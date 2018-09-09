Медицинские мифы: можно ли будить лунатика?

Все говорят, что лунатиков будить нельзя, что это может плохо для них кончиться. Но так ли это? Корреспондент BBC Future решила разобраться, где миф, а где правда.

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Иногда посреди ночи я встаю с кровати и разгуливаю по комнате или даже по квартире, не просыпаясь.

И не только я: каждый пятый ребенок регулярно ходит во сне, и как минимум 40% проделывали это хотя бы однажды.

Чем старше мы становимся, тем реже это происходит, но 1-2,5% взрослых продолжают бродить во сне.

Некоторым лунатикам кажется, будто они убегают от чего-то страшного. Некоторые спокойно и методично роются в ящиках и шкафах, словно что-нибудь ищут.

Когда я была маленькой, то, не просыпаясь, спускалась в гостиную и усаживалась вместе с родителями смотреть телевизор, пока они не отводили меня обратно в постель.

Все, кто хоть раз видел лунатика, согласятся с тем, что это очень странное состояние, которое сочетает в себе черты сна и бодрствования.

Как многие наверняка слышали, в таких случаях обычно советуют ни в коем случае не будить спящего: якобы это опасно и каким-то образом повредит ему.

Это не совсем так, хотя, вне всякого сомнения, проснуться в такой момент лунатику будет неприятно.

Фазы сна

Точно не известно, почему мозг дает команду разгуливать во сне, хотя мы многое знаем о том, что происходит с человеком после того, как он засыпает.

В течение ночи он проходит разные фазы сна, начиная с поверхностного, который в течение примерно двадцати минут становится значительно глубже, а потом снова сменяется поверхностным, затем переходя к фазе быстрого сна.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Каждый пятый ребенок ходит во сне, но с возрастом это происходит все реже

Этот цикл повторяется несколько раз за ночь, и каждый раз продолжительность быстрого сна увеличивается, так что к утру эта фаза занимает больше всего времени.

Сны человеку чаще всего снятся именно во время фазы быстрого сна. В этот период тело словно парализовано, чтобы не начать случайно действовать во сне, однако лунатизм проявляется в фазе гораздо более глубокого сна.

Это любопытное и парадоксальное состояние. Мозг достаточно активен, чтобы человек мог двигаться, но не настолько, чтобы он проснулся.

Недавно в миланской больнице Нигуарда (Италия) было проведено исследование волновых колебаний мозга людей, склонных к лунатизму.

Ученые установили, что пока некоторые участки мозга находились в состоянии бодрствования, остальные пребывали в глубоком сне. Это указывает на то, что причиной лунатизма является дисбаланс между этими двумя состояниями.

Рассказы о том, будто бы лунатики ходят, вытянув руки вперед, как зомби, не соответствуют действительности, однако у таких людей и вправду бывает застывший, словно невидящий взгляд, и их внимание очень трудно привлечь.

Гуляя во сне, люди обычно не зажигают свет и перемещаются по дому по памяти.

Лунатики в опасности?

Неправда и то, что, гуляя во сне, человек не может причинить себе никакого вреда - он может споткнуться, а если окажется в незнакомом месте, ему действительно угрожает опасность: к примеру, заблудившись, лунатик может открыть входную дверь и выйти на улицу.

Профессор Мэтью Уокер из клиники патологий сна - подразделения больницы при Лондонском университетском колледже (Великобритания), как-то рассказал мне о своем пациенте, который вышел из дома, сел в машину и поехал - так и не проснувшись.

Был еще случай с 15-летней девушкой, которую нашли в кабине грузового крана на сорокаметровой высоте, - она забралась туда во сне, свернулась клубочком и продолжала спать.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лунатики ходят с вытянутыми вперед руками, как зомби, только в наших фантазиях

Такие случаи редки. Периодическое хождение во сне обычно не приводит к каким-либо серьезным проблемам, и большинство детей перерастают это состояние.

Если эта ситуация повторяется каждую ночь, специалисты по патологиям сна советуют родителям в течение недели понаблюдать за тем, в какое время их ребенок обычно начинает ходить во сне, и осторожно будить его примерно за 15 минут до этого момента - часто это помогает прервать сложившийся цикл.

Так что же делать, если кто-нибудь из ваших близких страдает лунатизмом?

Начнем с того, что лунатик спит настолько глубоко, что, вероятно, и вовсе не заметит вас, даже если вы попытаетесь его разбудить.

Если же он все-таки проснется, вы можете дезориентировать его до такой степени, что человек испытает стресс.

Каждому из нас знакомо это чувство полной растерянности, когда звонок будильника приходится на фазу глубокого сна, а не на фазу поверхностного сна, в которой мы обычно находимся к тому моменту, когда пора просыпаться.

Однажды мне пришлось пережить настоящее потрясение: я проснулась от грохота и обнаружила, что стою на кухне босиком посреди битого стекла.

Гуляя во сне, я попыталась налить себе воды, но, как большинство лунатиков, не включила свет и разбила стакан о водопроводный кран.

Так что, разбудив лунатика, вы не вызовете у него сердечный приступ и не ввергнете его в состояние комы, но гуманнее всего будет не будить его вовсе, а просто отвести обратно в постель, чтобы он не причинил себе вреда.

Он продолжит глубоко спать, а утром, скорее всего, и не вспомнит о своей ночной прогулке.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

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