успешно сглаживают столь большую разницу), и чем больше времени дети проводили на солнце, тем меньше им нужны были очки

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Возможно, это связано с тем, что под воздействием солнечного света в организме вырабатывается витамин D, благотворно влияющий на иммунную и нервную системы и, возможно, на зрение. Есть и более популярная теория: солнечный свет способствует выработке допамина непосредственно в глазах. Близорукость часто вызывается увеличением глазного яблока, в результате чего хрусталику становится сложнее фокусировать изображение на сетчатке. Допамин, похоже, замедляет этот процесс и поддерживает глаза в хорошей форме.

Вопрос цвета

Еще одно возможное объяснение связано с цветовым спектром. Зеленые и синие световые волны обычно фокусируются на передней поверхности сетчатки, а красные - на задней. Искусственный свет по своей цветовой температуре как правило краснее солнечного, и это может сбивать глаза с толку. "Мозг сообщает глазам, что они фокусируются в неправильной точке, и для компенсации этого эффекта глазное яблоко растет", - поясняет Чи Луу из Мельбурнского университета. Он опытным путем выяснил, что цыплята, выращенные при красном свете, более склонны к близорукости, чем те, которые росли при синем или зеленом освещении.

Флиткрофт же считает, что главная проблема кроется в обилии окружающих предметов, которые засоряют наше поле зрения. Оглянитесь вокруг, и вы поймете, что он имеет в виду. "Когда вы смотрите на экран вашего ноутбука, то все предметы за экраном оказываются не в фокусе, - говорит ученый. - А когда вы переводите взгляд с компьютера на настенные часы, картина резко меняется: часы в фокусе, а вещи, которые находятся близко к вам, выглядят размытыми".

Если вы останавливаете взгляд на каком-то одном предмете, вокруг него появляется размытая зона, и это нарушает процесс обратной связи между глазом и мозгом. Вне закрытых помещений предметы как правило находятся на большем удалении от наблюдателя - за счет этого размытых зон в поле зрения оказывается меньше, и глаза развиваются более гармонично.

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Будем надеяться, что подобные исследования представляют не только академический интерес и что в итоге помогут нам разработать новые методы лечения. К примеру, Луу пытается организовать клинический эксперимент, в ходе которого близоруким детям будут предоставляться лампы голубого цветового спектра.

Специалист надеется, что при помощи этих ламп удастся не только замедлить ухудшение зрения, но и добиться улучшения: в ходе упомянутого выше эксперимента на цыплятах он установил, что несколько часов голубого света в день нейтрализуют причиненный красным светом вред и позволяют цыплятам избавиться от близорукости.

Случайное открытие

По словам Флиткрофта, сейчас проходят многообещающие испытания контактных линз, которые делают изображение на периферии поля зрения менее размытым. Он также верит в потенциал глазных капель с атропином. Это вещество, как уже давно известно, замедляет процессы, ведущие к увеличению глазного яблока и к близорукости.

Но у него есть неприятные побочные эффекты: атропин вызывает сильное расширение зрачков, и под его воздействием пациент видит радужные ореолы вокруг источников света. По этой причине специалисты поначалу отказались от его использования, но недавно совершенно случайно выяснилось, что лечебный эффект атропина не исчезает при его применении в стократно меньших дозах. При такой дозировке побочные эффекты должны быть минимальными, и в результате этого открытия медики вновь заинтересовались возможным клиническим применением атропина.

Но пока что Флиткрофт настоятельно советует не верить в "волшебные" методы лечения. К примеру, есть распространенное заблуждение, что ношение очков ухудшает зрение, однако на практике выясняется, что это домыслы.

Я и сам могу с сожалением это засвидетельствовать: прочитав довольно спорную книгу "Улучшение зрения без очков", я решил испытать на себе этот метод в надежде избавиться от очков, но в итоге через три года был вынужден надеть линзы вдвое сильнее прежних.

"Многие верят, что очки ухудшают зрение, но это не так, - говорит Флиткрофт. - Главное - чтобы ваш ребенок отчетливо видел, какие бы очки для этого ни понадобились".

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Если же вы хотите, не дожидаясь прорыва в офтальмологии, предпринять какие-то полезные действия прямо сейчас, то попробуйте убедить детей больше играть на улице - по мнению большинства специалистов, уж вреда-то это точно не принесет.

Проведенный в тайваньских школах соответствующий эксперимент дал скорее положительные результаты. "Если человек существует в своей естественной среде, то есть за пределами помещений, у него не развивается близорукость, - замечает Флиткрофт. - Игры на улице могут принести только пользу".

Жаль, что я не знал об этом в юности. Сейчас я ношу контактные линзы, которые почти полностью корректируют мою близорукость, и мирюсь с порой возникающей сухостью и раздражением глаз. Но когда я просыпаюсь и даже не могу разглядеть черты человека, лежащего рядом в постели, я мечтаю о том, чтобы к будущим поколениям вернулось ясное зрение, которое наши предки воспринимали как данность.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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