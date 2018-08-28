Следующим поколением телефонов станут не смартфоны

Эти небольшие примитивные устройства, предназначенные исключительно для телефонных звонков и СМС, кажутся шагом в прошлое. Впрочем, по мнению их разработчиков, это огромный скачок в будущее - здоровое будущее человечества.

Копірайт зображення Light

Еще в 2008 году норвежский предприниматель Петтер Небе и его падчерица осознали, что причиной их сложных отношений стали смартфоны. Все время, которое они проводили вместе, их взор был устремлен в экраны своих телефонов.

Это была зависимость, которую они не могли преодолеть, почти как от шоколада, рассуждал Небе. В конце концов он понял, что должен построить с дочерью новые отношения, без участия технологий.

"Как не трогать вкусный шоколад в холодильнике? - подумал он. - Если я его вижу, я его обязательно съем".

Небе несколько лет обдумывал, как преодолеть смартфонозависимость и в конце концов разработал ... новый телефон.

Но в отличие от его старого Blackberry, новое устройство должно было способствовать здоровому поведению, то есть минимизировать его использование.

Так была создана компания Punkt.

Сегодня Punkt - один из группы стартапов, пытающихся вернуть современным технологиям "человеческое лицо". Иными словами, избавить пользователей смартфонов от зависимости и тревоги, которую она с собой несет.

Устройства, разрабатываемые Punkt и подобными компаниями, позволяют делать телефонные звонки и почти никаких других функций не имеют. Довольные владельцы рассказывают, что наконец почувствовали свободу, утраченную с тех пор, как к их ладони "прирос" айфон.

Специалисты пока не составили однозначного мнения о преимуществах такого телефона, а также о том, может ли смартфон влиять на умственные процессы и менять поведение людей.

Однако сторонники нового поколения устройств убеждены: это - технологическое спасение.

На первом плане, как всегда, - дизайн. Модель Light Phone, которую в 2015 году разработали ньюйоркцы Джо Голлье и Кайва Танг, напоминает монолитные рации из "Космической одиссеи 2001 года".

Небольшой гладкий прямоугольный кусок пластика без кнопок, камер, приложений или экрана. Свет проецируется сквозь прозрачную верхнюю панель, на которой появляются клавиши набора номера.

Устройство принимает и делает звонки и сохраняет в памяти девять контактов быстрого набора. Это все.

Копірайт зображення Alamy Image caption Исследователи подсчитали, что мы касаемся наших смартфонов примерно 2617 раз в сутки

MP-01 Петтера Небе - немного сложнее. Он оборудован 3D-кнопками и имеет функции СМС, будильника, календаря и Bluetooth.

Черно-белый, 2-дюймовый экран одновременно отражает лишь несколько строк текста.

Как отмечает профессор дизайна из Университета Твенте в Нидерландах Геке Лудден, такие устройства служат примером целевого дизайна.

Когда человек в течение длительного времени реагирует на постоянные стимулы, формируется зависимость

"Примитивная конструкция ограничивает взаимодействие с телефоном, - объясняет она. - И вы просто не будете пользоваться им так много".

Томас ван Ромпай из Твенте соглашается, что простая конструкция способна изменить поведение пользователя.

Непрерывное жужжание и оповещения смартфона заставляют людей ежеминутно хвататься за него. "Он постоянно привлекает ваше внимание", - добавляет специалист.

Когда человек в течение длительного времени реагирует на постоянные стимулы, формируется зависимость. Но MP-01 и Light Phone практически не отражают уведомлений, кроме входящего звонка или СМС, и поэтому владельцы постепенно отвыкают от их "постоянного присутствия".

Это, однако, не означает, что всплеск дофамина (нейромедиатора, отвечающего за удовольствие) при получении уведомлений совсем исчезнет.

Питер Блох, бывший профессор маркетинга из Университета Миссури, отмечает, что такие вещи, как мобильный телефон, часто приносят эмоциональное удовольствие, не только когда вы ими пользуетесь, но и когда просто смотрите на них.

"Это похоже на произведение искусства - оно не несет в себе никакой практической пользы, но все равно вызывает приятные чувства", - добавляет Блох.

По его словам, сам он купил дом только потому, что просто влюбился в дверные ручки, выполненные в стиле ар-деко.

Копірайт зображення Punkt Image caption MP-01 можно использовать как дополнительный телефон: в выходные или брать с собой в отпуск или на свидание

Именно поэтому, по мнению Блоха, эстетичный внешний вид телефонов MP-01 и Light Phone может противоречить идее ограниченного использования.

"Не слишком ли они хороши для того, чтобы забыть о них?"

