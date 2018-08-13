Почему мы постоянно ищем проблемы и как избавиться от этой привычки

Копірайт зображення Getty Images

Есть люди, у которых проблемы никогда не заканчиваются. Только одну решили, сразу возникает новая. Впрочем, это ощущение, как правило, не соответствует действительности и возникает из-за одного странного свойства нашего мозга. Можно ли от него избавиться?

Почему некоторые проблемы продолжают отравлять нам жизнь, как бы сильно мы ни старались их решить?

Исследователи считают, что причина - в особенностях функционирования нашего мозга. Чем более редким становится определенное явление, тем больше мы обращаем на него внимание.

Представьте себе такую ​​ситуацию. Жители одного района собрали группу волонтеров, чтобы следить за порядком и помогать полиции разоблачать преступления.

Новые члены патрульной команды обычно звонят в полицию, когда видят признаки серьезных правонарушений, например, нападение на человека или ограбление.

Предположим, что их усилия принесли свои плоды, и уровень преступности в районе заметно снизился. Что теперь будут делать патрульные? Они расслабятся и перестанут вызывать полицию так часто, как раньше?

Начнут считать "подозрительными" ситуации, которые раньше, на фоне серьезных нарушений, таковыми не казались? К примеру, переход улицы на красный свет или бесцельное блуждание по улицам.

Можно вспомнить немало других примеров того, когда проблемы никогда не исчезают, потому что люди меняют свое мнение о том, что именно считать проблемой.

Психолог Дэвид Левари и его коллеги решили выяснить, почему и когда люди попадают в такой замкнутый круг постоянных неприятностей, и как предотвратить это.

В поисках неприятностей

Чтобы выяснить психологический механизм этого явления, исследователи провели эксперимент. Они пригласили в лабораторию группу добровольцев и попросили на сгенерированных компьютером фотографиях определить тех людей, которые выглядели "угрожающе".

Ученые тщательно разработали изображения - от лиц, которые выглядели очень опасно до абсолютно "невинной" внешности.

Эксперимент показал интересный результат. Хотя в каждом подходе людям показывали все меньше "угрожающих" личностей, они все равно проявляли одинаковое количество опасных лиц.

Похоже, они просто меняли свое представление об угрожающей внешности, выискивая подозрительные черты и в тех лицах, которые сначала казались им вполне невинными.

"Угроза" оказалась не постоянной категорией, и также, как узнали ученые, зависела от количества опасных ситуаций, в которые люди попадали в последнее время.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Что именно людям кажется угрозой, зависит от количества опасных ситуаций, в которые они попадали в последнее время

Подобным образом люди определяют и другие ситуации, необязательно связанные с опасностью.

В другом эксперименте исследователи предложили участникам задачи еще проще: назвать, какие точки на экране синего цвета, а какие фиолетового.

Когда синих точек становилось на экране меньше, участники эксперимента начинали относить к синим и те точки, которые сначала казались им скорее фиолетовыми.

Они продолжали так делать, даже когда ученые предупреждали их, что число синих точек уменьшится, или когда предлагали денежное вознаграждение за точность и последовательность определения цвета.

Результаты эксперимента свидетельствуют, что такое поведение является в определенной степени подсознательным - иначе люди, надеясь получить приз, не меняли бы свое мнение относительно цвета точек.

Возможно, это - просто следствие несовершенства нашего зрения, подумали ученые и провели еще один эксперимент, не связанный со зрительным восприятием.

Они предложили участникам прочитать описания различных научных исследований и решить, какие из них были этическими, а какие - нет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если тревоги никогда вас не покидают, возможно, ваш мозг постоянно меняет представление о том, что считать проблемой

Исследователи были уверены, что с моральными суждениями люди проявят большую последовательность, чем с цветами и угрожающими лицами, но они ошиблись.

Так же, как и в предыдущих экспериментах, участники постепенно расширяли рамки того, что считать неэтичным. Когда число неэтичных исследований начало уменьшаться, люди становились все более жесткими судьями того, что считать морально допустимым.

Постоянное сравнение

Но почему так происходит? Исследования по когнитивной психологии и неврологии показывают, что такое поведение является следствием того, как наш мозг обрабатывает информацию. Мы постоянно сравниваем то, что видим в настоящий момент, с нашим последним опытом.

Так, вместо того, чтобы объективно определить, насколько угрожающим является определенное лицо вообще, мы делаем вывод о его опасности, сравнивая его с только что увиденными другими изображениями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Как вы считаете, этот мужчина может быть опасным? Ответ зависит от вашего недавнего опыта

Оказывается, нашему мозгу гораздо легче сравнить похожие вещи, чем вынести общую абсолютную оценку.

Подумайте, например, насколько проще запомнить, кто из ваших двоюродных братьев или сестер выше, чем вспомнить точный рост каждого.

Возможность полагаться на относительные сравнения во многих жизненных ситуациях, очевидно, развилась у нас в ходе эволюции.

Ведь такие сравнения не требуют от нашего мозга больших усилий и одновременно позволяют ориентироваться в окружающей среде.

Относительные сравнения иногда прекрасно работают. Например, когда речь идет об изысканном ресторане. Заведение, которое будет считаться изысканным в Париже в штате Техас, очевидно, оценили совершенно иначе во Франции.

Однако можно ли как-то противодействовать этому свойству нашего мозга?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нашему мозгу гораздо легче сравнить похожие вещи, чем вынести общую абсолютную оценку

Исследователи советуют: если вы принимаете решение, для которого важна последовательность оценки, определите свои критерии как можно четче.

Например, если вы решите патрулировать район с целью помочь полиции, составьте список того, какие именно нарушения считать преступлением.

Иначе, вы можете закончить тем, что будете вызывать полицию всякий раз, когда кто-то будет выгуливать собаку без поводка.

Однако существуют и более серьезные ситуации, в которых последовательность суждений имеет жизненное значение.

Будь то врачебный диагноз, будь то финансовые инвестиции - современному человеку приходится принимать множество непростых решений, в которых последовательность суждений имеет первостепенную важность.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Future

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...