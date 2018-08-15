Действительно ли другие люди занимаются сексом чаще, чем вы?

Когда мы думаем о сексуальной жизни других людей, мы уверены, что она у них гораздо интереснее. Но почему нам так кажется? И что происходит на самом деле?

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Исследования показывают, что мы сильно преувеличиваем сексуальную активность молодежи, а мужчины имеют, прежде всего, ложное представление об интимной жизни молодых женщин.

Недавно маркетинговая компания Ipsos завершила долгосрочное исследование, посвященное нашим ошибочным представлениям о различных вещах. Его результаты вскоре выйдут в свет в книге The Perils of Perception ( "Ошибки нашего воображения»).

В ходе исследования у британцев и американцев, в частности, спросили, как часто, по их мнению, люди в возрасте 18-29 лет в их стране занимались сексом в последние четыре недели.

Участники опроса в обеих странах в среднем предположили, что молодые мужчины имели половые отношения 14 раз за последний месяц.

Тогда как по данным комплексных исследований сексуального поведения, фактическая цифра составляла в среднем пять сексуальных актов у британцев и четыре - у американцев.

Иными словами, опрашиваемые считали, что молодые люди занимаются сексом почти через день - то есть 180 раз в год, тогда как в реальности - это лишь скромные 50 раз.

Выживание нашего вида в буквальном смысле зависит от секса, но именно по поводу него у нас много ложных представлений

Интересно, что респонденты-мужчины ошибались еще больше, отметив, что сексуальная активность молодых женщин составляет потрясающие 22 раза в месяц в Великобритании и 23 раза - в США. Настоящая цифра, однако, - примерно пять раз.

Как и со многими другими вещами, наши ошибочные представления основываются, с одной стороны, на наших субъективных ощущениях, а с другой - на том, что нам говорят.

Выживание нашего вида в буквальном смысле зависит от секса. Но именно по поводу него у нас много ложных представлений.

В отличие от многих других форм поведения людей, которые мы можем наблюдать открыто, интимная жизнь скрыта от посторонних глаз.

А то, что нам разрешено видеть, часто не соответствует реальности.

Копірайт зображення Geoff Smith / Alamy Stock Photo Image caption Рост популярности приложений для знакомства, например Tinder, производит впечатление, что сексуальная жизнь других людей гораздо интереснее

Не имея другой информации, мы прислушиваемся к разговорам на детской площадке, сплетням в раздевалке спортклуба, сомнительным опросам, статейкам в развлекательных журналах и порно.

В них немало "клубнички", фантастических жизненных примеров и преувеличений, которые совершенно искажают реальную картину.

В упомянутом выше опросе у участников также поинтересовались, сколько сексуальных партнеров имели за свою жизнь люди в возрасте 45-54 года.

Интересно, что в этом вопросе предположения респондентов достаточно точно соответствовали цифре, которую сообщают сами мужчины.

Опрошенные австралийцы и британцы в возрасте 45-54 года в среднем отмечают, что имели в течение жизни 17 партнеров, американцы - 19.

Впрочем картина становится довольно странной, если сравнить ответы мужчин и женщин. Во-первых, число партнеров, которое называют в ходе опросов женщины, намного меньше, чем у мужчин.

Фактически, женщины утверждают, что имели вдвое меньше сексуальных партнеров, чем противоположный пол.

И это одно из самых больших несоответствий в исследованиях сексуального поведения, ведь, с точки зрения статистки, это просто невозможно.

Учитывая, что речь идет о партнере противоположного пола, а в опросах участвует примерно пропорциональное количество гетеросексуальных женщин и мужчин, эти цифры в целом должны совпадать.

Копірайт зображення Kamil Macniak / Alamy Stock Photo Image caption Американские мужчины считали, что у американок в течение жизни было вдвое больше сексуальных партнеров, чем на самом деле

Существует несколько объяснений. Мужчины, например, могут считать сексуальные отношения с работницами секс-индустрии или мужчины и женщины по-разному интерпретируют этот вопрос (например, женщины могут не относить к сексуальным отношениям с партнером некоторые виды секса, а мужчины - наоборот).

Впрочем, наиболее вероятным объяснением является все же тот факт, что мужчины, очевидно, сознательно или нет завышают эту цифру, тогда как женщины, напротив, могут ее занижать.

Одно недавнее исследование подтвердило это предположение. В ходе опроса о сексуальном поведении исследователи разделили женщин на три группы.

Первая группа заполняла анкету анонимно. Участницы второй группы были уверены, что их ответы увидят инструкторы. А женщин в третьей группе опрашивали на ложном детекторе лжи.

Женщины, которые думали, что их ответы увидят, назвали в среднем 2,6 сексуальных партнеров, анонимная группа - 3,4, а те, кто отвечал "на детекторе лжи" - 4,4.

Интересно, что ответы мужчин в этом же исследовании были примерно такими же.

Копірайт зображення Alamy Image caption Женщины отмечали большее количество сексуальных партнеров, когда думали, что правдивость их ответов проверяют на детекторе лжи

Наши ложные представления много рассказывают о том, как мы воспринимаем мир. Они блестяще отражают наши подсознательные предубеждения и представления о том, что является нормальным.

Упомянутое в статье исследование свидетельствует о заблуждениях, касающихся молодежи, и прежде всего молодых женщин, что может быть тревожной тенденцией.

Как и в случае с другими предубеждениями, чтобы изменить взгляды людей, надо не бомбить их новой статистикой, а постепенно разъяснять, почему и откуда возникают наши ложные представления.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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