Джо Голлье согласен с подобным скепсисом. Он вспоминает, что когда впервые представил прототип модели Light Phone, кусок пластика с наклеенной на нем картинкой из "Фотошопа", реакция была чрезвычайно эмоциональной.

"Устройство вызывало либо восторг, либо отторжение", - рассказывает он. Но именно это и помогло продвинуть его идею.

Не менее важным, чем функциональность, является определенный образ, который устройство создает для своего владельца

Деньги на проект собрали с помощью краудсорсинговой платформы Kickstarter, но уже в первый год разработчики продали около 11 тысяч телефонов в 50 странах.

Punkt, к примеру, ежегодно продает 50-100 тыс. телефонов MP-01 и другой мелкой электроники наподобие будильников и переходников.

Привлекательный дизайн этих устройств трудно не заметить. Эргономичная форма - приятная на ощупь, а серая цветовая гамма не утомляет глаза.

Копірайт зображення Light Image caption Клавиши набора номера высвечиваются на верхней сенсорной панели Light Phone

Как отмечает Ромпай, выбор телефона всегда связан с имиджем, который человек стремится создать. Это то, что компаниям Apple и Samsung трудно сымитировать, поскольку они производят массовый продукт.

Не менее важным, чем функциональность, является определенный образ, который устройство создает для своего владельца.

"Люди окружают себя вещами, которые соответствуют их мировоззрению, - говорит Ромпай. - Они покупают такие телефоны, чтобы показать, что они не пользуются смартфоном непрерывно".

Блох также признает, что продукция Light и Punkt имеет свой узнаваемый стиль в мире мобильных устройств. Она полностью соответствует требованию "уникальности продукта", то есть удовлетворяет наше естественное желание выделяться из толпы.

Эти телефоны являются одновременно и оригинальными, и простыми. А такое сочетание нравится пользователю. К тому же они способствуют здоровым, осознанным отношениям с технологиями.

По мнению медиатеоретика Дугласа Рашкоффа, разработчики таких телефонов, несомненно, движутся в правильном направлении.

"Стремление к малому, умение сказать "достаточно" являтся вполне здоровым", - считает Рашкофф.

Он также отмечает, что сейчас пользователи смартфонов достигли критического уровня информационной перегрузки.

Копірайт зображення Alamy Image caption Поскольку телефоны старого типа обрабатывают гораздо меньше уведомлений и сообщений, пользователи постепенно отвыкают от постоянного заглядывания в них

Количество уведомлений, сообщений и других сигналов, которые мы получаем с наших смартфонов, соизмеримо с работой операторов экстренных служб.

"Люди со временем осознают, что постоянное онлайн-присутствие лишает их чего-то важного, они чувствуют, что приносят в жертву технологиям свою настоящую жизнь", - объясняет Рашкофф.

И замена смартфона простым телефоном является прекрасным способом разорвать этот замкнутый круг.

Однако в этом есть и определенная доля иронии, отмечает Рашкофф.

"Вы решаете меньше пользоваться телефоном, но для этого покупаете еще одно устройство, - говорит он. - По-моему, люди просто должны отключить на своих смартфонах определенные функции".

Все больше звезд в последнее время отказываются от смартфонов.

К обычному "мобильнику" вернулись, например, Ким Кардашян, Рианна, Анна Винтур, Даниэл Дэй-Льюис и Уоррен Баффет.

Сможем ли мы загнать джина обратно в бутылку?

Впрочем, Бох сомневается и в психологических преимуществах телефонов нового типа.

Человеку, который привык к определенным приложениям и функциям в смартфоне, будет очень трудно отказаться от них одним махом. Это наоборот может привести к еще большему беспокойству.

"Я не знаю, сможем ли мы загнать джина обратно в бутылку", - говорит Бох.

У древних греков было два понятия времени: "Хронос" и "Кайрос". Хронос - это последовательность исторических событий во времени, тогда как Кайрос - настоящий момент, существующий здесь и сейчас.

Копірайт зображення Alamy Image caption "Шок настоящего", по мнению медиатеоретика Дугласа Рашкоффа, - это ложное восприятие времени, в результате которого мы не живем настоящим моментом, но постоянно пытаемся его догнать

Как объясняет Рашкофф, современные цифровые технологии затягивают нас в мир Хроноса и препятствуют ощущению текущего момента.

По мнению Голлье, уменьшить время пользования смартфоном будет очень просто.

Но каким бы болезненным ни был процесс возвращения к жизни в оффлайн, поведение людей со временем изменится, а их жизнь станет более здоровой.

"Если вы сможете посмеяться над тем, что снова прихватили с собой в ванну телефон, это уже маленькая победа".

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...