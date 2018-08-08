Как менструальный цикл влияет на умственные способности женщины

Сразу после месячных у женщин улучшается пространственное воображение, а в середине цикла достигают пика вербальные навыки. Гормоны действительно влияют на мозг женщины, но это влияние вполне может быть положительным.

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Это статья из серии The Health Gap ("Гендерное неравенство в медицине"), посвященной неравенству женщин и мужчин в вопросах здоровья и медицины.

Сначала была "истерия". От жрецов Древнего Египта до бородатых философов классической Греции, врачи объясняли этим состоянием самые разнообразные симптомы от тревоги до эротических фантазий. Ясно было только одно: истерия - это исключительно женская болезнь.

Платон считал, что истерию вызывает матка, которая грустит из-за того, что она не вынашивает ребенка. Его современники утверждали, что истерия возникает, когда матка небеременной женщины блуждает по телу, застревая в разных его частях.

Это последнее представление сохранялось вплоть до XIX века, когда расстройство начали лечить, доводя женщин до оргазма первыми механическими вибраторами.

Впрочем, и сегодня в массовом сознании прочно засела идея о том, что гормоны в теле женщины влияют на ее интеллектуальные способности и настроение. Раздражительность сразу объясняют ПМС, а сексуальное желание - овуляцией.

В этом, конечно, есть немалая доля истины. Некоторые женщины действительно испытывают большую тревогу и раздражительность до и во время месячных, а либидо действительно повышается в период овуляции.

Но очевидно, что эти симптомы далеко не всегда объясняются гормональными изменениями. И главное - важно помнить, что традиция любые проблемы со здоровьем списывать на истерию приводила к очень опасным последствиям.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторые женщины действительно испытывают тревогу и раздражительность перед месячными, но в другие дни цикла гормоны положительно влияют на женский организм

Впрочем, гораздо меньше известно о том, что гормональные изменения в ходе менструального цикла улучшают различные виды умственной активности.

Оказывается, что сразу после месячных у женщин существенно улучшаются некоторые когнитивные навыки, в частности пространственная ориентация. На третьей неделе цикла женщины достигают пика в общении с другими, особенно хорошо они определяют, когда другие испытывают страх.

А в другие периоды цикла мозг женщины даже увеличивается в размере.

Выясним, что же происходит в женском организме.

Причиной таких изменений, конечно, является не матка, а яичники, которые в течение месяца производят в разных количествах эстроген и прогестерон. Главная задача этих гормонов - утолщение внутренней оболочки матки и выход яйцеклетки. Но они также серьезно влияют на настроение и поведение женщины.

Ученые изучают менструальный цикл с 1930-х годов. Это - на удивление популярная тема исследований, и благодаря этому мы теперь знаем немало о влиянии цикла на женский организм - от того, когда женщинам лучше бросать курить, до снов, которые они видят в разные дни цикла.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Колебания гормонов - ежемесячные у женщин и сезонные у мужчин - влияют на различия мужского и женского мозга

Пристальное внимание к этой теме, очевидно, объясняется стремлением понять, в чем разница между мужчиной и женщиной, и прежде всего - как отличается их мозг.

Ученые уже давно предполагают, что основная причина кроется в гормонах.

"На мозг женщин влияет менструальный цикл, а мужчин - сезонные колебания уровня тестостерона", - отмечает Маркус Хаусманн, невролог из Университета Дарема.

Женщины, к примеру, имеют лучшие социальные навыки. У них больше развито умение сочувствовать и понимание, что мировоззрение других людей может отличаться от их.

Они также владеют лучшими навыками общения. Этим частично объясняется тот факт, что у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек, диагностируют легкие формы аутизма, тогда как девочки умеют маскировать симптомы расстройства.

"Дети женского пола раньше начинают говорить, женщины вообще свободнее владеют языком и быстрее усваивают правописание", - отмечает Полина Маки, психолог из Университета штата Иллинойс в Чикаго.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У женщин лучше вербальные навыки, чем у мужчин. Возможно, это заложено эволюцией, поскольку женщины должны передавать информацию своим детям

Это, очевидно, является следствием эволюции, ведь матери, умеют четко формулировать свои мысли, лучше передают жизненно важные знания своим детям, например, об опасности ядовитых растений.

