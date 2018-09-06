Мигрень: почему нам так мало известно о самой распространенной болезни в мире

Мигренью страдает каждая пятая женщина в мире, мигрень - на втором месте среди болезней, которые ограничивают работоспособность. Однако о ней известно на удивление мало, ее исследования не получают достаточного финансирования, а многие врачи даже не считают мигрень настоящим неврологическим расстройством.

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Впервые я ощутила мигрень однажды вечером после школы. Тупая головная боль превратилась в острую пульсирующую, зрение затуманилось, а свет от лампы в моей комнате приносил ужасные страдания. В конце концов меня стошнило.

Этот цикл симптомов повторялся множество раз за последние годы. Впоследствии он заставил меня уволиться с работы и почувствовать себя совершенно беспомощной.

От мигрени часто отмахиваются, мол, "это просто головная боль".

Но если с "обычной" головной болью можно, как правило, справиться с помощью парацетамола, мигрень так легко не одолеть. Приступ мигрени способен серьезно выбить из колеи.

Серия The Health Gap посвящена гендерному неравенству в вопросах здоровья и медицины. Другие статьи серии:

К тому же причина этой болезни точно не определена (гормональные изменения или ненормальная активность мозга являются лишь предположениями), так же как не существует устоявшегося способа ее лечения.

Совсем неудивительно, что международное исследование состояния здоровья людей, которое проводилось в 195 странах мира ежегодно с 1990 по 2016-й, поставило мигрень на второе место среди болезней, которые в течение многих лет существенно ограничивают работоспособность человека.

Мигрень приносит значительные экономические затраты - в одной только Великобритании ежегодно из-за нее выдают 25 млн дней больничных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В отличие от обычной головной боли, мигрень приносит невыносимые мучения, она часто сопровождается нарушением зрения и рвотой

Но несмотря на огромное влияние на здоровье и экономику, мигрень остается одним из наименее изученных заболеваний, исследования которого годами не получали нужного финансирования.

Это расстройство также гораздо более распространено у женщин. В целом, от мигрени страдает каждая пятая женщина и только один из 15 мужчин.

Причины мигрени остаются преимущественно непонятными. Хотя исследование Университета штата Аризона, проведенное в апреле этого года, свидетельствует, что она связана с состоянием, когда повышается уровень эстрогена, и снижается уровень натрий-протонного обменника NHE1.

Без достаточного количества NHE1 болевой синдром возрастает. "Результаты исследования показывают, что женщины более подвержены мигрени, поскольку колебания половых гормонов у них приводят к изменениям в уровне NHE1", - объясняет исследовательница Эмили Гэллоуэй.

Впрочем, мигрень остается одной из наименее исследованных болезней в мире. К примеру, в США, где мигренью страдают примерно 15% населения, финансирование ее исследований в 2017 году составило 22 млн долларов.

Для сравнения - на исследования астмы, которой болеет в половину меньше американцев, выделено в 13 раз больше (286 млн долл.), а диабета - в 50 раз больше (1,1 млрд долл.).

Хотя, конечно, астма и диабет являются потенциально опасными для жизни болезнями.

Эффективность изучения мигрени снижает и тот факт, что медицинские исследования, по традиции, проводят обычно на представителях мужского пола, хотя мигрень - это преимущественно женская болезнь.

Копірайт зображення Alamy Image caption Мигренью страдает каждая пятая женщина и только один из 15 мужчин

Учитывая распространенность мигрени среди женщин, это очевидное пренебрежение может быть результатом того, что врачи часто недооценивают жалобы женщин на боль.

Еще одна причина - ошибочное представление о том, что мигрень связана с психическими заболеваниями. Миф о женской истеричности существует уже много веков и является классическим проявлением гендерной предвзятости в медицине.

Головная боль медицины

Пульсирующая головная боль является одной из древнейших болезней человечества, указанных в письменных источниках.

Описания мигрени попадаются в древнеегипетских рукописях 1200 до н.э. и у Гиппократа.

Однако обнаружение мигрени приписывают обычно древнегреческом врачу Аретею из Каппадокии. Он первый во втором веке точно описал симптомы заболевания - локализацию боли с одной стороны и периодичность приступов.

Само слово "мигрень" происходит от греческого hemicrania, что означает "половина черепа".

Причины и лечение мигрени на протяжении истории были окружены суевериями.

В Средние века мигрень лечили кровопусканием и колдовством или зубчиком чеснока, который вставляли в разрез на виске.

Как средство от мигрени некоторые медики рекомендовали трепанацию - сверление отверстий в черепе. Считалось, что эта варварская процедура помогает выпустить злых духов из тела человека, который, очевидно, страдал психическим расстройством.

Копірайт зображення Alamy Image caption Первым точно определил симптомы мигрени древнегреческий врач Аретей из Каппадокии

Тот факт, что от мигрени страдают преимущественно женщины, врачи заметили только в XIX веке.

Мигрень назвали болезнью "матерей рабочего класса" и объясняли расстройствами психики у женщин из-за тяжелой ежедневной работы, недостатка сна, частого кормления грудью и недоедания.

