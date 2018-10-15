Как улучшить туалеты в поездах

Ричард Холлингем BBC Future
  • 15 октября 2018
Потяг Копірайт зображення Stephen Dowling

Туалеты в поездах имеют ужасную репутацию. Решить эту проблему попытались дизайнеры новой модели поездов Hitachi, которые вскоре введут в эксплуатацию на британской железной дороге.

Последняя модель британского высокотехнологичного поезда, только сошедшая с заводского конвейера, сверкает под мощными софитами железнодорожного депо. За локомотивом с аэродинамическим "носом" тянется ряд глянцевых ярко-зеленых вагонов.

"Эта модель заметно отличается от предыдущих, выпущенных 40 лет назад", - говорит Сэм Фиск, представитель производителя поезда Hitachi и наш гид по депо "Северная звезда" около лондонской станции Паддингтон.

"Дизайн поезда разработан по японским технологиям, в частности его аэродинамическая форма, которая способствует скорости", - добавляет он.

Около двух сотен гибридных поездов класса 800, работающие как на электричестве, так и на дизельном топливе, наконец заменят 40-летние британские высокоскоростные поезда.

Недавно они дебютировали на пути между Лондоном и западной Англией и вскоре будут введены в эксплуатацию на главной железнодорожной линии вдоль восточного побережья в Шотландию.

Эта магистраль в свое время прославилась мировыми рекордсменами - паровозами "Летучий шотландец" и "Маллард", который развивал скорость до 126 миль в час.

Внутри вас окутывает специфический запах нового вагона с безупречными рядами чистеньких кресел. Впереди - футуристическая кабина машиниста, которая больше напоминает космический шаттл, с экранами компьютеров и матрицами переключателей.

Туалет Копірайт зображення Stephen Dowling
Image caption Всего в поезде пять туалетов, три из них по размерам такие, как в самолете

"Поезд имеет цифровую систему управления, - говорит Фиск. - Чтобы протестировать комфортность кабины, мы специально приглашали машинистов - даже держатель для чашки расположен удобно".

Что ж, если предусмотрены напитки, должны быть и удобные туалеты. Изменились ли они в новой моделе поезда?

С конца XIX века, а в США даже раньше, большинство междугородних поездов начали обустраивать туалетами. Без них не обойтись в длительном путешествии, но большинство пассажиров, как и раньше, пытается любой ценой избежать с ними встречи.

"Дизайн туалета всегда был ужасным", - отмечает историк и автор статей о железной дороге Кристиан Уолмар, который объехал весь мир на поезде.

"От очень примитивной конструкции в индийских поездах, буквально дыры в полу, до современных туалетов с хитрыми автоматическими дверями", - добавляет он.

Именно так: двери в туалет, которые открываются сами.

Если вам когда-то приходилось пользоваться туалетом в британском поезде, вам, наверное, знакомо ощущение холодного ужаса от мысли, что двери растворятся настежь в самый неподходящий момент.

Проблема заключается в конструкции кнопок и сложной инструкции (только на английском языке) - чтобы закрыть дверь, нужно нажать одну кнопку, а затем - другую, чтобы заблокировать ее.

Чтобы запутать пользователя еще больше, переключатели часто поворачиваются в обратную сторону.

Но на этом неудачный дизайн туалета не заканчивается...

Туалет Копірайт зображення Stephen Dowling
Image caption Розробники намагалися максимально спростити систему блокування дверей у туалеті, щоби вони не відкривалися випадково під час використання, як це було раніше

"Кнопки воды, мыла и сушки возле раковины были расположены так неудобно, что пассажиры постоянно нажимали фен вместо воды, или наоборот", - объясняет Уолмар.

"Не понимаю, зачем делать такую ​​сложную конструкцию", - добавляет специалист.

Требование улучшить дизайн туалетов стало одним из основных при разработке новой модели поезда.

"Мы построили деревянный макет поезда и попросили несколько сотен пассажиров оценить его удобство, - рассказывает Фиск. - Все пожелания были учтены при строительстве".

В каждом поезде - пять туалетов, три по размерам напоминают туалеты в самолетах, и еще два - более просторные для пассажиров на инвалидной коляске.

Туалет Копірайт зображення Stephen Dowling
Image caption Два туалета рассчитаны на пассажиров в инвалидной коляске

Первое, что мы проверили - это система блокировки дверей, ведь одним из самых распространенных пожеланий было ее усовершенствовать.

Теперь закрыть дверь можно, повернув небольшой рычаг вправо.

Над туалетом загорается красная лампочка, а женский голос из скрытого динамика объявляет: "Дверь заблокирована".

Внутри туалет также выглядит довольно удобным. До туалетной бумаги легко дотянуться рукой, сливной бачок - очень мощный. На самом деле настолько мощный, что американское агентство NASA позаимствовало его дизайн для Международной космической станции.

Баки для сбора отходов расположены под вагоном. В старых британских поездах, как и во многих других странах, унитаз смывался непосредственно на рельсы. Конечно, надпись "не использовать туалет на станции" преимущественно игнорировалась.

Поезд Копірайт зображення Stephen Dowling
Image caption Более 200 новых поездов вскоре будет введены в эксплуатацию на британской железной дороге

Новую конструкцию туалетов вряд ли можно назвать революционной, но недостатки предыдущих туалетов в целом были ликвидированы.

"Мы пытались имитировать туалеты в гостиницах - комфортные и хорошо освещенные, - говорит Фиск. - Мы хотели сделать это место приятным".

Запуск новых Hitachi на главной железнодорожной магистрали состоялся не без проблем. Пассажиры жалуются на жесткие сиденья, течь из кондиционеров, качество питания в поездах и опоздания.

Один поезд недавно поломался, в результате чего несколько сотен пассажиров в течение 6 часов оставались заблокированными внутри.

Впрочем, по крайней мере туалеты теперь будут максимально удобными.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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