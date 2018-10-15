Как улучшить туалеты в поездах

Копірайт зображення Stephen Dowling

Туалеты в поездах имеют ужасную репутацию. Решить эту проблему попытались дизайнеры новой модели поездов Hitachi, которые вскоре введут в эксплуатацию на британской железной дороге.

Последняя модель британского высокотехнологичного поезда, только сошедшая с заводского конвейера, сверкает под мощными софитами железнодорожного депо. За локомотивом с аэродинамическим "носом" тянется ряд глянцевых ярко-зеленых вагонов.

"Эта модель заметно отличается от предыдущих, выпущенных 40 лет назад", - говорит Сэм Фиск, представитель производителя поезда Hitachi и наш гид по депо "Северная звезда" около лондонской станции Паддингтон.

"Дизайн поезда разработан по японским технологиям, в частности его аэродинамическая форма, которая способствует скорости", - добавляет он.

Около двух сотен гибридных поездов класса 800, работающие как на электричестве, так и на дизельном топливе, наконец заменят 40-летние британские высокоскоростные поезда.

Недавно они дебютировали на пути между Лондоном и западной Англией и вскоре будут введены в эксплуатацию на главной железнодорожной линии вдоль восточного побережья в Шотландию.

Эта магистраль в свое время прославилась мировыми рекордсменами - паровозами "Летучий шотландец" и "Маллард", который развивал скорость до 126 миль в час.

Внутри вас окутывает специфический запах нового вагона с безупречными рядами чистеньких кресел. Впереди - футуристическая кабина машиниста, которая больше напоминает космический шаттл, с экранами компьютеров и матрицами переключателей.

Копірайт зображення Stephen Dowling Image caption Всего в поезде пять туалетов, три из них по размерам такие, как в самолете

"Поезд имеет цифровую систему управления, - говорит Фиск. - Чтобы протестировать комфортность кабины, мы специально приглашали машинистов - даже держатель для чашки расположен удобно".

Что ж, если предусмотрены напитки, должны быть и удобные туалеты. Изменились ли они в новой моделе поезда?

С конца XIX века, а в США даже раньше, большинство междугородних поездов начали обустраивать туалетами. Без них не обойтись в длительном путешествии, но большинство пассажиров, как и раньше, пытается любой ценой избежать с ними встречи.

"Дизайн туалета всегда был ужасным", - отмечает историк и автор статей о железной дороге Кристиан Уолмар, который объехал весь мир на поезде.

"От очень примитивной конструкции в индийских поездах, буквально дыры в полу, до современных туалетов с хитрыми автоматическими дверями", - добавляет он.

Именно так: двери в туалет, которые открываются сами.

Если вам когда-то приходилось пользоваться туалетом в британском поезде, вам, наверное, знакомо ощущение холодного ужаса от мысли, что двери растворятся настежь в самый неподходящий момент.

Проблема заключается в конструкции кнопок и сложной инструкции (только на английском языке) - чтобы закрыть дверь, нужно нажать одну кнопку, а затем - другую, чтобы заблокировать ее.

Чтобы запутать пользователя еще больше, переключатели часто поворачиваются в обратную сторону.

Но на этом неудачный дизайн туалета не заканчивается...

Копірайт зображення Stephen Dowling Image caption Розробники намагалися максимально спростити систему блокування дверей у туалеті, щоби вони не відкривалися випадково під час використання, як це було раніше

"Кнопки воды, мыла и сушки возле раковины были расположены так неудобно, что пассажиры постоянно нажимали фен вместо воды, или наоборот", - объясняет Уолмар.

"Не понимаю, зачем делать такую ​​сложную конструкцию", - добавляет специалист.

Требование улучшить дизайн туалетов стало одним из основных при разработке новой модели поезда.

"Мы построили деревянный макет поезда и попросили несколько сотен пассажиров оценить его удобство, - рассказывает Фиск. - Все пожелания были учтены при строительстве".

В каждом поезде - пять туалетов, три по размерам напоминают туалеты в самолетах, и еще два - более просторные для пассажиров на инвалидной коляске.

Копірайт зображення Stephen Dowling Image caption Два туалета рассчитаны на пассажиров в инвалидной коляске

Первое, что мы проверили - это система блокировки дверей, ведь одним из самых распространенных пожеланий было ее усовершенствовать.

Теперь закрыть дверь можно, повернув небольшой рычаг вправо.

Над туалетом загорается красная лампочка, а женский голос из скрытого динамика объявляет: "Дверь заблокирована".

Внутри туалет также выглядит довольно удобным. До туалетной бумаги легко дотянуться рукой, сливной бачок - очень мощный. На самом деле настолько мощный, что американское агентство NASA позаимствовало его дизайн для Международной космической станции.

Баки для сбора отходов расположены под вагоном. В старых британских поездах, как и во многих других странах, унитаз смывался непосредственно на рельсы. Конечно, надпись "не использовать туалет на станции" преимущественно игнорировалась.

Копірайт зображення Stephen Dowling Image caption Более 200 новых поездов вскоре будет введены в эксплуатацию на британской железной дороге

Новую конструкцию туалетов вряд ли можно назвать революционной, но недостатки предыдущих туалетов в целом были ликвидированы.

"Мы пытались имитировать туалеты в гостиницах - комфортные и хорошо освещенные, - говорит Фиск. - Мы хотели сделать это место приятным".

Запуск новых Hitachi на главной железнодорожной магистрали состоялся не без проблем. Пассажиры жалуются на жесткие сиденья, течь из кондиционеров, качество питания в поездах и опоздания.

Один поезд недавно поломался, в результате чего несколько сотен пассажиров в течение 6 часов оставались заблокированными внутри.

Впрочем, по крайней мере туалеты теперь будут максимально удобными.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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