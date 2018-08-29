Убивает ли школа творческое мышление?

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Творческое мышление - это дар, которым природа наделяет избранных счастливчиков? Нет - по мнению тех, кто преподает креативность как предмет. Развить свой творческий потенциал может каждый, уверены специалисты. Как именно - выяснял обозреватель BBC Future.

Можно ли научиться творчеству? Когда мы смотрим на выдающихся художников, музыкантов или предпринимателей, нам кажется, что креативность - это дар, которым природа наделила только избранных.

А простые смертные этим могут только восхищаться.

Однако в последнее время все чаще звучат разговоры о том, что творческому мышлению можно научить, и начинать надо как можно раньше.

Хотя секрет гениальности остается неуловимым, исследования показывают, что научиться генерировать оригинальные идеи - вполне реально.

В некоторых школах уроки креативности уже стали отдельным предметом.

Впрочем, как преподаватели зажигают творческую искру? Возможно, эти методики должны получить более широкое применение?

Школьную систему образования всегда критиковали за то, что она не развивает творческий потенциал детей. В речи на TED педагог и писатель Кен Робинсон заявил, что нынешняя система образования убивает врожденные творческие способности учащихся.

Робинсон, очевидно, поднял очень актуальный вопрос, его выступление собрало рекордное количество просмотров.

Впрочем, действительно ли современная школа подавляет творческое мышление? Выводы исследователей неоднозначны.

Психолог из Университета Кейс Вестерн резерв Сандра Русс в течение 23 лет изучала детские игры.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Игры современных детей более изобретательны

Исследовательница предлагала маленьким американцам двух кукол и три кубика и наблюдала за тем, что именно они делали с игрушками.

Она обнаружила, что за все время, начиная с 1980-х годов, наиболее причудливые сценарии игр были у современных детей.

Впрочем, способность мыслить творчески в формальных условиях класса постепенно снижается.

Например, популярный тест на креативность, в ходе которого детям предлагают придумать альтернативные способы использования какого-либо предмета, например книги или жестянки, показывает худшие результаты у сегодняшних школьников, чем в 1990-е годы.

Возможно, это следствие стандартизированных тестов, которые поощряют детей к выбору единственно правильного ответа и не оценивают способность мыслить иначе.

Некоторые исследования подтверждают, что это именно так.

Джек Гонсало из Корнельского университета в Итаке, штат Нью-Йорк, обнаружил, что дети, которые стремились выделиться на фоне сверстников, впоследствии показывали гораздо лучшие результаты в тестах на креативность.

"Мы должны изменить среду, в которой детей учат отвечать стандартам, а не мыслить оригинально", - заключает Гонсало.

Джерард Пуччио из Государственного колледжа Буффало в Нью-Йорке утверждает, что еще никогда в истории не было так важно обучать людей навыкам творческого мышления.

"Креативность больше не роскошь. Это способ выживания", - говорит он.

Промышленность развивается там, где процветает творчество. Сравните, например, Кремниевую долину и упадок автомобильной индустрии Детройта.

Пуччио возглавляет Международный центр обучения креативности, первый в мире факультет такого типа.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption Исследования показали, что техника мозгового штурма (быстрого генерирования идей без критического осмысления) - малоэффективна

Своим образованием он обязан Алексу Осборну, бывшему рекламщику с Мэдисон авеню, который работал в середине XX века. Его компания BBDO стала прототипом рекламного агентства "Стерлинг Купер" из сериала "Безумцы".

Чтобы получать лучшие идеи от своих сотрудников, Осборн начал экспериментировать с техниками развития творческого мышления.

Одной из них, например, был популяризированный им метод мозгового штурма.

Когда Осборн ушел на пенсию, он понял, что развивать творческий потенциал людей надо с младшего возраста, и так был создан факультет креативности в Колледже Буффало.

Сегодня многие университеты мира предлагают схожие курсы.

Но как на них учат креативности? Пуччио рассказывает своим студентам, что творческий процесс проходит в четыре этапа: выяснение, формулировка идей, разработка и реализация.

