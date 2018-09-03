Школы в разных странах мира: где учатся 23 года, а где образование дешевле

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Сколько стоит собрать ребенка в школу, сколько длится учебный год и сколько лет учатся в школах разных стран.

Во многих странах мира осень ассоциируется с началом нового учебного года. Но школьное образование заметно отличается в США, Чили, России или Исландии.

В какой стране ученики проводят в школе меньше времени? Где собрать ребенка в школу стоит дороже? И жители какой страны посещают школу целых 23 года?

Мы собрали самые интересные факты о школьном образовании во всем мире.

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Чтобы собрать ребенка в школу, американской семье приходится в среднем потратить 685 долларов.

Эта сумма выросла на 250 долларов с 2005 года.

Больше всего семье стоит приобретение компьютера - примерно 299 долларов США. На втором месте - одежда (286 долларов) и электроника, например, планшет и калькулятор (271 доллар).

На школьную канцелярию и книги идет в среднем 112 долларов.

Ожидается, что стоимость школьных принадлежностей будет продолжать расти. (Источник: Statista/Deloitte)

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Из 33 развитых стран мира наименьшее количество часов в начальной школе проводят российские школьники.

5 уроков в день в течение 8 месяцев учебного года составляет около 500 академических часов. В мире эта цифра в среднем составляет 800 часов в год.

На общем уровне грамотности в России это, кажется, никак не сказывается, поскольку он составляет почти 100%.

А вот, к примеру, школы в Дании.

Маленькие датчане проводят в начальной школе примерно 1000 часов в год. Они учатся на два месяца дольше в течение учебного года и каждый день проводят в школе больше часов, чем их сверстники в России.

Впрочем, в международных рейтингах качества образования Дания ежегодно попадает в первую пятерку. Поэтому, возможно, самая большая в мире продолжительность учебного года все же приносит свои плоды. (Источник: OECD)

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Разница в стоимости школьного образования в разных странах мира достигает 100 тысяч долларов США.

Если подсчитать школьные взносы, стоимость учебников, транспорта и проживания, самое дорогое школьное образование будет в Гонконге.

Кроме стипендий, кредитов на образование и государственной поддержки родителям гонконгских школьников приходится ежегодно выкладывать из своего кармана еще 131 161 доллара США.

Второе место занимают Объединенные Арабские Эмираты, где школьное образование стоит примерно 99 тысяч долларов в год, затем Сингапур - 71 тысяча долларов и США - 46 тысяч долларов.

Впрочем, хотя обучение в американских вузах ежегодно дорожает, сами родители платят, как правило, примерно 23% его стоимости в год.

Но сравните эти цифры, к примеру, с Францией, где на полное образование ребенка - от среднего до высшего - родители в целом тратят около 16 тысяч долларов США. (Источник: HSBC/Sallie Mae)

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Школьное образование стоит дорого не только родителям. Подумайте, например, о деревьях.

Даже в эпоху виртуальной реальности, 3D-печати и беспилотников ни одна школа мира не обходится без карандашей.

Сегодня, спустя более 400 лет после их изобретения, ежегодно в мире производится около 15-20 млрд карандашей.

Карандаши в США производят преимущественно из древесины кедра, который вырастает в северо-западном регионе Тихого океана. А большую часть графита для них добывают в Китае и на Шри-Ланке.

Для производства карандашей в мире ежегодно вырубают примерно 60-80 тысяч деревьев. (Источник: The Economist)

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Учеба когда-нибудь обязательно заканчивается. Однако, например, в Новой Зеландии и Исландии, это происходит не так быстро. Образование там может продолжаться почти два десятилетия.

"Ожидаемая продолжительность школьной жизни" рассчитывается с помощью совокупной доли учащихся для разных возрастных групп от начальной школы до уровня бакалавра.

В Австралии ожидаемая продолжительность школьного образования составляет 22,9 года. Австралийцы идут в школу в шесть лет, а получают диплом бакалавра в среднем в 28-м.

Самое короткое школьное образование - в Нигерии. Дети идут в школу в семь лет и учатся в среднем лишь 5,3 года. (Источник: Global Innovation Index)

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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