Но влияют ли на эти навыки гормоны? И в какой степени?

Гормональный баланс

Еще в 2002 году исследователи выяснили, что на пике женского гормона эстрогена женщины показывали гораздо худшие результаты в задачах на пространственное мышление (обычно хорошо даются мужчинам), однако хорошо выполняли лингвистические задачи (в чем женщины обычно имеют преимущество).

Когда уровень эстрогена снижался, навыки пространственного воображения восстанавливались.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Высокий уровень эстрогена в крови женщины ухудшает ее способность решать задачи на пространственное мышление

Впрочем, женские гормоны улучшают некоторые другие когнитивные способности, к примеру "подсознательное запоминание", которое, по мнению ученых, является очень важным для развития коммуникативных навыков.

"Подсознательное запоминание" проявляется, когда мы вдруг используем в своей речи не присущие нам или не совсем понятные слова, которые недавно услышали или прочитали.

Эстроген активно влияет на два соседних участка мозга. Первый - это гиппокамп, который участвует в хранении воспоминаний и очень важен для социальных навыков. Способность запоминать свой опыт помогает лучше понимать мотивы других людей.

Интересно, что этот участок мозга увеличивается ежемесячно, когда в кровь женщины попадает гормон эстроген.

Второй участок, миндалевидное тело, участвует в обработке эмоций, прежде всего страха, и помогает принимать решения в критических ситуациях.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женские гормоны улучшают лингвистические навыки

Он также очень важен в общении, поскольку понимание того, чего боится другой человек, и рассуждения о том, стоит ли нам тоже этого бояться, способствуют видению ситуации с точки зрения собеседника.

Эта способность также позволяет нам выносить моральные суждения и даже лгать.

Как показывают исследования, способность распознавать страх другого человека совпадает с пиком эстрогена в организме женщины. Что подтверждает и тот факт, что женщины в целом имеют лучшие социальные навыки, чем мужчины.

Психолог Полина Маки уверена, что влияние менструального цикла на наш мозг - абсолютно случайное.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно благодаря эстрогену женщины способны больше сочувствовать и видеть ситуацию с точки зрения другого человека

Много лет исследователи считали, что изменения в организме женщины в течение менструального цикла являются следствием эволюции.

Исследователи в одно время пришли к выводу, что будто бы в период наибольшей вероятности оплодотворения женщины предпочитают мужчин с мужественными, симметричными чертами лица. Открытие, конечно, получило широкую огласку.

Однако впоследствии ни одно из масштабных исследований не смогло подтвердить эту гипотезу.

Girl power

Какими бы ни были причины такой ежемесячной трансформации, женский мозг, очевидно, имеет и некоторые другие преимущества.

Так, в отличие от мужчин, при решении любой проблемы, например математической задачи, женщины используют оба полушария мозга.

Распределение деятельности между правым и левым полушарием - относительно постоянное. "Это прежде всего проявляется в активности рук, - объясняет Маркус Хаусманн. - Например, если я - правша, языковые процессы в моем мозгу происходят преимущественно в левом полушарии".

Такая специализация не является случайностью, ведь у многих животных, от рыб до земноводных, мозг устроен сходным образом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Женщины чаще используют оба полушария мозга, что способствует гибкости мышления

Почему мозг женщины меньше по размеру - большая тайна. Но, возможно, причина в его большей гибкости.

Еще в 2002 году Хаусманн выяснил, что тенденция использовать оба полушария достигает пика, когда уровень эстрогена и прогестерона максимально возрастает в течение цикла.

"Когда мозг человека работает по-разному в течение месяца, это, очевидно, приводит к различным стратегиям решения определенной проблемы", - отмечает ученый.

"Если человек больше полагается на левое полушарие, он мыслит более логично, а если на правое - он ​​имеет более комплексный подход к решению задачи".

Поэтому, в следующий раз, когда кто-то пошутит, что у вас разыгрались гормоны, вы можете смело ответить - именно так, но в этом есть огромные преимущества.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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