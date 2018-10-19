Действительно ли отношения счастливее, когда партнеры похожи друг на друга?

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Говорят, противоположности притягиваются. Но дополнят ли они друг друга, сливаясь воедино, или столкнутся и разлетятся в разные стороны? Исследования показывают, что то, насколько партнеры похожи друг на друга, влияет на удовлетворенность отношениями.

Наблюдая за многими моногамными видами, от какаду до рыб цихлид, ученые обнаружили кое-что интересное. Когда поведение потенциальных партнеров было похожим, шансы на успешную репродукцию у них повышались.

Психологи также неоднократно утверждали, что сходство характера мужчины и женщины является залогом более гармоничных отношений. Действительно, есть определенная польза в том, когда ваши с партнером взгляды на жизнь, ценности и мировоззрение в целом совпадают.

Впрочем, несмотря на очевидность такой идеи, доказать ее на практике ученым долгое время не удавалось.

Сегодня команда психологов из Амстердамского университета, кажется, нашла ответ на этот вопрос. Нидерландские ученые разработали гораздо более глубокий и детальный подход, чем в предыдущих исследованиях.

Они пришли к выводу, что схожесть партнеров действительно имеет значение, но далеко не по всем чертам личности. Прежде всего полезной для отношений оказалась "доброжелательность", черта, которая ассоциируется со способностью сочувствовать и помогать, а также с доверчивостью.

Другое недавнее исследование показало, что, кроме личностных черт, важную роль играют и такие факторы, как политические взгляды, а также - жаворонок человек или сова.

Впрочем, самое важное - это способность обоих партнеров развить чувство общности.

Копірайт зображення Javier Hirschfeld / Getty Image caption Важнейшим фактором является способность обоих партнеров развить чувство общности

Предыдущие исследования этого вопроса не учитывали сходство партнеров по отдельным чертам.

Действительно, с точки зрения здравого смысла, кажется, что если оба партнера имеют высокий уровень добросовестности (то есть они организованны и надежны), это будет способствовать хорошим отношениям.

А если у одного из партнеров очень низкий уровень добросовестности? Возможно, для отношений было бы лучше, если бы его вторая половинка была более дисциплинированной. Так срабатывает эффект компенсации.

Команда Манон ван Шеппенген из Амстердамского университета проанализировала психологические черты, самочувствие и уровень удовлетворенности отношениями у тысяч американских супружеских пар, которые провели вместе много лет.

Исследователи сравнивали сходство партнеров по каждой из пяти основных черт личности (открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм).

Как и предыдущие исследования, они обнаружили, что отношения выиграют от преимущественно положительных черт обоих партнеров. То есть пара чувствует себя счастливее, если оба партнера имеют высокий уровень доброжелательности и добросовестности и низкий - нейротизма.

Эти черты связаны с ощущением счастья и удовлетворенности жизнью в целом.

Копірайт зображення Javier Hirschfeld / Getty Image caption Совпадение всех черт личности не гарантирует гармоничных отношений

Но главный вывод нидерландцев кардинально отличался от предыдущих исследований.

Оказалось, что в большинстве случаев идеальное совпадение черт характера не было полезным для отношений.

Например, наличие одинакового уровня экстраверсии не улучшало общий психологический комфорт пары. За исключением ситуации, когда один из партнеров был немного больше экстравертом, чем второй.

Для людей с низким уровнем добросовестности сходство по этому признаку тоже не было оптимальным. Лучше быть с партнером, чей уровень организованности и дисциплины несколько выше вашего.

А вот чертой, в которой схожесть партнеров положительно влияла на отношения, была доброжелательность.

Умение обоих партнеров доверять и сочувствовать друг другу означало, что они чувствуют поддержку партнера, а это очень важно для счастливых отношений.

Так же полезным оказался и одинаковый уровень открытости партнеров. Черта, которая ассоциируется с желанием приобретать новый опыт и с интересом к искусству и культуре.

Копірайт зображення Javier Hirschfeld / Getty Image caption Улучшает отношения и ситуация, когда оба партнера в равной степени открыты новому опыту

Ван Шеппинген и ее команда объясняют пользу от одинакового уровня открытости тем, что эта черта связана с мировоззрением и политическими пристрастиями человека.

Большая открытость опыту, к примеру, связана с более либеральными взглядами. Таким образом, сходство по этому признаку приведет к "меньшему конфликту между взглядами и действиями супругов, что способствует большей удовлетворенности отношениями".

Недавно это подтвердила исследовательница Беатрис Раммштедт из Института социальных наук Гезиса Лейбница в Германии. Она опросила более 5 тысяч немецких пар и наблюдала за их отношениями в течение пяти лет.

Оказалось, что пары, которые демонстрировали большее сходство с чертой открытости опыту, чаще оставались вместе.

Прежде всего это было важно для людей, которые боятся быть брошенными.

Копірайт зображення Javier Hirschfeld / Getty Image caption Походить на своего партнера прежде всего важно для людей, которые боятся быть брошенными

Важно сходство и в некоторых других вещах. Например, недавнее исследование гетеросексуальных пар, которое проводили ученые из Варшавского университета, показало, что женщины чувствовали себя счастливее в отношениях, когда у них с партнером был один хронотип (жаворонок или сова).

Они также обнаружили, что оба партнера были больше довольны сексуальной жизнью, когда им нравилось заниматься сексом в одно и то же время суток.

Еще одно исследование показало, что женщины были счастливее в отношениях, когда их с партнером политические взгляды совпадали.

Как мужчины, так и женщины были более удовлетворены отношениями, когда пара разделяла взгляды в вопросах свободы и независимости.

Копірайт зображення Javier Hirschfeld / Getty Image caption Одно исследование показало, что женщины были счастливее в отношениях, когда их с партнером политические взгляды совпадали

Конечно, эти исследования фокусируются на объективном сравнении сходства партнеров. Но наши субъективные представления и чувства в отношении наших партнеров играют не менее важную роль.

По этому поводу психологи также изучают эффект чувства общности у пары, или, как его называют ученые из Техасского университета Кортни Уолш и Лиза Нефф, "слияние личностей".

Наблюдая за недавно вступившими в брак парами, Уолш и Нефф заметили, что те, кто чувствовал, что их личность гармоничным образом сочетается с личностью супруга, имели большую уверенность в отношениях и были более способны справиться с супружескими кризисами.

Было бы также интересно исследовать, как чувство общности взаимодействует со сходством характеров пары. В конце концов, если вам удастся достичь такого уровня отношений, когда чувствуешь единство со своим партнером, так ли уж важно, насколько вы похожи?

Очевидно, сходство партнеров действительно имеет значение для отношений. Но какое именно - будет зависеть от пола, черт характера и привязанности партнеров друг к другу.

Единого правила для всех не существует.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Future

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