На первом этапе важно выяснить, правильно ли сформулирована проблема. На втором - нужно исследовать все возможные идеи решения проблемы. Разработка и реализация должны показать, что идея - практическая и убедительна для других.

Этап предложения идей, очевидно, больше связан с инновационным мышлением. Именно на нем и применяют технику мозгового штурма.

Его цель состоит в том, чтобы заставить мозг выйти из чисто аналитического состояния, в котором он склонен сосредотачиваться на одном решении. Задача - генерировать как можно больше идей, игнорируя другие варианты.

Несфокусированный ум более способен к нестандартным ассоциациям, которые помогут изобрести новое решение проблемы.

При обсуждении профессор Пуччио предлагает своим студентам связать идею, которую они представляют, с любым, на первый взгляд не связанным с дискуссией, предметом.

"Это заставляет мозг отказаться от старых моделей и искать новые. Именно так изобретателям удается сделать прорыв", - объясняет он.

Копірайт зображення Samuel Zeller / Unsplash Image caption Исследователи обнаружили, что лежание на спине в расслабленном состоянии способствует творческому мышлению

Научные исследования подтверждают, что определенное физическое состояние может способствовать творческому мышлению.

Например, Джойдип Бхаттачария из Голдсмитского колледжа в Лондоне доказал, что нестандартное решение проблемы чаще приходит в голову, когда человек находится в расслабленном состоянии.

Другое исследование, проведенное австралийцами, показало, что люди лучше решают головоломки, лежа на спине, чем стоя.

Возможно, когда тело расслаблено, ум начинает исследовать различные идеи, которые автоматически отвергает в сосредоточенном состоянии.

Кроме разнообразного мышления, признаком плодотворного творчества является рождение практической и убедительной идеи.

"Ведь креативность не означает создание причудливых вещей", - отмечает Пуччио.

Это, однако, противоречит общепринятым методам поощрения творчества.

Например, мозговой штурм, по мнению многих исследователей, не является эффективной техникой, поскольку он располагает к любым идеям, какими бы абсурдными они ни были, и не предусматривает обсуждение или критику.

Психолог Чарлан Немет из Калифорнийского университета в Беркли уверена, что такие сессии были бы гораздо продуктивнее, если бы люди могли бы высказывать мнение по поводу предложенных решений.

"Это не ради критики как таковой, а для побуждения к нестандартным, но обоснованным решениям", - объясняет она.

Копірайт зображення Tha Image caption Должны ли учителя поощрять детей к свободному творчеству?

Впрочем, что это значит для школьного образования?

Должны ли мы выбросить учебники, отказаться от экзаменов и не заставлять школьников зубрить предмет? Должны ли учителя поощрять детей думать о чем-то своем, вместо того, чтобы концентрироваться на теме урока?

Некоторые результаты исследований креативности вызывают скепсис. Однако, обсуждение того, как реализовать их в учебном процессе, является чрезвычайно важным.

Например, никто не утверждает, что развитие творческого мышления должно быть средством понимания предмета. Ведь трудно прийти к нетипичному решению проблемы, если сама проблема вам не понятна.

Но работодатели XXI века требуют от своих специалистов творческого подхода к решению проблем. Было бы хорошо, если бы и учителя могли оценить это качество в своих учениках.

Однако, к сожалению, сегодняшние школьные программы часто отбивают желание мыслить нестандартно, отмечает Пуччио.

Важно также понимать, что техники развития креативности не сделают в один миг из обычного ребенка Эйнштейна или Пикассо. Ведь гениальности научить нельзя.

Однако вполне возможно научить более творческому повседневному мышлению, которое будет способствовать лучшим результатам как в учебе, так и во взрослой профессиональной жизни.

Пуччио называет это креативностью с маленькой буквы. Он убежден, что такой талант есть у всех нас.

"Вы человек, и у вас есть воображение, - говорит он. - Творчество - у нас у всех в крови".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.