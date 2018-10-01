Ваш идеал красоты: существует ли он на самом деле?

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Стандарты красоты в обществе со временем меняются - это известный факт. Но и наши собственные представления о привлекательной внешности не остаются без изменений, иногда даже в течение нескольких минут. Ученые выяснили, как сайты знакомств влияют на наше восприятие красоты.

Сначала мне нравились гладко выбритые мужские лица. Но когда в моду вошла борода, мои предпочтения начали меняться. Видя повсюду бороды разного калибра, я начала осознавать, что кое-что в этом есть. И очевидно, была такая не одна.

"Я считаю мужчин с бородами привлекательными. Раньше это было неважно, но теперь половина моих знакомых носит бороду", - рассказала одна из участниц опроса, проведенного The Guardian.

Видимо, тысячелетия естественного отбора заставили нас отдавать предпочтение определенным чертам внешности. Например, мы считаем симметричные лица более привлекательными - видимо, потому что они свидетельствуют о здоровых генах человека.

Мы знаем, что стандарты красоты со временем меняются, но происходит это не очень быстро и связано с изменениями в средствах массовой информации и популярной культуре.

И хотя мы понимаем, что наши вкусы несколько отличаются, многие из нас убеждены, что каждый имеет свой идеал привлекательной внешности и что он остается неизменным в течение жизни.

Оказывается, однако, что мы меняем свои взгляды на красоту гораздо чаще - в течение даже не лет и не месяцев, а иногда - буквально нескольких минут.

"Красота, действительно, по-прежнему в глазах смотрящего. Но, как показывает наше текущее исследование, постоянно меняется сам наблюдатель", - отмечает Хайян Янг, доцент школы бизнеса Кэри при Университете Джонса Хопкинса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наши представления о красоте могут меняться в течение даже не лет и не месяцев, а нескольких минут

Янг возглавляет исследования, которое выявило, что наше чувство хорошего может меняться под влиянием мнения других людей.

"Можно утверждать, что в эпоху интернета представление о красоте начали меняться у людей гораздо быстрее, чем когда-либо в истории".

Наверное, причина такого непостоянства - в тысячах изображений людей, которыми нас ежедневно бомбит интернет, а также в сервисах онлайн-знакомств.

Последние исследования показали, что наши представления о привлекательности не только подвержены частым изменениям, но и зависят от того, на какие лица мы только что смотрели.

На сайтах или в приложениях для знакомств это, конечно, происходит постоянно и за доли секунды.

Во время одного исследования, проведенного в Сиднейском университете, женщины оценивали привлекательность 60 мужчин, изображения которых возникали на экране всего на треть секунды.

Исследователи обнаружили, что участники, как правило, оценивали следующее лицо как привлекательное, если и предшествующее им тоже понравилось.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Участницы одного исследования считали мужчину на фото привлекательным, если они давали высокую оценку и предыдущему изображению

Так же происходило и наоборот: если предыдущее фото казалось им малосимпатичным, они с большей вероятностью негативно оценивали и следующее изображение.

Казалось, что восприятие красоты у участниц эксперимента меняется с каждым новым лицом.

Феномен объясняется тем, как наш мозг обрабатывает новую информацию.

"Наш мозг не в состоянии постичь всю информацию, которую мы видим, и поэтому, где возможно, он упрощает себе работу, опираясь на предыдущий визуальный опыт", - объясняет Джессика Тауберт, автор исследования, которое проводит Университет Сиднея.

Упрощение, которое применяет наш мозг в такой ситуации, называется "серийной зависимостью". Мы ожидаем, что физические признаки предмета не меняются в один миг.

То есть, когда вы посмотрели на чашку кофе, а потом отвели взгляд, вы уверены, что она выглядит так же и сейчас.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда мы листаем профили людей на сайте знакомств, наш мозг упрощает себе работу, опираясь на предыдущее изображение

Подобное происходит, и когда мы смотрим на фото людей на сайтах знакомств.

Переводя взгляд с одного профиля на другой, мы поддаемся иллюзии.

Наш мозг просто не успевает проанализировать другое фото как новую информацию и воспринимает следующее лицо так же, как воспринял предыдущее.

"Тот факт, что мозг быстро адаптируется к визуальной среде, - не новый. Но новой является скорость, с которой меняется эта среда", - говорит Тереза ​​Пегорс, соавтор исследования и бывший доцент психологии в Тихоокеанском университете Азуса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тот факт, что мозг быстро адаптируется к визуальной среде, - не новый. Но новой является скорость, с которой меняется эта среда

"Красота, таким образом, становится изменчивой категорией, вызывая желание постоянно выбирать что-то новое. Что может также быть причиной того, почему нам все сложнее быть довольными одним партнером в течение долгого времени".

Эффект беглого взгляда

Если вы замечаете, что в интернете вам нравится гораздо больше людей, чем в реальной жизни, причина может быть в скорости, с которой вы просматриваете страницы соцсетей.

Исследователи обнаружили, что люди кажутся нам привлекательными, когда мы смотрим на них мимоходом, чем когда рассматриваем внимательно.

Так происходит потому, что когда мы смотрим на кого-то, мы не просто "видим" его, но также и оцениваем.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чем быстрее вы листаете страницы сайта знакомств, тем более привлекательными вам кажутся люди на фото

Привлекательность - ценный параметр, ведь человек может быть нашим потенциальным партнером. Поэтому мозг, не имея достаточно информации, выбирает более важный для себя вариант - большую привлекательность.

"Если вам кто-то покажется красивее, чем он или она есть на самом деле, вы сможете их более внимательно рассмотреть уже следующим взглядом", - объясняет Дэвид Иглман, нейрофизиолог из Стэнфордского университета и соавтор исследования.

"Но если вы случайно не заметите и не оцените привлекательность человека, вы можете упустить шанс на потенциальные отношения", - добавляет он.

Когда вы быстро просматриваете профили на сайте знакомств, тогда и срабатывает "эффект беглого взгляда".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Поскольку мы не получаем достаточно информации с первого взгляда, мозг склонен ошибаться в сторону большей привлекательности

"Приложения для знакомств, похоже, работают на эволюцию: лучше провести пальцем вправо и проверить, действительно ли этот вариант нам подходит, чем отсеять его, а потом пожалеть".

"С кем такого не случалось, случайно отвергаешь профиль парня или девушки и только потом понимаешь, что они были классные", - говорит Иглман.

Тереза Пегорс видит в этом и положительный момент: все это доказывает, что мы можем менять наш мозг, посылая ему разную информацию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Восприятие красоты меняется под влиянием многих изображений людей, которые нам приходится видеть каждый день

"Наше зрительное восприятие красоты меняется с каждым лицом, которое мы видим. А это значит, что благодаря опыту наши стандарты красоты становятся более реалистичными", - отмечает исследовательница.

"Иными словами, мы не зацикливаемся на недосягаемом идеале, которым нас сверх меры потчует цифровая эпоха. Мы можем просто не смотреть на такие изображения".

Все, что нужно, - это выйти из любимого приложения для знакомств... правда, сказать это проще, чем сделать.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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