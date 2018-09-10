На оценки в школе влияют в первую очередь гены, а не интеллект

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Исследователи обнаружили, что успехи в учебе определяются прежде всего генами ребенка, а также что его интеллектуальные способности играют в этом меньшую роль.

Наверное, уже скоро с помощью анализа ДНК мы сможем определять будущие трудности в учебе и помогать ребенку.

Дети учатся в школе очень по-разному. В последние годы исследователи обнаружили, что успех в учебе - в начальной школе, в конце средней и даже в отдельных дисциплинах - почти на две трети зависит от генов.

Ученые выбрали 6000 пар близнецов, участвующих в британской программе исследования раннего развития близнецов, и проанализировали их оценки от начальной школы до окончания обязательного среднего образования.

Результаты исследования показали, что достижения близнецов в учебе были на удивление стабильными. Те, кто хорошо учился в начальной школе, имели хорошие результаты и в экзаменах GCSE (сертификат об окончании среднего образования).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Анализируя успехи в учебе у однояйцевых близнецов, ученые устанавливают влияние генов на школьные оценки

Наблюдения за близнецами позволяет выявить влияние генов на достижения в учебе.

Однояйцевые (идентичные) близнецы имеют одинаковый генетический набор, тогда как двойняшки, так же как братья и сестры разного возраста, разделяют в среднем 50% генов.

Если по определенной черте идентичные близнецы больше похожи друг на друга, чем двойняшки, можно сделать вывод, что эта черта определяется преимущественно генами.

Ученые пришли к выводу, что стабильность достижений в учебе почти на 70% объясняется генетическими факторами и лишь на 25% - окружающей средой, например, воспитанием в одной семье и посещением одной школы.

Остальные 5% - другими менее понятными факторами, например, влиянием друзей или учителей.

Когда успешность в учебе в течение школьных лет улучшалась или ухудшалась, это прежде всего зависело от тех внешних факторов, которые у близнецов отличались.

Логично предположить, что стабильность успехов в учебе объясняется, в первую очередь, умственными способностями ребенка.

Но после того, как исследователи провели среди близнецов тесты на интеллект (вербальные и невербальные), влияние генов все равно осталось существенным - на уровне 60%.

В последние годы ученые достигли больших успехов в выявлении генетических маркеров, отвечающих за те или иные черты личности, в частности успехи в учебе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда у одного из близнецов школьные оценки существенно ухудшались или, наоборот, улучшались, причиной были внешние факторы - например, замена учителя

Однако каждый генетический маркер объясняет очень небольшую долю (менее 0,1%) индивидуальных различий.

Недавно был разработан более эффективный метод. Подытоживая тысячи генетических маркеров, выявленных в ходе общегеномных исследований (сравнение генетического строения разных людей), ученые разрабатывают "полигенную шкалу признаков".

Такая шкала позволяет с большей точностью прогнозировать вариативность определенной черты, например, успех в учебе, у людей, не связанных общими генами.

Метод полигенной шкалы баллов подтвердил то, что ученые обнаружили в ходе наблюдения за близнецами. А именно то, что определенные варианты генов отвечают за то, почему оценки детей на каждом этапе обучения могут отличаться.

Результаты этого исследования очень важны как для родителей, так и для учителей.

Они свидетельствуют о том, что определенные проблемы в учебе нужно выявлять как можно раньше, поскольку они, скорее всего, будут существовать на протяжении всех школьных лет.

В будущем такая оценка генетической предрасположенности вместе с прогнозированием влияния внешней среды, например, район проживания, особенности воспитания в семье и школе, помогут выявлять "проблемных" учеников в раннем возрасте.

Преодолеть потенциальные трудности в обучении помогут индивидуальные учебные программы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В будущем генетика поможет как можно раньше выявлять у детей потенциальные трудности в учебе и предоставлять им соответствующую помощь

Например, уже при рождении мы могли бы с помощью ДНК-тестов выявлять детей, которые в будущем будут иметь проблемы с чтением, и помогать им на раннем этапе.

Профилактические мероприятия всегда имеют большие шансы на успех на раннем этапе жизни.

Поэтому генетическая оценка рисков, которую можно применить уже при рождении, имеет огромное значение для преодоления будущих проблем в учебе.

Статья впервые опубликована на сайте The Conversation и перепубликована здесь в рамках лицензии Creative Commons.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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