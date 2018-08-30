Пять стадий горя - правда или миф?

Отрицание, гнев, компромисс, депрессия и принятие. Действительно ли человек, переживающий боль утраты, проходит определенные стадии? Посмотрим на данные исследований.

Копірайт зображення Milan Popovic / Unsplash

"Тоска - это место нам неизвестно, пока мы сами там не побываем. Мы осознаем, что близкие люди могут умереть, но точно не знаем, что нас ожидает в первые дни и недели после потери".

Это - слова американской писательницы Джоан Дидион, которая описала свои чувства в первый год после смерти мужа в чрезвычайно эмоциональной исповеди "Год магического мышления".

Теория о пяти стадиях горя - отрицании, гневе, компромиссе, депрессии и принятии - прочно укоренилась в массовой культуре.

О ней пишут статьи и вспоминают в сериалах, а художник Дэмиен Хёрст создал серию картин, назвав их акронимом "DABDA" (denial, anger, bargaining, depression, acceptance).

Сколько длится каждый этап - не уточняется, но считается, что все они должны пройти в определенной последовательности.

Концепция стадий скорби возникла в ходе исследования, которое в 1960-х годах провели психологи Джон Боулби (который также изучал расположение детей к родителям) и Колин Мюррей-Паркс.

Ученые провели интервью с 22 вдовами и определили четыре этапа скорби: онемение, поиски и тоска, депрессия и переосмысление.

Современную классификацию разработала психолог Элизабет Кюблер-Росс, которая работала со смертельно больными пациентами и расспрашивала об их предсмертных переживаниях.

Кюблер-Росс, кстати, кардинальным образом изменила отношение к паллиативной медицине и поставила вопрос об ответственности врача не только за здоровье пациентов, но и за то, как они проживут свои последние дни.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Что чувствует смертельно больной человек?

Впрочем, системной проверки концепция о пяти этапах скорби не проходила, и лишь в начале 2000-х исследователи Йельского университета впервые взялись за эту тему.

В течение трех лет они опросили 233 человека, потерявших близких (обычно жену или мужа). Интервью проводились примерно через шесть, одиннадцать и девятнадцать месяцев после смерти.

Исследователи не рассматривали случаи насильственной смерти родственника или состояния сложной реакции на горе.

Полученная ими картина была сложнее, чем гипотеза о пяти стадиях. Исследователи обнаружили, что самой распространенной эмоцией было принятие, тогда как отрицание переживали далеко не все или не в одинаковой степени.

Второй сильной эмоцией была тоска, а подавленное состояние сопровождало все этапы, и оно было более выраженным, чем гнев.

Кроме того, эмоциональные стадии не меняли друг друга в четкой последовательности. Человек на третий стадий скорби мог, например, переживать принятие, а не гнев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Популярная теория гласит, что переживая горе, мы проходим пять последовательных этапов

Примерно через полгода почти все участники исследования отмечали уменьшение негативных эмоций, но полного выздоровления это не означало.

Тоска по умершему может длиться годами, но в итоге большинство людей справляется с горем.

Из соображений этики первые интервью проводились только через месяц после смерти, и поэтому точной картины о том, что чувствует человек в первые дни и недели после потери, исследователи не имели.

Время лечит

Позже было проведено исследование реакции людей на насильственную смерть, но его участниками стали преимущественно студенты, потерявшие более дальних родственников, чем супруг.

Строгая последовательность этапов также не подтвердилась, хотя острая душевная боль была более присуща первому этапу, а принятие - последнему. Однако в отличие от предыдущего исследования, ученые не отслеживали реакции одного человека в течение длительного времени.

Другое исследование показало, что пожилые люди переживают потерю иначе.

Джордж Бонанно из Колумбийского университета наблюдал за пожилыми парами до и после смерти одного из супругов. Он обнаружил, что 45% людей не чувствовали сильной боли ни сразу после смерти их второй половины, ни позже.

10% вдовцов и вдов даже чувствовали некоторое облегчение. Люди проявляли жизненную стойкость и были способны справиться с горем.

Последнее исследование, проведенное Бонанно в 2012 году, также опровергло идею стадий скорби.

Впрочем, какими бы ни были результаты исследований, теория пяти стадий переживания горя является в определенном смысле привлекательной, ведь она дает людям надежду на постепенное облегчение.

Рут Дэвид Кенигсберг, автор исследования "Правда о скорби", отмечает, что теория пяти стадий навязывает людям определенные чувства.

"Это успокаивает тех, кто имеет схожие эмоции, но заставляет чувствовать вину тех, кто переживает смерть близких иначе", - пишет Кенигсберг.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Каждый переживает утрату по-своему

"Человек может думать, что с ним что-то не так, что он не чувствует того, что должен чувствовать", - добавляет автор.

Впрочем, исследования однозначно свидетельствуют о том, что "правильного" способа оплакивать любимого человека просто не существует. Все переживают горе по-разному, и это естественно.

Ощущение потери остается, но тоска со временем проходит, по крайней мере у большинства людей.

Некий "сценарий" того, что вы будете переживать дальше, может несколько успокаивать, но, к сожалению, реальный опыт часто отличается от теории.

Ведь жизнь - гораздо сложнее.

Целью статьи является общее информирование. Она не может заменить медицинскую консультацию специалиста. BBC не несет ответственности за любой диагноз, поставленный читателем на основании информации с сайта. BBC не несет ответственности за содержание любых внешних интернет-сайтов, на которые ссылаются авторы статьи, а также не рекомендует любые коммерческие продукты или услуги, упомянутые на любом сайте. Всегда консультируйтесь со своим врачом, если у вас возникают вопросы, связанные с вашим здоровьем.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram