Какими будут дети, рожденные в космосе?

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Если человечеству предстоит колонизация звезд, землянам придется отправиться в путешествия, длящиеся столетиями, и создавать семьи в пути. Сможем ли мы растить детей в космосе? Таким вопросом задается автор BBC Future.

"Марс, - пел сэр Элтон Джон в песне Rocket Man, - не то место, где могли бы расти ваши дети".

Может быть, сэру Элтону и не хватает опыта, связанного с работой в NASA, но в правоте ему не откажешь. На Марсе не только "холодно, как в аду", но эта планета еще и лишена воздуха и бесплодна. Ее ржавая почва, безжизненные долины и голые горы постоянно окутаны оранжевым туманом.

Как бы там ни было, похоже, что человечество поставило себе цель осесть именно на Марсе. Если все пойдет по плану, в конце концов, вероятно - лет эдак через пятьдесят, колонисты будут жить на Марсе.

А еще через пару-тройку столетий люди могут погрузиться на звездолеты с ядерными энергетическими установками, которые через несколько поколений доберутся до ближайшей обитаемой планеты. Эти пионеры - или пилигримы, если хотите - начнут новую жизнь за пределами Земли.

Для того чтобы эти новые человеческие цивилизации оказались успешными, космическим путешественникам неизбежно придется обзаводиться семьями.

"Если мы намерены обеспечить себе будущее в космосе, нам не обойтись кучкой астронавтов. Осваивать его будут целые сообщества людей, - говорит Кэмерон Смит из университета в Портленде, штат Орегон. - По-другому нам не справиться". Но есть ли на самом деле будущее у такого проекта?

Копірайт зображення iThtock Image caption Якщо ми збираємось колонізувати зірки, людству доведеться відправлятися у подорожі тривалістю у сотні років - а значить, і заводити сім'ї

Одновременно с изучением истории колонизации земных континентов человечеством, Смит опубликовал исследование о том, как будут эволюционировать человеческие существа (как физическом, так и культурном плане) после того, как покинут родную планету.

Прежде чем планировать колонии на Марсе или строительство кораблей для межзвездных путешествий с экипажами из представителей нескольких поколений, следует задуматься над тем, как рожать и воспитывать внеземных детей, полагает Смит.

Даже зачатие ребенка может оказаться невозможным в космосе, что сразу поставит крест на любых планах создания космических колоний. Половой акт в безвоздушном пространстве вполне осуществим с точки зрения механики, однако куда менее ясно, приведет ли он к зачатию.

Доказано, что космические полеты пагубно сказываются на здоровье, но их воздействие на репродуктивную систему еще изучено далеко не полностью. Те ограниченные исследования, которые проводились до сих пор, позволяют предположить, что микрогравитация нарушает гормональные процессы в организме, а космическая радиация наносит вред развитию зародыша.

Япония изучает сейчас один из аспектов проблемы на Международной космической станции в рамках эксперимента под интригующим названием "Космический детеныш". Ученые отправляют на несколько месяцев на борт МКС замороженную сперму мышей, чтобы изучить воздействие космических условий на способность млекопитающих к размножению.

Тем не менее, на поверхности Марса или в условиях искусственной гравитации на борту космического корабля, невесомость вряд ли будет представлять собой такую уж проблему. Поэтому давайте исходить из того, что любые преграды медицинского характера могут быть преодолены.

Тогда, однако, возникает другой вопрос: правомерно ли производить на свет ребенка в марсианской колонии или на борту звездолета в глубинах космоса?

"Философы называют это согласием на риск, - поясняет Смит. - Но допустимо ли с точки зрения морали подвергать кого-либо риску без его согласия? То есть рожать ребенка в таких условиях?"

Копірайт зображення Getty Images Image caption На МКС проводят эксперименты, чтобы выяснить, как сложные космические условия влияют на сперму мышей

В общем и целом, да, допустимо, отвечает Смит сам себе. Он проводит параллели с историей народа Полинезии, который 3000 лет назад отправился за тысячи миль от Папуа-Новой Гвинеи для колонизации островов в южной части Тихого океана. "Они окунались в неизведанное, - говорит Смит. - Конечно, они рисковали, но они хотели дать своим детям новое пространство для жизни".

Переселение на Марс или путешествие в звездолете к другой планете, похожей на Землю, утверждает Смит, ничем не отличается от предприятия древних полинезийцев. "Мы уже подвергли детей риску, когда выпустили их в этот нестабильный мир, - продолжает он. - В действительности, в стесненных условиях на борту внеземного корабля-звездолета мы будем еще более бдительно, чем на Земле, следить за тем, чтобы обеспечить этим детям всю возможную заботу".

Знакомые и всё же чужие

Первое поколение колонистов в космосе появится на свет от родителей, все еще испытывающих сильную привязанность к Земле. Крайне любопытно будет проследить за тем, как внуки колонистов и дети их правнуков адаптируются к новой среде обитания. Ведь уже космос, а не Земля, будет их домом.

Самое быстрое - в теории - путешествие к ближайшей звезде за пределами нашей Солнечной системы, если двигаться со скоростью, близкой к скорости света, займет более 500 лет. Только представьте себе, как за это время изменятся люди на Земле.

"Люди, которые прилетят на другую планету спустя несколько веков, считая с сегодняшнего дня, будут столь же неведомы нам, как те, кто жил во времена Шекспира, - предполагает Смит. - Они будут говорить с другим акцентом, их представления о Вселенной тоже будут совсем иными". Он называет их "звездные люди" - это совершенно новая разновидность человеческих существ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чи відчуватиме дитина, народжена у космосі, зв'язок із Землею?

Пожалуй, самым серьезным вызовом, с которым придется столкнуться любому из звездных родителей, станет обеспечение возможностей своим детям вести хорошую и интересную жизнь. Эти детям предстоит не только родиться в среде людей, спасшихся от вымирания, но и жить в обществе равных возможностей, которое даст им право выбирать, что им интересно. Например, выполнять работу, которую они сами выберут, а не ту, которая предписана им от рождения. Выбрать, с кем они хотят прожить жизнь, иметь ли собственных детей.

50 тыс. человек на борту звездолета - это уже само по себе закладывает предпосылки возможной катастрофы. "Ведь мы должны обеспечить всем сносную жизнь, - замечает Смит. - Культурная и биологическая эволюция не приведут к существенным изменениям за короткий промежуток времени, поэтому я бы не стал изобретать нечто, слишком радикально отличающееся от того опыта, которым человечество обладает теперь".

Он убежден, что мы должны все это продумать уже сейчас, если хотим, чтобы будущие космические колонии оказались успешными. "Потребуется немало времени, чтобы обдумать все вопросы, - продолжает Смит. - Если на размышления уйдет полвека или около того, это будет как раз подходящая временная шкала".

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Организация Mars One, которая хочет создать марсианское поселение к 2025 году, уже проинформировала соискателей на место в проекте, что планета Марс, по крайней мере, для первых поселенцев, - не подходящее место для воспитания юного поколения.

Однако организаторы вряд ли помешают колонистам вступать в связь друг с другом и зачинать детей. И в не столь уж отдаленном будущем могут родиться первые звездные люди, для которых Земля будет всего лишь бело-голубым пятнышком на ночном небе.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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