Головную боль у женщин связывали с истеричностью и нередко высмеивали ее, она до сих пор остается предметом шуток и анекдотов.

С другой стороны, "мигрень также считалась болезнью аристократов", объясняет Джоанна Кемпнер, доцент социологии из Ратгерского университета.

"Мол, представители высшего класса имеют более тонкую нервную систему, которая позволяет мужчинам заниматься искусством и науками".

"А поскольку женщины, как считалось, были менее способны к интеллектуальной деятельности, их нервная система была перегружена". В отличие от обычной головной боли, мигрень приносит невыносимые мучения, она часто сопровождается нарушением зрения и рвотой

Американский невропатолог Гарольд Г. Вольф, определял четкую разницу между мигренью у мужчин и женщин.

Если у амбициозных и успешных мужчин мигрень возникала из-за усталости, то причиной головной боли у женщин Вольф считал неспособность принять женскую роль прежде всего в сексуальной жизни.

Доктор Вольф говорил, что его пациентки воспринимают секс "в лучшем случае как брачный долг, но достаточно часто как неприятную обязанность".

Кемпнер добавляет: "к концу XX века слово "мигрень" получило прочную ассоциацию с невротичной домохозяйкой, и некоторые словари действительно фиксируют его как синоним "жены".

Разум имеет значение

Однако определенная связь между головной болью и психическим здоровьем существует на самом деле. По данным нескольких исследований, мигрени часто сопровождают некоторые психические болезни, например биполярное и тревожное расстройства, а также депрессию.

Другое исследование установило, что примерно один из шести пациентов, страдающих мигренью, серьезно задумывался о самоубийстве.

"Но является ли мигрень причиной этих расстройств?", - спрашивает Мессуд Ашина, профессор неврологии и директор отдела исследования мигрени в Датском центре исследований головной боли.

"Мигрень - это очень распространенное состояние, и поэтому вероятность случайного совпадения с другими расстройствами достаточно высока", - считает он.

Копірайт зображення BBC/Alamy Image caption Люди, страдающие мигренью, чаще страдают от депрессии и тревоги и имеют суицидальные мысли

"С другой стороны, неудивительно, что мигрень способствует тревожности, ведь она всегда может застать человека врасплох, помешать его профессиональным или семейным планам", - отмечает Эсме Фуллер Томсон, директор Института жизни и старения при Университете Торонто, которая исследует связь между мигренью и самоубийством.

Чувство беспомощности, которое часто охватывает пациента с мигренью, также может усиливать депрессию.

Впрочем, несмотря на распространенность мигрени и тяжелые последствия ее приступов, многие специалисты не считают ее серьезной болезнью.

Частично такое отношение к мигрени заключается и в ее статусе преимущественно "женского" недуга и отражает гендерные предубеждения в медицине.

Копірайт зображення BBC/Alamy Image caption Несмотря на изнурительные последствия мигрени, многие специалисты не считают ее настоящим неврологическим заболеванием

Статистические данные подтверждают, что врачи, как правило, обращают меньше внимания на жалобы женщин, а постановка правильного диагноза пациентке обычно происходит в течение более длительного времени, чем у пациентов-мужчин.

Выход, кажется, есть

К счастью, новый препарат от мигрени уже есть - правда, пока он находится на этапе испытаний. Это - инъекция эренумаба, которую назначают раз в месяц и которая блокирует мозговой рецептор, активизирующий приступ мигрени.

(В мае 2018 года американское управление по безопасности пищевых продуктов и медикаментов одобрило похожий препарат, который действует на рецептор CGRP).

"Главное, что этот препарат разработан специально для лечения мигрени", - объясняет Амааль Старлинг, доцент кафедры неврологии в Клинике Майо города Скотсдейл в Аризоне.

"Это повышает его эффективность и снижает побочные эффекты", - добавляет специалист.

Копірайт зображення Alamy Image caption Новый препарат, разработанный специально для лечения мигрени, а не симптомов головной боли, должен облегчить судьбу страдальцев

С этим трудно не согласиться. От лечения мигрени мне назначают бета-блокаторы - препарат, который принимают три раза в день в течение нескольких месяцев, применяемый обычно для лечения ангины и высокого кровяного давления.

Как оказалось позже, препарат также помогает от мигрени. Но у него огромный список противопоказаний и побочных эффектов, таких как сильная усталость и головокружение с возможностью сердечного приступа, если вы внезапно прекратите прием.

Другие современные способы лечения мигрени включают электромагнитные процедуры с помощью ручных устройств. Они посылают в головной мозг магнитные импульсы, чтобы изменить электрическую среду нейронов и уменьшить "гипервозбудимость".

У меня не было мигрени почти шесть месяцев и я начала сокращать дозу бета-блокаторов. Я бы хотела вообще отказаться от медицинских препаратов. Но недавно у меня опять случился приступ.

А пару месяцев назад меня увезли в больницу с подозрением на инфаркт. К счастью, это была ложная тревога. Но этот случай показал, как важно получить препарат от мигрени, который не влиял бы на жизненно важные органы.

Надеюсь, это изобретение уже скоро будет у нас.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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