Действительно ли другие люди занимаются сексом чаще, чем вы?
Когда мы думаем о сексуальной жизни других людей, мы уверены, что она у них гораздо интереснее. Но почему нам так кажется? И что происходит на самом деле?
Исследования показывают, что мы сильно преувеличиваем сексуальную активность молодежи, а мужчины имеют, прежде всего, ложное представление об интимной жизни молодых женщин.
Недавно маркетинговая компания Ipsos завершила долгосрочное исследование, посвященное нашим ошибочным представлениям о различных вещах. Его результаты вскоре выйдут в свет в книге The Perils of Perception ( "Ошибки нашего воображения»).
В ходе исследования у британцев и американцев, в частности, спросили, как часто, по их мнению, люди в возрасте 18-29 лет в их стране занимались сексом в последние четыре недели.
Участники опроса в обеих странах в среднем предположили, что молодые мужчины имели половые отношения 14 раз за последний месяц.
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Тогда как по данным комплексных исследований сексуального поведения, фактическая цифра составляла в среднем пять сексуальных актов у британцев и четыре - у американцев.
Иными словами, опрашиваемые считали, что молодые люди занимаются сексом почти через день - то есть 180 раз в год, тогда как в реальности - это лишь скромные 50 раз.
Интересно, что респонденты-мужчины ошибались еще больше, отметив, что сексуальная активность молодых женщин составляет потрясающие 22 раза в месяц в Великобритании и 23 раза - в США. Настоящая цифра, однако, - примерно пять раз.
Как и со многими другими вещами, наши ошибочные представления основываются, с одной стороны, на наших субъективных ощущениях, а с другой - на том, что нам говорят.
Выживание нашего вида в буквальном смысле зависит от секса. Но именно по поводу него у нас много ложных представлений.
В отличие от многих других форм поведения людей, которые мы можем наблюдать открыто, интимная жизнь скрыта от посторонних глаз.
А то, что нам разрешено видеть, часто не соответствует реальности.
Не имея другой информации, мы прислушиваемся к разговорам на детской площадке, сплетням в раздевалке спортклуба, сомнительным опросам, статейкам в развлекательных журналах и порно.
В них немало "клубнички", фантастических жизненных примеров и преувеличений, которые совершенно искажают реальную картину.
В упомянутом выше опросе у участников также поинтересовались, сколько сексуальных партнеров имели за свою жизнь люди в возрасте 45-54 года.
Интересно, что в этом вопросе предположения респондентов достаточно точно соответствовали цифре, которую сообщают сами мужчины.
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Опрошенные австралийцы и британцы в возрасте 45-54 года в среднем отмечают, что имели в течение жизни 17 партнеров, американцы - 19.
Впрочем картина становится довольно странной, если сравнить ответы мужчин и женщин. Во-первых, число партнеров, которое называют в ходе опросов женщины, намного меньше, чем у мужчин.
Фактически, женщины утверждают, что имели вдвое меньше сексуальных партнеров, чем противоположный пол.
И это одно из самых больших несоответствий в исследованиях сексуального поведения, ведь, с точки зрения статистки, это просто невозможно.
Учитывая, что речь идет о партнере противоположного пола, а в опросах участвует примерно пропорциональное количество гетеросексуальных женщин и мужчин, эти цифры в целом должны совпадать.
Существует несколько объяснений. Мужчины, например, могут считать сексуальные отношения с работницами секс-индустрии или мужчины и женщины по-разному интерпретируют этот вопрос (например, женщины могут не относить к сексуальным отношениям с партнером некоторые виды секса, а мужчины - наоборот).
Впрочем, наиболее вероятным объяснением является все же тот факт, что мужчины, очевидно, сознательно или нет завышают эту цифру, тогда как женщины, напротив, могут ее занижать.
Одно недавнее исследование подтвердило это предположение. В ходе опроса о сексуальном поведении исследователи разделили женщин на три группы.
Первая группа заполняла анкету анонимно. Участницы второй группы были уверены, что их ответы увидят инструкторы. А женщин в третьей группе опрашивали на ложном детекторе лжи.
Женщины, которые думали, что их ответы увидят, назвали в среднем 2,6 сексуальных партнеров, анонимная группа - 3,4, а те, кто отвечал "на детекторе лжи" - 4,4.
Интересно, что ответы мужчин в этом же исследовании были примерно такими же.
Наши ложные представления много рассказывают о том, как мы воспринимаем мир. Они блестяще отражают наши подсознательные предубеждения и представления о том, что является нормальным.
Упомянутое в статье исследование свидетельствует о заблуждениях, касающихся молодежи, и прежде всего молодых женщин, что может быть тревожной тенденцией.
Как и в случае с другими предубеждениями, чтобы изменить взгляды людей, надо не бомбить их новой статистикой, а постепенно разъяснять, почему и откуда возникают наши ложные представления.
Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.
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