Пять неожиданных фактов об одиночестве

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Большинство представлений о том, как и почему мы чувствуем одиночество, далеки от истины. Опрос, проведенный BBC вместе с учеными, выявил пять неочевидных фактов об одиночестве.

1. Молодые люди чувствуют себя более одинокими, чем пожилые

Выводы базируются на онлайн-опросе "Эксперимент BBC по одиночеству", в котором приняли участие 55 тысяч человек со всего мира. Вопрос разработали академики трех британских университетов в сотрудничестве с Wellcome Collection.

Когда вы представляете себе одинокого человека, вы обычно думаете о пожилых людях, которые проводят все время в одиночестве.

Действительно, в опросе BBC 27% людей после 75-ти лет отметили, что чувствуют себя одинокими часто или очень часто.

Эта цифра выше, чем в других исследованиях, но поскольку это был онлайн-опрос с самовыборкой, он мог привлечь больше людей, чувствующих себя одинокими.

Впрочем, расхождение между возрастными группами впечатляет. Наиболее остро чувствуют одиночество люди в возрасте 16-24 лет, 40% из которых отмечают, что страдают от него часто или очень часто.

Но почему так много молодых людей чувствуют себя одинокими? Возможно, они больше готовы признать эти чувства в отличие от людей зрелого возраста, которые пытаются подчеркнуть свою независимость.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Больше всего чувствуют себя одинокими совсем не пожилые люди

Но на вопрос, когда в своей жизни вы больше всего чувствовали одиночество, самый распространенный ответ все равно был - в молодом возрасте.

Очевидно, причина не только в современной жизни, но и в самом юном возрасте.

Хотя кажется, что возраст 16-24 лет - это время новой свободы, когда человек заканчивает школу, становится более независимым и самостоятельным в своем выборе, это также сложный переходный период.

В этом возрасте молодые люди, как правило, покидают дом, начинают учиться в институте или работать. Им нередко приходится прощаться с друзьями детства.

В то же время человек пытается понять, кто он есть и какое место должен занять в этом мире.

Кроме того, чувство одиночества еще незнакомо молодому человеку, он еще не знает, что это чувство со временем пройдет, не знает, как справиться с ним, например, отвлечься или найти компанию.

2. 41% людей считает, что одиночество может быть позитивным чувством

Этот вывод согласуется с идеями некоторых исследователей. Например, нейробиолог Джон Качиоппо утверждает, что чувство одиночества, хотя оно и не очень приятное, является эволюционно оправданным.

Человек смог выжить благодаря тому, что научился объединяться в группы. Если человек чувствует себя исключенным из группы, чувство одиночества заставит его общаться с людьми, искать новых друзей или восстанавливать старые отношения.

Проблема, однако, заключается в том, что это чувство может быть хроническим и серьезно влиять на самочувствие и даже здоровье в целом.

Постоянное чувство одиночества может привести к развитию депрессии.

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Хотя 41% опрошенных заявили, что одиночество может быть приятным чувством, те, кто чувствовал его часто, в основном не разделяли такого мнения.

Длительное ощущение одиночества настолько болезненное и тревожное, что увидеть в нем позитив - очень трудно.

3. Люди, чувствующие себя одинокими, имеют социальные навыки не лучше и не хуже остальных

Иногда считают, что люди чувствуют себя одинокими, потому что не умеют находить друзей, и поэтому, чтобы избавиться от этого ощущения, надо просто улучшить свои навыки общения.

Исследование опровергает это представление. Ключевым элементом социального взаимодействия является умение понять, что чувствуют другие люди и соответственно реагировать.

Возможно, они чем-то расстроены или их случайно обидели.

Оценить такой ​​навык можно с помощью теста, когда тестируемым показывают лица людей или только глаза и просят назвать, какие эмоции испытывает человек на фото.

Исследование показало, что люди, которые часто чувствуют себя одинокими, умеют определять эмоции не хуже других людей.

Однако они набирали больше баллов по уровню нейротизма. Поэтому, возможно, причиной чувства одиночества у них является тревожность, вызванная социальными ситуациями, а не недостаток навыков общения.

4. Зима не более одинокое время года, чем все остальные

Накануне Рождества мы видим кампании благотворительных организаций, которые помогают одиноким пожилым людям. Рождество большинство людей проводит со своими близкими и друзьями, поэтому для одиноких людей может быть труднее всего пережить именно это время.

Британская актриса Сара Милликан запустила на Рождество в Twitter очень успешную онлайн-кампанию #joinin. Люди, чувствующие себя одинокими, могут общаться друг с другом.

Если вы живете в северном полушарии, то Рождество приходится на середину зимы, когда дни самые короткие, и люди больше времени проводят дома. Это усиливает ощущение изолированности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди могут чувствовать себя одинокими всегда, а не только зимой

Однако как показал опрос, для тех, кто чувствует себя одиноким, зима не хуже другого времени года.

Мы попросили людей назвать время года и время суток, когда они чувствуют себя наиболее одинокими. Более двух третей респондентов отметили, что зима не была более одинокой, чем другое время года.

А кое-кто даже назвал лето. На Рождество многие приглашают в гости своих друзей и знакомых, если знают, что они могут остаться в одиночестве. Но летом, когда все уехали в отпуск, вы можете чувствовать себя лишенным внимания.

Поэтому, возможно, нам стоит беспокоиться, не страдают ли наши друзья от одиночества в течение целого года, а не только в Рождество.

5. Люди, чувствующие себя одинокими, больше способны сочувствовать

В исследовании мы пытались оценить два вида эмпатии. Первый - это сочувствие к физической боли: насколько сильно вам жаль человека, прищемившего руку дверью, схватившегося за горячую сковородку или укушенного осой.

Второй - это умение сочувствовать психологическим оскорблениям, обидам, когда кого-то травят в школе, не приглашают на вечеринку друзья или бросает партнер.

Исследование показало, что физической боли большинство людей сочувствует примерно одинаково. А вот что касается социального дискомфорта, люди, которые чувствуют себя одинокими, обнаружили высокую степень эмпатии.

Возможно, причина в том, что они не понаслышке знают, что такое чувствовать себя нежелательными.

И поэтому больше сочувствуют другим людям, оказавшимся в подобной ситуации.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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